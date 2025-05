Juan Ayuso poslal sporočilo Primožu Rogliču, ta pa je spet v rožnati majici

Drugo mesto je danes zasedel Ayusov moštveni kolega pri UAE Team Emirates - XRG Isaac del Toro, tretji je bil Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

V skupnem seštevku ima Roglič štiri sekunde prednosti pred Ayusom, devet pred Mehičanom del Torom in 27 pred Italijanom Antoniem Tiberijem (Bahrain - Victorious).

Dirka po Italiji, potek sedme etape:

Cilj: Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) je zmagovalec sedme etape Gira, Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je šprintal za četrto mesto.

400 m do cilja: Juan Ayuso je sprožil protinapad. Rogliča ni v ospredju.

600 m do cilja: Egan Bernal je sprožil šprint, del Toro mu sledi, tudi Ciccone ...

1,3 km do cilja: Napad je sprožil Giulio Ciccone (Lidl - Trek), preostali favoriti z Rogličem mu sledijo.

2 km do cilja: UAE Emirates narekuje tempo in dela selekcijo v skupini favoritov, Roglič zlahka sledi. Na Zasavca pazi Pellizzari.

2,5 km do cilja: Zdaj so na najstrmejšem delu klanca, Romaina Bardeta je pobralo, favoriti imajo ob sebi vse manj pomočnikov. Na čelo skupine se je prebil UAE Emirates - XRG, tempo narekuje Rafal Majka.

3 km do cilja: Zdaj glavnino vodi ekipa Ineos Grenadiers, ki dela za Egana Bernala. Roglič se še skriva.

5 km do cilja: Beg je končan, vlak Bahrain - Victoriousa se je zapodil mimo preostalih štirih ubežnikov.

7 km do cilja: Na čelu glavnine so kolesarji Bahrain - Victoriousa, takoj za njimi Lidl - Treka, Rogliča zdaj vleče Jan Tratnik. Prednost ubežnikov znaša še 25 sekund. Kolesarji se bližajo najstrmejšemu delu vzpona.

9 km do cilja: Pred glavnino zdaj vztrajajo le še Prodhomme, Garofoli, Tonelli in Tarozzi, imajo 38 sekund prednosti pred zasledovalci.

10 km do cilja: Na čelo že močno razredčene glavnine so se postavili kolesarji moštva Ineos Grenadiers, ubežniki imajo še dobre pol minute prednosti, popustil pa je tudi vodilni kolesar na dirki Mads Pedersen, ki se danes resnično poslavlja od rožnate majice.

12 km do cilja: Manuele Tarozzi je zmagovalec Red Bullovega šprinta, ubežniki so se na zaključni klanec pognali s 50 sekundami prednosti pred glavnino.

16 km do cilja: Tik pred začetkom zaključnega vzpona Marsia (11,9 kilometra, 5,6 odstotka) kolesarje čaka še Red Bullov kilometer z bonifikacijskimi sekundami. Te si bodo najverjetneje še razdelili ubežniki, ki vztrajajo 1:30 pred glavnino. Na čelu te se drenjajo moštva Ineos Grenadiers, Lidl - Trek, Visma | Lease a Bike, Jayco AlUla, Bahrain - Victorious …

31 km do cilja: Scaroni je spet ujel vodilno skupino, Bardet pa glavnino. Ubežniki imajo še 1:30 prednosti pred zasledovalci, med temi napetost narašča, pričenjajo se boji za pozicije in s tem najboljše izhodišče za napad na zaključnem vzponu etape.

35 km do cilja: V ubežni skupini je imel mehanske težave Scaroni in je nekoliko zaostal, vodilna šesterica ima le še dobro minuto prednosti pred glavnino in dobro minuto in pol pred skupino z Romainom Bardetom.

41 km do cilja: Na spustu se je na čelo glavnine prebil Daan Hoole iz Lidl - Treka in navil oster tempo, sledi mu rožnati Mads Pedersen. Omenjena kolesarja danes delata za Giulia Cicconeja. Prednost ubežnikov je padla na 2:30. V glavnini pa je prišlo do padca, na tleh se je znašel tudi Francoz Romain Bardet (Picnic PostNL), a tokrat so jo kolesarji odnesli brez poškodb. Bardet je zdaj v skupini, ki za glavnino zaostaja kakšnih 50 sekund.

