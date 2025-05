Ko Pogačarja ni, je povsem drugače

Foto: Guliverimage

Rolf Aldag je s tem besedami mislil na Tadeja Pogačarja, potem ko ta letos ne tekmuje na tej prestižni dirki. Ravno zaradi odsotnosti Pogačarja se morajo pri Red Bullu taktično povsem drugače lotiti letošnje dirke po Italiji. Torej je precej bolj zapleteno kot na Dirki po Franciji, kjer bo tekmoval Tadej Pogačar. "S Tadejem je enostavno. Opraviš svoje delo, on pa po navadi zmaga. Ko njega ni, se moramo dirke lotiti povsem drugače."

Posebno taktiko so imeli že v prvi etapi letošnje dirke, potem ko je Slovenec in moštveni kolega Rogliča, Jan Tratnik, namerno izgubil nekaj časa, da je lahko naslednji dan v kronometru štartal nekoliko prej in je na ta način Rogliču pomagal – torej na kašen način naj se loti določenih odsekov kronometra. "Na ta račun je lahko dobil občutek, kako hitro lahko odpelje ovinek ali krožišče. To je bilo zelo pomembno," je povedal Aldag in odkrito povedal, da je njihov cilj, da imajo na koncu v Rimu rožnato majico.

Foto: Guliverimage

Vse ključne trase so še pred kolesarji

Trenutno Primož Roglič pred četrto etapo v skupnem seštevku zaseda drugo mesto in za Dancem Madsom Pedersnm (Lidl – Trek) zaostaja devet sekund, a vse ključne etape so še pred kolesarji. Primož Roglič je pokazal dobro formo in pridobil čas v primerjavi z vsemi glavnimi konkurenti.

