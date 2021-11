Zaradi nadutih zvezdnikov v F1 uvedli novo pravilo

Martin Brundle je bil v osemdesetih in devetdesetih letih razmeroma uspešen voznik formule 1, danes je še bolj prepoznaven po svojem delu na britanski televiziji. Njegov sprehod po štartni vrsti s kratkimi pogovori z dirkači in znanimi obrazi je postal eden od najbolj gledanih delov prenosov dirk formule 1. Brundle ga je začel ustvarjati pred 20 leti.

Nedavno se je v Austinu zgodil manjši incident, ko sta se varnostnika ameriške glasbenice Megan Thee Stallion spravila nanj, češ da je nima pravice prositi za intervju. Arogantno sta ga zavrnila tudi Ben Stiller in Serena Williams. Na družbenih omrežjih je sledil pravi pogrom nad zvezdniki in njihovimi varnostniki. O tem smo že pisali.

Dogodek je medtem dobil epilog. Odslej osebni varnostniki znanih oseb na štartni vrsti dirk formule 1 niso več dovoljeni, saj je za varovanje in omejen dostop na štartno-ciljno ravnino tako ali tako že poskrbljeno. Zvezdnike, ki dobijo prepustnico za dostop do štartne vrste, pa še enkrat opominjajo, da morajo biti na voljo za izjave. Če pa kdo tega res noče, mora pogovor odkloniti na spoštljiv način.

For the avoidance of doubt I don’t care who visits the F1 grid, the more the merrier. Talk to me, ignore me, shove, wave, hug, call me names, whatever makes you happy. All I ask is that you soak up the atmosphere, enjoy the privilege. I’ve not asked for any grid protocol changes