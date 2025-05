Kako je Primož Roglič z zgodovinsko zmago na Giru spremenil podobo Svetih Višarij

Približujemo se drugi obletnici nepozabne etape na Svete Višarje, v kateri si je Primož Roglič 27. maja 2023 po napetem gorskem kronometru priboril rožnato majico in skupno zmago na Dirki po Italiji. Preverili smo, kako je etapa spremenila priljubljeno romarsko središče na tromeji s Slovenijo, Avstrijo in Italijo.

Kdor je v soboto, 27. maja, manjkal na Svetih Višarjah, mu je lahko žal in pika, smo na Sportalu zapisali leta 2023. Bil je namreč eden tistih dni, o katerem bodo ljubitelji športa vedno znova radi razglabljali in obujali spomine.

Glede na sanjski razplet – Primožu Rogliču je dan pred revijalno etapo v Rimu kljub težavam s kolesom uspelo izničiti zaostanek za valižanskim veteranom Geraintom Thomasom in se vpisati med zmagovalce slovitega Gira – je bil to dan, ki se je za vedno vpisal v slovenski kolektivni spomin. Slovenski navijači, ki so bučno navijali in spodbujali vse tekmovalce na Giru, so si tisti dan večkrat prislužili pohvale na Eurosportu, ki ima pravice za prenos Gira, prizori z Višarij pa so se vpisali v zgodovino.

Jure Preschern, zamejski Slovenec iz Trbiža, ki že skoraj 30 let vodi Gostilno pri samostanu (Locanda al Convento) tik pod vrhom Višarij, se z navdušenjem spominja 27. maja 2023. Foto: Ana Kovač

Noben dogodek za Trbiž ni naredil toliko kot ena etapa Gira

Posebne spomine na ta dan hrani tudi Jure Preschern, zamejski Slovenec iz Trbiža, ki že skoraj 30 let vodi Gostilno pri samostanu (Locanda al Convento) tik pod vrhom Višarij. "Mislim, da noben dogodek, noben šport ni za Trbiž naredil toliko kot etapa Gira leta 2023. Zaradi nje je zanimanje za Višarje eksplodiralo," je povedal v pogovoru za Sportal.

Po njegovih besedah je bilo ozadje nepozabnega 27. maja 2023 preplet srečnih okoliščin. "Primož Roglič je bil v igri za skupno zmago, kar je na cilj predzadnje etape pripeljalo na tisoče slovenskih navijačev. Vreme je bilo popolno, posnetki s proge pa čudoviti. Vzdušje fantastično, organizacija brezhibna – vse je teklo, kot mora. Kot v sanjah," se spominja Preschern in izpostavlja še en zanimiv trenutek iz zakulisja.

Foto: Ana Kovač

"Organizatorji so cel mesec testirali, kako bo šlo spremljevalnim motoristom, ki so vozili mehanike (na trasi zaradi ozke in strme ceste ni bilo spremljevalnih avtomobilov z dodatnimi kolesi v primeru okvar, op. p.), tako da je kolesarski praznik uspel v vseh pogledih. Vse to je pripeljalo do tega, da so se za obisk Višarij začeli zanimati ljudje, ki prej Višarij sploh niso poznali. Odziv ljudi je bil ogromen, kolesarji še danes prihajajo k nam. Ravno pred dnevi, ko smo odprli to cesto – v kotanjah na senčnih legah je bil še sneg in jo je bilo treba očistiti, odstraniti je bilo treba tudi kamenje – so nas že obiskali prvi kolesarji. Vsak dan prihajajo, neverjetno," je navdušen priljubljen gostinec z Višarij.

Kolesarjem zelena luč le za navkreber, navzdol morajo z gondolo

Ravno nova cesta na Svete Višarje je spremenila marsikaj. Čeprav je bila prvenstveno zgrajena za potrebe lokalnih gostincev in oskrbe – omogoča lažji dovoz hrane, pijače, kurilnega olja in drugega materiala, pomembna pa je tudi za morebitne nujne intervencije reševalcev – je vse bolj zanimiva tudi za kolesarje.

