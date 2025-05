Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe), zmagovalec Gira leta 2022, je letos italijansko pentljo predčasno končal. Avstralca so odpeljali v reševalnem vozilu, potem ko je nekaj minut sedel na pločniku po množičnem padcu, ki se je zgodil približno 71 kilometrov pred ciljem šeste etape v Neaplju. Imel naj bi pretres možganov. Nekoliko pozneje je prišla informacija, da so odstopili tudi Jay Vine (UAE Team Emirates), Juri Hollmann (Alpecin - Deceuninck) in Dion Smithy (Intermarche - Circus - Wanty).

Poglejte posnetek množičnega padca na šesti etapi:

Primož Roglič Foto: Guliverimage Na cestah, ki so bile zaradi dežja zelo spolzke, je padlo več deset kolesarjev, med njimi še Richard Carapaz, zmagovalec Gira leta 2019, Paul Magnier, Adam Yates in še en moštveni kolega Primoža Rogliča Jan Tratnik. Prav Hindley je bil pred prvimi na tleh, bil je tik za Rogličem, tako je imel glavni favorit za letošnjo zmago precej sreče, da jo je odnesel brez padca.

Po množičnem padcu so šesto etapo nevtralizirali. Vodstvo dirke se je odločilo, da se bodo kolesarji pomerili samo za etapno zmago. Točk, časovnih razlik in bonifikacijskih sekund pa niso podelili. Roglič je tako v skupni razvrstitvi obdržal 17 sekund zaostanka za rožnato majico, ki je v lasti Danca Madsa Pedersena (Lidl-Trek). Tudi ta je bil na tleh, a je etapo lahko nadaljeval.

Mads Pedersen ostaja v rožnati majici. Foto: Reuters Po skoraj petih urah na kolesu in 227 kilometrih je zmagovalca etape odločil ciljni šprint v Neaplju, dobil ga je Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck). To je Avstralčeva druga etapna zmaga na Giru, sicer pa že 12. na dirkah svetovne serije. Drugi je bil Milan Fretin (Cofidis), tretji pa Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil deseti.

Kako se je razpletala 6. etapa (Potenza–Neapelj, 227 km):

CILJ - Po skoraj petih urah na kolesu in 227 kilometrih je zmagovalca etape odločil ciljni šprint, dobil ga je Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck). To je Avstralčeva druga etapna zmaga na Giru. Drugi je bil Milan Fretin (Cofidis), tretji pa Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Matevž Govekar (Bahrain - Victorious) je bil deseti.

2,5 km do cilja - Ubežnika sta ujeta. Šprint glavnine bo odločil zmagovalca etape.

3 km do cilja - Zelo razredčena glavnina je samo še 11 sekund za ubežnikoma.

5 km do cilja - Ubežnika imata še 22 sekund prednosti. Kolesarji so v Neaplju.

8 km do cilja - Ubežnika imata še 23 sekund prednosti. Morda bosta zdržala in se med sabo udarila za etapno zmago.

16 km do cilja - Paleni in Van der Hoorn imata še 23 sekund prednosti pred glavnino. Nosilec rožnate majice Pedersen je popustil in zaostaja že več kot tri minute. Etapa je nevtralizirana in noče sodelovati v ciljnem šprintu, da ne bo prišlo še do kakšnega padca.

27 km do cilja - Prišla je informacija, da je po padcu odstopil tudi Jay Vine (UAE Emirates).

30 km do cilj - Glavnina je še 30 sekund za ubežnikoma. Odločalo se bo samo o zmagovalcu etape. Razlike v skupnem seštevku se ne bodo spremenile, niti ne bo bonifikacijskih sekund.

51 km do cilja - Padla je odločitev, da ne bodo podeljevali bonifikacijskih sekund ne na Red Bullovem kilometru ne v cilju. Končni vrstni red etape bo tak, kot je bil tik pred padcem. Vseeno kolesarijo do Neaplja.

60 km do cilja - Etapa se nadaljuje. Roglič je torej izgubil pomembnega člana ekipa, nekdanjega zmagovalca Gira Hindleyja (2022), ki naj bi imel pretres možganov. Glavnina je štartala 50 sekund oziroma približno kilometer za ubežnikom.

