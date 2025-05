Dirka po Italiji, 5. etapa (Ceglie Messapica – Matera, 151 km)

Pedersen ima po petih etapah Gira že tri etapne zmage. To je njegova 53. zmaga v karieri. Foto: Reuters

Cilj! Zmaga, tretja na tem Giru, za Madsa Pedersena, ki ostaja v rožnati majici! Drugo mesto v ciljnem sprintu skupine je osvojil Edoardo Zambanini (Bahrain - Victorious), tretji je ciljno črto prečkal Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

Primož Roglič se je tri kilometre pred ciljem za kratek čas znašel v vodstvu, a se ob neuspelih poskusih njegove ekipe in ekipe UAE Team Emirates - XRG, da bi na vzponih razredčile glavnino in predvsem izčrpale sprinterje, ni podal v iskanje etapne zmage. Ciljno črto je prečkal kot 12. in v skupnem seštevku ostaja drugi. Do roza majice ga zdaj loči 17 sekund. Tretji je ekipni kolega Pedersena, Mathias Vacek, ki za vodilnim zaostaja 24 sekund.



Kolesarje tudi jutri čaka ravninska etapa. Med Potezno in Neapljem bodo morali premagati kar 227 km, kljub ravninski klasifikaciji, pa se bodo v prvih 150 km soočili tudi z nekaj vzponi. Nova priložnost za Pedersena, ki ima v boju za ciklamno majico že 87 točk prednosti pred Olavom Kooijem iz ekipe Visma?

1.7 km: Za napad se je odločil izkušeni Damiano Caruso (Bahrain-Victorious)! Pedersen sledi moštvenemu kolegu Vacku ...

4 km do cilja: Kolesarji ekip Lidl-Trek, Ineos, Visma in Alpecin narekujejo tempo, danes več kot očitno stavijo na svoje adute. Roglič pospešuje! Bo to njegov dan?



13 km do cilja: Bega je konec, Bais in Malesi sta poniknila v glavnini. Tempo glavnine narekujejo kolesarji UAE Emirates, ki želijo otežiti zaključek, a vodilni Mads Pedersen (Lidl-Trek) ostaja blizu.

28 km do cilja: Italijana Bais in Malesi, ki že ves dan vztrajata v begu, sta že dosegla vrh edinega kategoriziranega vzpona današnje etape. Z 2,9-kilometra dolgim vzponom četrte kategorije, Montescaglioso, je prvi opravil Milesi in osvojil tri točke za razvrstitev najboljšega na gorskih ciljih. Sledi spust in nato ciljni vzpon do Matere (6.3 km, 4.3-odstotni povprečni naklon), kjer so snemali zadnji film o tajnem agentu 007 Jamesu Bondu Ni časa za smrt.

Rezultati gorskega cilja, Montescaglioso

1. Milesi 3 točke

2. Bais 2

3. Vine 1



32 km do cilja: Kolesarji se približujejo edinemu kategoriziranemu gorskemu cilju današnje etape. Gre za 2.9 kilometra dolg klanec Montescaglioso s povprečnim naklonom 8.4 odstotka. Sledi spust in nato ciljni vzpon do Matere, veličastnega mesta, kjer so snemali zadnji film o Jamesu Bondu Time To Die. Italijan Giosuè Epis, ki je bil ves dan v begu in je dobil vse tri vmesne sprinte, je popustil in počakal na glavnino, medtem ko Bais (Polti VisitMalta) in Milesi (Movistar) še vedno vztrajata v begu. Pred glavnino, kjer tempo narekujejo kolesarji Lidl-Trek, ki se želijo otresti sprinterjev, imata še vedno dve minuti prednosti.