52 km do cilja: Na letečem cilju v Ovindoliju je 12 točk pobral Italijan Alessandro Tonelli (Polti VisitMatla), ki ga ni izzval nobeden od kolegov ubežnikov. Prednost ubežne sedmerice počasi kopni in zdaj znaša 3:15.

Izidi letečega cilja, Ovindoli:

1. Tonelli 12 točk

2. Garafoli 8

3. Leemreize 5

4. Prodhomme 3

5. Tarozzi 1

63 km do cilja: Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizane) je napadel pred gorskim ciljem, vendar mu je Paul Double (Jayco AlUla) odgovoril in osvojil novih 18 točk. Britanec jih je danes zbral že 36 in se vodilnemu hribolazcu na dirki Lorenzu Fortunatu približal na 22 točk zaostanka. Ubežniki ohranjajo dobre tri minute in pol naskoka pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Vado della Forcella (druga kategorija):

1. Double 18 točk

2. Tarozzi 8

3. Leemreize 6

4. Scaroni 4

5. Garofoli 2

6. Tonelli 1

70 km do cilja: Karavana se počasi približuje vrhu tretjega kategoriziranega klanca dneva Vado della Forcella, ta je z 21,5 kilometra izjemno dolg, a ima le 3,6-odstoten povprečni naklon. Ubežniki imajo 3:39 prednosti pred glavnino, na čelu te tempo še naprej narekuje Rogličeva BORA.

81 km od cilja: Prednost ubežne sedmerice zdaj znaša slabe tri minute.

Na spustu je imel nekaj težav avstralski šprinter Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck):

98 km do cilja: 18 točk je na gorskem cilju na Monte Urano pobral Paul Double. Vodilna sedmerica vozi 2:18 pred glavnino. Na čelu te je ves čas Rogličeva BORA.

Izidi gorskega cilja, Monte Urano (druga kategorija):

1. Double 18 točk

2. Tarozzi 8

3. Scaroni 6

4. Leemreize 4

5. Prodhomme 2

6. Garofoli 1

102 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Monte Urano, 4,6 kilometra dolg klanec druge kategorije s kar 9,2-odstotnim povprečnim naklonom. Vodilna sedmerica ima zdaj dobri dve minuti prednosti pred glavnino, na čelu katere tempo narekuje Gianni Moscon (Red Bull - BORA - hansgrohe). Vreme za zdaj prizanaša tekmovalcem, padlo je le nekaj kapelj dežja, cesta ostaja suha.

Sprememba taktike

Potem ko so včeraj izgubili pomembnega Rogličevega pomočnika za gorske etape Jaija Hindleyja, so morali v moštvu Red Bull - BORA - hansgrohe nekoliko spremeniti taktiko. "Ta izguba spremeni stvari, pred tem se ne moremo skrivati," je za Cyclingnews priznal športni direktor moštva Christine Pömer. "Kljub temu imamo še šest močnih kolesarjev, ki lahko podprejo Primoža, od teh je Martinez Giro že končal na stopničkah, prilagajali pa se bomo iz dneva v dan. Na splošno naš pristop ostaja bolj ali manj enak, morda se bomo morali le še bolj osredotočiti na skupni seštevek, varčevati z energijo in ne iskati kakšnih etapnih zmag. Danes odsotnost Hindleyja ne bo ključna, zaključni vzpon je relativno lahek, v igri bodo le sekunde. V Alpah pa bomo Jaija močno pogrešali."

120 km do cilja: Prednost vodilne sedmerice je zdaj presegla minuto in pol, kar pomeni, da je v virtualni rožnati majici Britanec Paul Doble (Jayco AlUla).

Po množičnem padcu v včerajšnji šesti etapi so Giro končali Rogličev pomočnik pri BORI Jai Hindley, Nemec Juri Hollmann (Alpecin - Deceuninck), Italijan Alessandro Pinarello (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) in Novozelandec Dion Smith (Intermarché - Wanty), danes štartne liste nista podpisala še Čeh Jan Hirt (Israel - Premier Tech) in Luksemburžan Michel Ries (Arkéa - B&B Hotels). Dirko tako nadaljuje 174 kolesarjev.

135 km do cilja: Na čelu glavnine tempo nadzoruje Rogličeva BORA, ki je očitno zadovoljna s sestavo ubežne skupine, prednost vodilne sedmerice namreč počasi, a vztrajno narašča in zdaj znaša nekaj malega čez 50 sekund.