64 km do cilja - Etapa je nevtralizirana. Kolesarji stojijo. Ubežnika naj bi spustili 50 sekund pred ostalimi kolesarji v glavnini.

70 km do cilja - Na tleh so bili Pedersen, Yates, Hindley, Thijssen, Perez, Gee, Martinez, Tratnik, Magnier, Lastra, Fortunato, Shaw ... . Večina se je pobrala in gre naprej. Hindley je odstopil, pa tudi Juri Hollmann (Alpecin - Deceuninck).

70 km - Etapa je nevtralizirana. Prvi je bil na tleh Jai Hindley in kolesar Red Bull Bore Hansgrohe še vedno sedi na pločniku. Zdi se precej pretresen.

71 km do cilja - Zgodilo se je neizogibno na teh spolzkih cestah. Sredi glavnine najprej en kolesar na tleh, nato so za njim kot domine padali še drugi. Več deset kolesarjev je na tleh, med njimi je bilo opaziti tudi Carapaza in Tratnika, a z njim ni hujšega. Je pa kar nekaj vsaj odrgnjenih, če ne tudi poškodovanih.

78 km do cilja - Tudi glavnina je že na spustu. Prej ali slej bosta ubežnika ujeta.

82 km do cilja - Paleni in Van der Hoorn sta na vrhu zadnjega vzpona. Ima slabo minuto prednosti pred glavnino. Zdaj sledi še položen del etape in nato pričakujemo ciljni šprint za zmago.

92 km do cilja - Prazna zračnica na kolesu Van Aerta (na zadnjem klancu), a se je po menjavi tri kilometre pozneje vrnil v glavnino.

100 km do cilja - Padla sta Filippo Zana (Team Jayco AlUla) in Lucas Hamilton (INEOS Grenadiers), a je z njima vse v redu. Zana je moral zamenjati kolo.

114 km do cilja - Kolesarji so na polovici najdaljše etape. Pred zadnjim vzponom imata ubežnika samo še minuto in 20 sekund prednosti.

120 km do cilja - Enzo Paleni (Groupama-FDJ) in Taco van der Hoorn (Intermarché) v ospredju še naprej odlično sodelujeta in izmenjujeta. Pred glavnino imata dve minuti in 25 sekund prednosti, pri lovu pa tempo še vedno narekuje ekipa Visma.

123 km do cilja - Primoža Rogliča dež ne moti.

140 km do cilja - Po dveh urah današnje etape, je povprečna hitrost okrog 41 kilometrov na uro.

153 km do cilja - Na trasi so se začele pojavljati prve kaplje dežja, kar bi lahko še dodatno popestrilo današnjo kolesarsko etapo. Glavnina trenutno zaostaja tri minute pred ubežnikoma.

170 km do cilja - Lorenzo Fortunato (XDS-Astana) je prišel pred Taco van der Hoornom (Intermarché) in Enzom Palenijem (Groupama-FDJ) čez vrh vzpona Valico di Monte Carruozzo. Za prvo mesto na gorskem cilju je osvojil 18 točk in tako še povečal svojo prednost v boju za modro majico najboljšega hribolazca.

178 km do cilja - Trenutno sta v ospredju dva kolesarja As Enzo Paleni (Groupama-FDJ) in Taco van der Hoorn (Intermarché), ki imata že pet minut prednosti pred glavnino.

207 km do cilja - Michel Ries (Arkéa), Ben Turner (Ineos), Josef Cerny (Soudal), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Manuele Tarozzi (Bardiani) in kralj gora vodja Lorenzo Fortunato (XDS Astana) so kolesaji, ki so v begu. Glavnina zaostaja 40 sekund.

214 km do cilja - Zdi se, da je glavnina popustila tempo, saj imajo ubežniki že minuto prednosti.



216 km do cilja - V ospredju se je naredila skupina šestih kolesarjev, ki imajo prednost 30 sekund in skuša na prvem spustu še nekoliko povešati prednost.

Štart - Začela se je šesta etapa na letošnjem Giru. Že na začetku so bili poskusi pobegov, ampak so je kmalu za tem glavnina kolesarjev združila.