Drugi trening v Austinu Perezu, za njim Britanca Norris in Hamilton

Na drugem treningu je bil Perez hitrejši od Britancev Landa Norrisa (McLaren) in moštvenega sotekmovalca pri Mercedesu Lewisa Hamiltona.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG