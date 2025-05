V prvem delu 181-kilometrske etape od Gubbia do Siene je bil presenetljivo miren, izjemno hitro se je izoblikovala ubežna skupina, ki pa si ni privozila prav velike prednosti, a uspavanka se je sprevrgla v dramo takoj, ko so kolesarji prišli do prvega makadamskega odseka etape.

Na tleh se je kakšnih 50 kilometrov pred ciljem znašel tudi Primož Roglič, pa nekaj kilometrov kasneje čas izgubljal še zaradi predrte gume. Težave Slovenca so izkoristili njegovi največji tekmeci za končno zmago na Giru, v prvi vrsti Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), ki je proti 35.letnemu Kisovčanu danes pridobil več kot minuto.

Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) je na zaključnem vzponu proti trgu del Campo zlomil mladega Mehičana Isaaca del Tora (UAE Team Emirates – XRG) in se veselil prestižne etapne zmage, je pa Del Toro prevzel vodstvo v skupnem seštevku letošnjega Gira. Roglič je zdrsnil na deseto mesto, za rožnato majico zdaj zaostaja dve minuti in 25 sekund.

Jutri je na Giru dan premora, v torek se nadaljuje z 28,6 kilometra dolgim posamičnim kronometrom od Lucce do Pise.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Italiji, potek 9. etape:

Cilj: Wout van Aert je na strmi ulici Santa Caterina zlomil mladega Mehičana in se veselil prestižne zmage!

6 km do cilja: Pred skupino z Ayusom zdaj ostajata le še Del Toro in Van Aert, Bernalu in Vacku so pošle moči. Roglič in Pidcock vozita 1:06 za skupino favoritov in 2:20 za vodilnima kolesarjema.

10 km do cilja: Del Toro in Van Aert vozita 45 sekund pred Bernalom in Vackom, 1:12 pred skupino z Ayusom in 2:10 pred Rogličem.

14 km do cilja: Isaac del Toro je dobil Red Bullov leteči cilj in s tem šest sekund odbitka.

15 km do cilja: Del Toro in Van Aert sta se v ospredju otresl Bernala in Vacka. V ozadju Ayusova skupina še pridobiva prednost proti Rogliču.

16 km do cilja: Kolesarji so že na zadnjem makadamskem sektorju, vodilna četverica minuto pred Ayusovo skupino in 1:43 pred Rogličevo.

19 km do cilja: V ospredju ostaja četverica Van Aert, Del Toro, Bernal in Vacek, vozi 1:13 pred skupino z Ayusom in 1:56 pred skupino z Rogličem in Pidcockom. Slovenec izgublja čas proti največjim tekmecem za skupno zmago.

20 km do cilja: Na četrtem makadamskem odseku je pospešil Isaac del Toro, za njim se je pognal Wout van Aert, sledita jima še Egan Bernal in Mathias Vacek.

22 km do cilja: Vodilni skupini se je pridružil še Mathias Vacek, peterica ohranja 55 sekund prednosti pred skupino z Ayusom, pa 1:35 pred Rogličem in Pidcockom. Kaže, da bo Slovenec danes izgubil nekaj časa proti največjim tekmecem za skupno zmago.

29 km do cilja: Bernal, Rivera, Van Aert in del Toro ohranjajo 49 sekund prednosti pred skupino favoritov z Ayusom, pa 1:22 pred skupino z Rogličem in Pidcockom.

33 km do cilja: Egan Bernal je dobil gorski cilj četrte kategorije v San Martinu in Granii.

Izidi gorskega cilja, San Martino in Grania (IV. kategorija):

1. Bernal 3 točke

2. Van Aert 2

3. Del Toro 1

34 km do cilja: Skupina z Ayusom vozi 46 sekund za vodilnimi, skupina z Rogličem in Pidcockom pa 1:22.

38 km do cilja: Bernal je ostal brez pomočnikov in zdaj ob Van Aertu, Riveri in Del Toru vozi 39 sekund pred skupino z Ayusom, tej pa se približujeta tudi Roglič in Pidcock.

40 km do cilja: Bernal, Arensman, Rivera (vsi Ineos), Van Aert in Del Toro vodijo s 43 sekundami pred skupino z Ayusom, pa 53 pred Pidcockom, tega pa je ujel tudi Roglič, ki je po poročanju s trase okrvavljen po komolcu. Skupina z rožnato majico zaostaja skoraj tri minute za čelom dirke.

43 km do cilja: Drugi makadamski sektor je povzročil kar nekaj škode in premešal vrstni red. V vodilni skupini so zdaj Groves, Hermans, Egan Bernal, Thymen Arensman, Brandon Smith Rivera, Isaac del Toro in Wout van Aert. Z 48 sekundami zaostanka jim sledi glavnina z Ayusom, Rogličeva skupina zaostaja minuto in pol.