140 km do cilja: Francoz Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R - La Mondiale), Britanec Paul Doble (Jayco AlUla), Nizozemec Gijs Leemreize (Picnic - PostNL) in Italijani Gianmarco Garofoli (Soudal - QuickStep), Alessandro Tonelli (Polti - VisitMalta), Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizane) in Christian Scaroni (XDS Astana). Sedmerica ima 25 sekund prednosti, najvišje uvrščen v skupnem seštevku med ubežniki pa je Double, ki za rožnato majico zaostaja le minuto in 23 sekund.

147 km do cilja: Vodilni četverici sta se pridružila še dva kolesarja, enega je hitro pobralo na klancu, vendar ga je nato nadomestil Paul Doble (Jayco AlUla), ki se je pognal iz glavnine, Red Bull - BORA - hansgrohe je povsem spustila tempo, ko se je v glavnino vrnil Jay Vine. Zdaj s še vedno zelo majhno prednostjo vodijo Prudhomme, Garofoli, Double, Leemreize, Tonezzi, Tarozzi in Scaroni.

Na vrhu Roccarasa je bilo le pet stopinj Celzija, kolesarje zebe:

150 km do cilja: Vine je obupal, preostala četverica ubežnikov pa vztraja v ospredju, a ima neznatno prednost. Začelo je deževati.

154 km do cilja: Jayu Vinu (UAE Emirates - XRG) so se v begu pridružili še Nicolas Prodhomme, Gianmarco Garofoli, Alessandro Tonelli in Christian Scaroni. Na čelu glavnine so zdaj kolesarji Rogličeve ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, ki lovijo ubežnike. Prednost teh je majhna.

160 km do cilja: Po gorskem cilju je iz glavnine skočil Jay Vine (UAE Emirates - XRG), v lov za njim se je podal kar nosilec rožnate majice Pedersen. "Ni mi žal, da se poslavljam od rožnate majice, ponosen sem, da sem jo lahko nosil tako dolgo, zdaj pa je napočil čas, da tudi sam poprimem za delo pomočnika," je za Eurosport pred etapo povedal Danec.

Na prvem gorskem cilju dneva je devet točk pobral Italijan Lorenzo Fortunato (XDS Astana) in se še utrdil v vodstvu seštevka najboljšega hribolazca na dirki. Ima 58 točk, 36 več od Belgijca Sylvaina Moniqueta (Cofidis).

Izidi gorskega cilja, Roccaraso (tretja kategorija):

1. Fortunato 9 točk

2. Ulissi 4

3. Moniquet 2

4. Zana 1

163 km do cilja: V lov za vodilno četverico se je podala še trojica z Lorenzom Fortunatom in Rafalom Majko, glavnina se je odzvala in nevtralizirala še drugi poskus pobega.

Nairo Quintana (Movistar) je imel manjše težave s kolesom:

164 km do cilja: Vodilni trojici se je pridružil še en ubežnik.

165 km do cilja: Zdaj ima manjšo prednost trojica kolesarjev, v ozadju pa se že mučijo šprinterji, ki izgubljajo stik z glavnino.

166 km do cilja: Prvi poskus pobega je bil neuspešen, vrstijo se novi napadi. Vodilni Danec Mads Pedersen (Lidl - Trek) je že napovedal, da se danes poslavlja od rožnate majice.

167 km do cilja: Šest kolesarjev si je privozilo majhno prednost, sicer je pa danes veliko zanimanja za mesto v ubežni skupini. Po včerajšnji brutalni etapi z množičnim padcem prevladuje prepričanje, da bo danes dogajanje mirnejše in bolj nadzorovano, tudi morebitna ubežna skupina naj bi imela dobre možnosti, da pride do cilja pred glavnino.

168 km do cilja: Prva gorska etapa letošnjega Gira se je začela zares!

Štart: Ob 12.50 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, po malo več kot dveh kilometrih se bo sedma etapa 108. Gira začela tudi zares.

Že v štartu bo klanec, prvi vzpon etape je 7,8 kilometra dolg Roccaraso, klanec tretje kategorije s 5,8-odstotnim povprečnim naklonom. Kolesarje čaka hladen dan (na štartu je le 11 stopinj Celzija), med etapo utegne pasti tudi kakšna kaplja dežja.