Foto: Ana Kovač

Gre za 7,4 kilometra dolgo in zdaj v celoti asfaltirano cesto z nakloni med devet in 13 odstotki, ki postaja vse bolj priljubljena pri kolesarjih. A obstaja pomembna omejitev. Uradno je dovoljen le vzpon s kolesom, ne pa tudi spust. Kolesarji bi se morali po končanem vzponu v dolino spustiti z gondolo. A to je v praksi pogosto nemogoče – gondola začne obratovati šele 31. maja, hkrati pa se številni želijo po izzivalni trasi spustiti tudi nazaj v dolino.

"Res je, tako piše na informativni tabli. A cesta ni nevarna, poleg tega – kadar gondola ne obratuje – kolesarji nimajo druge možnosti za spust. Nihče noče prevzeti odgovornosti, zato taka prepoved. A cesta je zdaj v odličnem stanju, tudi ob močnem dežju drži. To je velika pridobitev," pojasnjuje naš sogovornik.

Foto: Ana Kovač

Pred prenovo je bila cesta makadamska in precej slabša. "Zgrajena je bila že leta 1939, še v času Mussolinija, z ročnim delom, zato ima kar precejšen naklon. Ob dežju so jo pogosto zalile vode, delale so se velike luknje, stalno smo jo morali popravljati. Za nas je obnovljena cesta fantastična pridobitev tudi zato, ker se lahko zdaj do Višarij pripeljemo s katerimkoli vozilom, kar pred to prenovo ni bilo mogoče," je novo cesto pohvalil gostinec z Višarij.

Kljub prenovi pa cesta ostaja zaprta za javni promet z motornimi vozili. "Cesta je zelo ozka in ne omogoča srečevanja dveh avtomobilov. Promet z avtomobili in motorji je prepovedan. Do vrha se je mogoče povzpeti le peš ali s kolesom – peš tudi nazaj, s kolesom pa uradno le navzgor," še pojasni naš sogovornik.

Foto: Ana Kovač

Spomin na obisk Gira je še vedno živ

Na obisk Gira na Višarjah še danes spominjajo razne table. Prve že pri vstopni točki za gondolo, še več jih je na vrhu. Med drugim je postavljena tudi spominska tabla z zahvalo v več jezikih Rogliču, ki jo je postavil prav naš sogovornik. "Verjetno bom še kaj dodal in osvežil," je napovedal Preschern, ki ugotavlja, da se je z obiskom Gira nekoliko spremenila tudi struktura gostov na Višarjah.

"K nam prihaja vse več turistov, ki so Višarje odkrili na televiziji, kjer so videli, kakšno krasno naravo imamo, kakšne lepe gore nas obkrožajo, veliko pa je kolesarjev, tudi na električnih kolesih, ki so gostje," namigne sogovornik, ki je pot do Višarij tudi sam že večkrat opravil na e-kolesu.

Foto: Ana Kovač

V soboto, 24. maja, se Giro znova vrača v Slovenijo

Na veliko veselje slovenskih ljubiteljev kolesarstva, ki jih je iz leta v leto več, bo Giro letos ponovno obiskal Slovenijo, in sicer v soboto, 24. maja, ko bo cilj 14. etape v Novi Gorici. Kolesarsko karavano bo trasa iz Trevisa (številni Slovenci ga poznajo zaradi tamkajšnjega letališča), kjer bo start etape, vodila po furlanski ravnini vse do Krmina, kjer bodo kolesarji prečkali državno mejo.

Etapa bo potekala po Goriških Brdih in se po dveh mestnih krogih končala v Novi Gorici. V Slovenijo bo vstopila pri naselju Plešivo in nato vodila od Medane, Dobrovega, Šmartnega do Huma, nato bo zavila nazaj v Italijo do Števerjana in v Gorico, prek mejnega prehoda v Rožni Dolini v Novo Gorico ter dva kroga po mestnih ulicah do cilja. Kolesarje na cilju etape, ki bo na Trgu Evropa med Novo Gorico in Gorico, pričakujejo okoli 16. ure, je za STA pojasnil tehnični vodja slovenskega dela etape Rok Lozej.

Preberite še: