Verstappen s sredincem proti Hamiltonu: "Neumen idiot"

Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Mercedes) sta že na prostem treningu dirkala kolo ob kolesu. Britanec v prvem zavoju ni popustil in Nizozemca je pošteno razjezilo. Pokazal mu je celo sredinca. Preko radijske zveze pa dejal: "Neumen idiot." Dirkaški inženir ga je skušal pomiriti: "Ignoriraj ga. Ne skrbi." Po treningu o tem dogodku Verstappen ni želel pretirano polemizirati: "Ne vem, kaj je bilo. Oba sva začela hiter krog. Ne vem točno, kaj se je tam zgodilo."