😥 Bad luck only brings bad luck.



Both @rogla and @tompidcock, who had just crashed, have suffered punctures, and find themselves 1'12" behind the lead group #GirodItalia https://t.co/FFhvaEV7Ql pic.twitter.com/I882yn3XQp — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

46 km do cilja: Še predrta guma za Rogliča! Slovenec izgublja dragocen čas.

51 km do cilja: Nas enem od zagatnih ovinkov je prišlo do padca v glavnini, na tleh sta se znašla tudi Tom Pidcock in Primož Roglič. Roglič se je bolj ali manj samo prekucnil in je hitro spet zajahal kolo.

💥 ROGLIC AND PIDCOCK GO DOWN!



🇦🇺 Lucas Hamilton slides from the lead of the peloton, and brings down with him the two riders, who both make it back on the road, but they trail behind @INEOSGrenadiers and @TeamEmiratesUAE #GirodItalia pic.twitter.com/MblXi0Xe3o — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

54 km do cilja: Kolesarji so na drugem makadamskem sektorju, Groves in Hermans sta nanj zapeljala z 41 sekundami prednosti pred glavnino oziroma skupino favoritov, medtem ko skupina z rožnato majico zaostaja že več kot dve minuti. Pri vstopu na makadam sta padla dva kolesarja ekipe Tudor, tudi Michael Storer.

💥 And we have a GC contender down! 🇦🇺 Michael Storer hits the ground as we start the 2nd sector of white roads.



The Aussie goes down with Florian Stork, but the both of them are back on the road. #GirodItalia pic.twitter.com/f8kWiu1XVm — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

59 km do cilja: Kolesarji so opravili s prvim makadamskim sektorjem in ta je poskrbel za izjemno selekcijo. V vodstvu sta preživela le Groves in Hermans, ki imata 36 sekund prednosti pred močno razredčeno glavnino in 1:54 pred skupino z rožnato majico. Drugi makadamski odsek ni daleč, dosegli ga bodo čez vsega pet kilometrov.

63 km do cilja: V vodstvi so zdaj le še Kaden Groves, Quinten Hermans in Taco van der Hoorn, imajo pa le še 22 sekund prednosti pred že močno razredčeno glavnino, na čelu katere vztrajajo Mads Pedersen in njegovi kolegi iz Lidl- Treka. Roglič se drži Ayusa in še nekaterih največjih favoritov za končno zmago. Na trenutke se v prahu, ki ga kolesarji in veter dvigujejo z makadama, ne vidi praktično nič.

65 km do cilja: Mads Pedersen s kolegi iz Lidl – Treka vodi glavnino, ki se je ubežnikom približala na 53 sekund. Nekateri kolesarji imajo že težave zaradi predrtih pnevmatik, zaradi teh so na čelu dirke ostali le še štirje kolesarji. V glavnini se muči nosilec rožnate majice Diego Ulissi, ki je daleč od ospredja.

67,6 km do cilja: Kolesarji so zašeljali na prvi makadamski sektor, šesterica ubežnikov ima še 1:40 prednosti pred glavnino, na čelo te pa so se prebili kolesarji Lidl - Treka, pa nato še Ineos Grenadiers in Visma | Lease a Bike. Tudi Primož Roglič s kolegi iz Red Bull - BORE - hansgrohe se je prebil v ospredje.

89 km do cilja: Dries de Bondt je dobil tudi drugi leteči cilj dneva v Sinalungi. Razlika med ubežniki in glavnino se je ustalila okoli minute in pol.

Ayuso govoril s Pogačarem

"Dejansko sva se slišala, ampak resničnost je ta, da je zanj lažje kot za preostale kolesarje. Jaz bom poskušal predvsem preživeti, ostati moramo v ospredju skupine in se izogibati težavam," je o tem, le je kakšen nasvet o vožnji po makadamu izvedel od moštvenega kolega Tadeja Pogačarja, ki je na klasiki Strade Bianche zmagal trikrat, povedal Juan Ayuso.

98 km do cilja: Vodilna šesterica ohranja 1:37 prednosti pred glavnino, na čelu katere so ves čas kolesarji Pidcockove ekipe Q36.5. Karavana se pomika proti temnejšim oblakom, povsem mogoče je, da bodo danes naleteli tudi na dež. Na cilju v Sieni je danes že deževalo.

124 km do cilja: Milana Fretina je presenetil eden od ovinkov na spustu in je zdrsnil s ceste. Po padcu je hitro spet ujel vodilno skupino, a je je pridelal nekaj prask.

