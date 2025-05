Na Goriškem potekajo še zadnje priprave na organizacijo 14. etape slovite kolesarske dirke po Italiji. Po mestu je še nekaj gradbišč z obnovo vozišč, dela se bodo končala v tem tednu. Zavod GO! 2025 in obe goriški občini pa pripravljajo športno-kulturni vikend v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica (EPK).

Etapa Dirke po Italiji 24. maja s ciljem v Novi Gorici se bo začela v Trevisu. Pretežno ravninska etapa je dolga 195 kilometrov, je na današnji novinarski konferenci 14. etapo predstavil predsednik odbora za etape Gira d'Italia v Furlaniji-Julijski krajini Paolo Urbani.

Kolesarsko karavano bo vodila po furlanski ravnini vse do Krmina, kjer bodo kolesarji prečkali državno mejo. Etapa bo potekala po Goriških brdih in se po dveh mestnih krogih končala v Novi Gorici. V Slovenijo bo vstopila pri naselju Plešivo in nato vodila do Medane, Dobrovega, Šmartnega, Huma, nato bo zavila nazaj v Italijo do Števerjana in v Gorico, prek mejnega prehoda v Rožni Dolini v Novo Gorico ter dva kroga po mestnih ulicah do cilja.

Primož Roglič Foto: Guliverimage

Kje in kdaj pričakujejo kolesarje?

Kolesarje na cilju etape, ki bo na Trgu Evropa med Novo Gorico in Gorico, pričakujejo okoli 16. ure, je pojasnil tehnični vodja slovenskega dela etape Rok Lozej.

Tako kot leta 2021, ko je dirka po Italiji zadnjič obiskala Goriška brda in Goriško, bodo tudi tokrat izpeljali netekmovalno etapo GiroE, kjer bodo izbrane ekipe morale premagati 49 kilometrov dolgo progo na električnih kolesih. Podobno etapo bodo izvedli tudi 29. maja v Milanu.

Dogovarjajo se za posebni vlak iz Ljubljane

V Novi Gorici in Gorici pričakujejo veliko število navijačev in ljubiteljev kolesarstva. Upajo, da bodo na Goriškem ostali več časa in ne le na dan dirke. Prav tako organizatorji pozivajo, naj navijači za pot na Goriško uporabijo javni prevoz. Prav v ta namen se dogovarjajo, da bi v Novo Gorico pripeljal posebni vlak iz Ljubljane.

"Prepričan sem, da smo cilj 14. etape Gira dobili tudi zaradi naziva Evropska prestolnica kulture. Nenazadnje se bo ta etapa zaključila z dvema krogoma v obeh Goricah s ciljem na Trgu Evropa, torej prav na območju, kjer poteka največ dogodkov programa EPK in ki ga prav zaradi tega projekta tudi razvijamo. Evropska prestolnica kulture predstavlja tudi spoj kulture in športa, tak bo tudi konec tedna z etapo Gira. Na ta način želimo promovirati ne samo kulturne dogodke v okviru Evropske prestolnice kulture, temveč tudi naše brezmejno območje," je dejal novogoriški župan Samo Turel.

Foto: Ana Rojc

Upajo, da se bodo obiskovalci na Goriškem ustavili za več dni

Športno-kulturni vikend v okviru EPK prinaša tretjo različico Brezmejne zabave z uprizoritvijo predstave Dodekalogija režiserja Tomija Janežiča na športnem stadionu, promocijo čezmejnega sistema izposoje koles GO2GO tudi za obiske kulturnih prireditev in obiskom razstav Zorana Mušiča v Goriških brdih.

V Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina upajo, da se bodo obiskovalci na Goriškem ustavili več dni. Gledalcem, ki si bodo dirko ogledali pred televizijskimi zasloni, pa bodo Goriško skušali predstaviti s posebno promocijsko akcijo med neposrednim prenosom na televiziji Eurosport.

