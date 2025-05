Nasmeh Primoža Rogliča pove vse

Primož Roglič je skupaj z Janom Tratnikom in preostalimi kolesarji ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe z dobro voljo in zmagovalnim nasmehom zapustil Albanijo, kjer se je začel letošnji Giro d’Italia. Po treh etapah je slovenski kolesarski as v odličnem položaju – trenutno zaseda drugo mesto v skupnem seštevku, takoj za danskim šprinterjem Madsom Pedersenom. V nedeljo je še nosil prestižno rožnato majico, ki si jo je priboril z odličnim kronometrom dan prej, ko je prehitel vse ključne tekmece za skupno zmago.