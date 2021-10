Verstappen v ZDA premagal Hamiltona

Za Nizozemca Maxa Verstappna je bila današnja zmaga 18. v karieri, osma v tej sezoni, z njo pa je še povečal prednost v SP. Zdaj je pri 287,5 točke, Lewis Hamilton pa pri 275,5.

Naslednja dirka bo 7. novembra v Mehiki.

What a drive by @Max33Verstappen 👏



He earned that 👊#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/iNDm2xSgQB