Zvezdniki in njihovi varnostniki naj se naučijo manir

Formula 1 po zaslugi Netflixove dokumentarne serije Drive to survive končno vse bolj priljubljena postaja tudi v ZDA. Tudi med slavnimi in bogatimi. In ni jih bilo malo, ki so v nedeljo prišli na dirko v Austin v Teksas. Imeli so kaj videti. Dirka je bila dramatična do zadnjega kroga. Ali jih je dejansko zanimala ali pa so se prišli le pokazat, pa je druga zgodba. Vodstvo tekmovanja je nekaterim podarilo tudi prepustnico za sprehod po štartni vrsti. Pa so se obnašali, kot da so oni glavne zvezde.

Dan po dirki tako odmeva ignoranca Bena Stillerja in Serena Williams ter nesramnost varnostnikov ameriške raperke MTS. Prvič po začetku epidemije so pred štartom dirke znova dovolili na britanski zelo priljubljen "sprehod po štartni vrsti", ko nekdanji dirkač Martin Brundle klepeta z dirkači in drugimi znanimi obrazi. Stiller mu je le hladno dejal: "Ne dajem intervjujev." Serena ga je ignorirala. Brundle je tako dejal: "Dvojna napaka, dvojna napaka." Pred leti mu je to enkrat namreč že naredila.

Govoriti je skušal tudi z Megan Thee Stallion (MTS), pa ga je njen varnostnik takoj odrinil. Sama bi bila morda celo pripravljena kaj povedati. "Mislim, da je ne moti, prav šef," je varnostniku dejal Brundle. MTS je vprašal, če bo položila kakšno rimo o formuli 1. "Danes ne repam, oprosti," mu je odgovorila. Nato je v kader stopil drug član njenega spremstva in Brundlu dejal, da tega ne sme početi. Pa ima po pravilih vodstva tekmovanja to pravico in s tem so vsi, ki dobijo prepustnico za štartno proceduro, seznanjeni.

"Draga F1, nima smisla, da na dirke pripeljete zvezdnike, potem pa ne dajejo intervjujev. Če želijo zasebnost, naj ostanejo doma," je na Twitterju zapisal dolgoletni novinar speedweeka Mathias Brunner. In ni bil edini, ki se je na tak način odzval na družabnih omrežjih. Danes je tvitnil tudi Brundle: "Na štartni vrsti sem že bil pod pritiskom, ampak od ljudi po imenu Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet in podobno. Ne motijo me varnostniki, ki so prvič na štartni vrsti. Vsak ima svojo službo. Bi se pa lahko naučili nekaj manir in spoštovali tudi naše delo."