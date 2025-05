V zaključku sedme etape letošnje Dirke po Italiji, prve s ciljnim vzponom, smo pričakovali spopad največjih favoritov za skupno zmago in tega tudi dobili. Španec Juan Ayuso je imel v ciljnem šprintu na Marsio danes najboljše noge in se je veselil svoje prve zmage na grand tourih, medem ko je slovenski zvezdnik Primož Roglič nekoliko prepozno sprožil protinapad in zasedel četrto mesto, a spet prevzel rožnato majico vodilnega na dirki.