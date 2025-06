Vsi vemo, da je britanski kolesarski zvezdnik Thomas Pidcock mojster spustov na kolesu in obožuje hitrost. Tokrat pa je v sodelovanju z Red Bullom podrl svoj hitrostni rekord na kolesu. S tem je osupnil, a bil zaradi podviga deležen tudi nekaj kritik.

Na čudovitem spustu z Rosffeld Panorama na meji med Avstrijo in Nemčijo se je Tom Pidcock z gore pognal s hitrostjo do 115 kilometrov na uro. Pri tem je moral sprejeti pomoč Matthiasa Walknerja, tekmovalca z motociklom na reliju Dakar, ki ga je z elastično vrvjo privezal na svoje vozilo.

Nastali so osupljivi posnetki, ki pa niso navdušili vseh.

Italijanski državni prvak in član ekipe XDS Astana Alberto Bettiol je pod videoposnetkom, ki ga je Red Bull objavil na Instagramu, kritiziral Pidcocka in celotno ekipo, ki je sodelovala pri snemanju videoposnetka. "Lep način za sponzoriranje 'varnosti' na kolesu," je sarkastično komentiral Bettiol.

Eden od navijačev je poskušal pomiriti Bettiolove frustracije in Italijanu odgovoril: "Prepričan sem, da si na spustih, ki jih je v živo prenašala televizija, sam tvegal veliko več." Italijan se je na to ostro odzval: "Da in hvala življenju, da sem še živ. Ampak zagotovo ga ne bom oglaševal."

Medtem ko se je razprava med Bettiolom in navijačem pod videoposnetkom Pidcocka in Red Bulla nadaljevala, je zvezdnik Astane poskušal ljudi spomniti na Dirko po Švici leta 2023, da bi pokazal, kako nevaren je lahko kolesarski šport. "Kolesarjenje je že tako izjemno nevaren šport, tudi če ne počnemo takšnih stvari. Še posebej v tistih dneh, ko se mi kot profesionalni kolesarji spominjamo Gina Maderja, ki je umrl pred dvema letoma."

Pidcock je pokazal še nekaj osupljivih kolesarskih veščin:

Švicarski zvezdnik se je smrtno ponesrečil na hitrem spustu na Dirki po Švici leta 2023 in se ga od takrat njegovi soigralci iz ekipe Bahrain - Victorious spominjajo zahvaljujoč gibanju #RideforGino. V začetku tega tedna, na obletnico njegove smrtne nesreče, so na Dirki po Švici odkrili tudi spomenik Maderju, zaradi česar je čas objave videoposnetka Red Bulla in Pidcocka morda res precej ponesrečen.