💥 Milan Fretin (COF) has ran wide entering a left bend, and crashed in the run-off area



However, the Belgian is back in the lead group! #GirodItalia pic.twitter.com/9tlXsQXMVS — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

127 km do cilja: Qinten Hermans je dobil prvi gorski cilj dneva, šesteroca ima le še dobro minuto prednosti pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, La Cima (III. kategorija):

1. Hermans 9 točk

2. Van der Hoorn 4

3. De Bondt 2

4. Fretin 1

132 km do cilja: Ubežniki so zagrizli v klanec, glavnina vozi 2:30 za njimi.

135 km do cilja: De Bondt je hitro ujel vodilno skupino in nato dobil leteči cilj v Mercatalu. Kolesarji se naglo približujejo prvemu klancu etape, La Cima (4,2 km, 7,6 %).

💜 @kaden_groves clearly doesn't have his eye on the Maglia Ciclamino, as the Aussie ends his turn before the IS.



🇧🇪 @Bondteke (DAT) crosses the line ahead of 🇳🇱 @TacovanderHoorn (IWA) and 🇧🇪 Milan Fretin (COF)#GirodItalia pic.twitter.com/8RaqGOoZkh — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

Izidi letečega cilja, Mercatale:

1. De Bondt 12 točk

2. Van der Hoorn 8

3. Fretin 5

4. Lamperti 3

5. Hermans 1

140 km do cilja: Dries de Bondt je imel težave s kolesom (snela se mu je veriga) in je po hitrem posredovanju podporne ekipe hitro nadaljeval z dirko, a mora zdaj nadoknaditi nekaj zaostanka za kolegi ubežniki. Glavnina je malce popustila, njen zaostanek za čelom dirke pa je spet presegel dve minuti.

🚲 🔁 Bike change for @Bondteke, but the 🇧🇪 is back in the breakaway #GirodItalia pic.twitter.com/KeHbiQlYhn — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

148 km do cilja: Q36.5 še naprej diktira tempo na čelu glavnine, prednost ubežne šesterice se topi in zdaj znaša le še minuto in pol.

155 km do cilja: Na čelu glavnine se pojavljajo tudi kolesarji moštva Q36.5, ki imajo v svojih vrstah aduta za današnjo zmago Toma Pidcocka. Prednost ubežnikov je padla pod dve minuti.

"Dirkanje je na grand tourih drugačno"

"Dirkanje je na grand toruih drugačno kot na enodnevnih dirkah," je o primerjavi današnje etape s klasiko Strade Bianche pred etapo povedal Tom Pidcock. "Na grand touru poskuša večina ekip predvsem ohraniti, kar ima, zato so kakšni resnejši napadi veliko težji. Favoriti so po navadi na takšnih etapah s peskom ali kockami zadržani in previdni, preveliko lahko izgubijo. Danes pričakujem veter v prsa in nato veter s strani, zato upam, da bo moja ekipa izkoristila razmere in otežila dirko."

161 km do cilja: Van der Hoorn in Lampert sta ujela vodilno četverico, ubežna skupina pa zdaj vozi dobri dve minuti in pol pred glavnino. Na čelu te tempo diktirajo kolesarji Astane, ki danes branijo rožnato majco Diega Ulissija.

169 km do cilja: Bežijo Avstralec Kaden Groves in Belgijec Quinten Hermans (oba Alpecin – Deceuninck), pa še dva Belgijca, Milan Fretin (Cofidis) in Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale). Četverica ima že več kot dve minuti prednosti pred glavnino, s 50 sekundami zaostanka pa vodilnim sledita še Nizozemec Taco van der Hoorn (Intermarche - Wanty) in Američan Luke Lamperti (Soudal Quick-Step).

175 km do cilja: Glavnini je najprej ušla četverica Kaden Groves, Quinten Hermans, Milan Fretin in Dries de Bondt, v lov za njimi sta se podala še Taco van der Hoorn in Luke Lamperti, nato je Astana zablokirala glavnino.

181 km do cilja: Kolesarji so prevozili kilometer nič in deveta etapa Gira se je začela zares. Takoj so se začeli napadi.

🚩 And we have attacks from the get-go!



Recent stage winner @kaden_groves is on the move, with a 🇧🇪 trio of Milan Fretin, @Bondteke and @Quintenhermans #GirodItalia pic.twitter.com/qwcSjiLqvf — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

Start: ob 13. uri so se kolesarji podali na zaprto vožnjo.

12.00 - Približno uro pred začetkom 9. etape so iz tabora Jayco AlUla sporočili, da je njihov kolesar Koen Bouwman čez noč zbolel in ne bo nastopil v današnji etapi. V ekipi so se včeraj veselili zmage Avstralca Luke Plappa.