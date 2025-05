Gledano skozi prizmo prvih osmih etap na Giru d'Italia so ljubitelji kolesarstva lahko spremljali obilico drame. Boj za rožnato majico, številni padci in negotovost so zaznamovali dogajanje najprej na trasah v Albaniji in nato še ob prihodu na Apeninski polotok.

Slovenski kolesar Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) je nekoliko presenetil na dokaj ravninskem kronometru drugega dne in oblekel rožnato majico. Naslednji dan jo je predal nazaj sprinterju Madsu Pedersenu (Lidl-Trek), a jo je znova oblekel v petek, potem ko Danec ni zdržal tempa v etapi, ki se je končala s sklepnim vzponom na Tagliacozzo.

Ayuso pridobiva sekunde, Roglič ostaja skrivnosten

Popolnega zadovoljstva Roglič ni mogel imeti, saj mu je veliki tekmec Juan Ayuso (UAE Emirates) znižal zaostanek z 18 na vsega štiri sekunde. "Nekoliko zaspan sem bil. Nisem bil v položaju, v katerem bi moral biti," je po petkovem dnevu pojasnil Roglič.

Jan Tratnik in Primož Roglič sta dobro razpoložena na Giru. Foto: Guliverimage

Tudi v soboto, ko je Diego Ulissi (Astana) s tretjim mestom med ubežniki dosegel rožnato majico in čustveno proslavil uspeh, Roglič ni bil v zaključku tako v ospredju, kot bi se od njega pričakovalo. Ayuso je v zaključku skočil iz glavnine in znova pridobil sekundo. Zdaj za Slovencem zaostaja le še tri sekunde.

A nekaj ostaja jasno – vsaj glede na pretekle izkušnje. Pred dvema letoma je Roglič svojo najboljšo formo pokazal prav v zadnjem tednu Gira in zablestel na kronometru na Svete Višarje. Tudi na lanskem Touru je pred odstopom postopoma stopnjeval formo in bil že v drugem tednu boljši.

Verjetno je tudi letos ubral podobno taktiko – tempiranje forme za najtežji zaključni teden, ki bo odločal o končnem zmagovalcu. In kot vedno Primož izpostavlja: "Rad bi bil v rožnati majici zadnji dan v Rimu."

Kronometer pokazal, da ima Roglič moč

Glede na Rogličevo mimiko med vožnjo je pogosto težko oceniti, ali trpi ali zgolj varčuje z močmi. Kronometer v Tirani pa je vendarle ponudil pomemben odgovor v kontekstu tempiranja forme: Ayuso je bil večji favorit, a je izgubil 16 sekund proti Slovencu.

Videti je, da Roglič igra svojo igro, da natančno ve, kaj počne, in da bo udaril takrat, ko bo to najpomembnejše. Občutek je, da energijo skrbno varčuje za odločilne trenutke Gira.

Izkušeni Caruso opozarja: Ne zaupam Rogliču

Petkov komentar Damiana Carusa, člana ekipe Bahrain Victorious, je bil posebej zanimiv. Na vprašanje, kaj meni o Rogliču, je dejal: "Roglič? Ne zaupam mu. Točno ve, kaj dela. Gledano skozi prizmo vseh treh tednov ima še veliko za povedati." Z izjavo je tudi sam nakazal, da bo Roglič nevaren takrat, ko bo to najbolj odločilno.

Damiano Caruso ne zaupa Rogliču, saj verjame, da bo še veliko pokazal do konca Gira. Foto: Guliverimage

Po sobotni etapi je Roglič padel na tretje mesto, vendar je jasno, da Ulissi in njegov moštveni kolega pri Astani Lorenzo Fortunato nista realna kandidata za končno zmago.

Med glavnimi favoriti ostaja Roglič v najboljšem položaju. Mladi Mehičan Isaac Del Torro, Ayusov moštveni kolega pri UAE Emirates, zaostaja še dodatnih šest sekund. Nato sledi Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) s 17 sekundami zaostanka, preostali tekmeci pa še precej več.

Deveta etapa kot mini Strade Bianche: pasti makadama

Nedeljska etapa obeta posebno zanimivost. Če bi bil na dirki Tadej Pogačar, bi se gotovo veselil ogleda trase. Deveta etapa bo namreč mini različica slovite Strade Bianche, ki jo Pogačar obožuje in na kateri redno zmaguje.

Junak italijanske klasike Strade Bianche je Tadej Pogačar. V nedeljo bo nekoliko krajša izvedba, makadamski odseki pa bodo zelo zanimivi. Foto: Guliverimage

Kolesarje čaka med drugim 30 kilometrov makadamske vožnje, kar lahko povzroči številne nevšečnosti – vključno z defekti gum. Tisti, ki ciljajo na končno zmago, bodo morali biti v ospredju, saj je to ena tistih etap, kjer se lahko Giro tudi izgubi.

Etapa se bo končala z zahtevnim kilometrskim vzponom, ki na najstrmejšem delu doseže kar 16-odstotni naklon. Vmes pa ne bo manjkalo dodatnih krajših, a ostrih klancev. Vse kaže na to, da nas čaka razburljiv, morda celo spektakularen dan.