💜 Montescaglioso is proving to be too much for some! 🇳🇱 Olav Kooij, Casper van Uden, 🇮🇪 Sam Bennett are dropped, as 🇦🇺 Kaden Groves is giving his all to stay within distance of the peloton #GirodItalia pic.twitter.com/ODWUBhwo2o — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2025

50 km do cilja: Ubežna trojica je že dosegla naslednji vmesni cilj, ti. Red Bullov kilometer, ki je umeščen na neoznačenem vzponu pri kraju Bernalda, na 100,4 kilometru trase. Tudi tokrat je bil najboljši Giosuè Epis, ki je dobil šest odbitnih sekund in 2500 evrov nagrade. Zmagovalec skupne razvrstitve v RB kilometru bo v Rimu, kjer bo tudi letos cilj Gira, prejel 15 tisočakov.

75 km do cilja: Kolesarji na čelu dirke so že na drugem vmesnem sprintu 5. etape v Marini di Ginosa. Tudi tokrat je največ (12) točk pobral Italijan Giosue Epis, osem in pet pa jih je ostalo za njegova kolega v begu, Baisa in Milesija. Tri točke je pobral vodilni Mads Pedersen, ki v razvrstitvi za ciklamno majico vodi z 89 točkami. Najbližji zasledovalec je Nizozemec Olav Kooij, ki ima na svojem računu 52 točk.

💜 Back to back for Epis as the Italian from @arkeabbhotels claims the second IS of the day #GirodItalia pic.twitter.com/JmFzreRLVf — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2025

Rezultati vmesnega sprinta, Marina di Ginosa (76.8 km).

1. Giosuè Epis 12

2. Davide Bais 8

3. Lorenzo Milesi 5

4. Mads Pedersen 3

5. Jensen Plowright 1

92 km do cilja: Bo Primož Roglič izkoristil zaključek navkreber in spet oblekel rožnato majico? V izjavi za organizatorja je bil nekoliko skrivnosten, a je vseeno dopustil možnost, da bo tudi danes izkoristil priložnost za etapno zmago.

100 km do cilja: Prednost ubežne trojke - Giosuè Epis (Arkéa - B&B Hotels), Lorenzo Milesi (Movistar Team) in Davide Bais (Team Polti VisitMalta) - je spet narasla na dve minuti. Glavnini se nikamor ne mudi.

Rezultati vmesnega sprinta, Massafra ( 42.5 km) :

1. Giosuè Epis 12 točk

2. Davide Bais 8

3. Lorenzo Milesi 5

4. Mads Pedersen 3

5. Jensen Plowright 1



114 km do cilja: kolesarji se približujejo vmesnemu sprintu v kraju Massafra. Prednost ubežne trojke - Giosuè Epis (Arkéa - B&B Hotels), Lorenzo Milesi (Movistar Team) in Davide Bais (Team Polti VisitMalta) - je skopnela na minuto in pol.

140 km do cilja: Za pobeg so se odločili trije italijanski kolesarji, ki so si pred glavnino hitro nabrali 2.35 minute prednosti. Trojko na čelu dirke sestavljajo Giosuè Epis (Arkéa - B&B Hotels), Lorenzo Milesi (Movistar Team) in Davide Bais (Team Polti VisitMalta).

It all kicked off from KM 0! And just like yesterday, the breakaway was formed immediately



🏁 135 KM



🇮🇹 @Davide_bais (PTV)

🇮🇹 @Lorenzo_Milesi (MOV)

🇮🇹 Giosuè Epis (ARK)



-2’27’’

🩷💜💙🤍 Peloton#GirodItalia pic.twitter.com/A4hiAAoiIy — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2025

13.50 - Kolesarji na Giru so že opravili z zaprto vožnjo – zdaj gre zares. Bo današnja etapa pisana na kožo ubežnikom ali bodo znova prišli na svoj račun sprinterji?

Foto: Guliverimage Prvi favorit dirke Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe) je bil že na startu dobro razpoložen. Na vprašanje poročevalca Eurosporta, zakaj se je včeraj odločil za sprint na vmesnem šprintu (na t. i. Red Bullovem kilometru) kar 103 kilometre pred ciljem, kar mu je prineslo dve odbitni sekundi, in ali meni, da bi ti sekundi lahko odločali v skupnem seštevku, je Roglič v smehu odgovoril: "Zaradi sponzorjev, seveda."