Na teniškem Wimbledonu se obeta prava teniška poslastica, potem ko se bosta v velikem finalu udarila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz. Si kdo sploh upa napovedati zmagovalca? Dvoboj se začne ob 17. uri.

Carlos Alcaraz lovi že tretjo zaporedno wimbledonsko zgodbo. Foto: Reuters

Jasno je, da Jannik Sinner in Carlos Alcaraz v teniškem športu pišeta novo zgodbo. A tako en kot tudi drugi si niti slučajno ne želita primerjati z obdobjem velike trojice, ko so na teniških igriščih kraljevali Roger Federer, Rafael Nadal in še vedno aktivni Novak Đoković.

Igralca se bosta pomerila pet tednov po epskem finalu na OP Francije, ko je po petih nizih slavil Carlos Alcaraz. Igralca se sicer že zelo dobro poznata, saj sta do zdaj igrala 12 medsebojnih dvobojev. V zmagah veliko bolje kaže 22-letnemu Špancu, ki vodi 8:4 in je tudi zmagal zadnjih pet dvobojev proti leto dni starejšemu Italijanu. Vseeno je v tem dvoboju skoraj nemogoče napovedati zmagovalca.

Pred petimi tedni smo na OP Francije gledali epski dvoboj, kako bo na sveti travi? Foto: Reuters

Jannik Sinner se bo zagotovo želel maščevati za boleč poraz na pariškem pesku, ko je zapravil tri zaključne žoge in s tem prekinil niz 24 zaporednih zmag na wimbledonski travi. Nazadnje sta se na travi pomerila leta 2022 prav v Wimbledonu, ko je Sinner slavil v štirih nizih. A danes sta oba popolnoma drugačna igralca.

Je boleč poraz Sinnerja v Parizu pri njem pustil kakšne posledice? Carlos Alcaraz je namignil, da bi tisti boleči poraz za Sinnerja lahko pomenil celo prednost. "Prepričan sem, da se je iz finala OP Francije veliko naučil in da bo še boljši. Fizično in psihično bo boljši. V nedeljo bo stoodstotno pripravljen. Mislim, da v nedeljo ne bom imel psihološke prednosti."

Kaj je napovedal Novak Đoković? Foto: Guliverimage

Kaj pravi izkušeni Đoković?

V tem dvoboju favorita praktično ni, saj sta igralca večkrat pokazala, da sta zelo izenačena in bodo res odločale malenkosti. Vendarle je svojo oceno povedal izkušeni Novak Đoković, ki ga je Sinner v polfinalu v treh nizih odpihnil z igrišča.

"Mislim, da lahko dam Carlosu rahlo prednost, saj je zmagal v zadnjih dveh turnirjih v Wimbledonu. In načina, kako igra in je lahko zelo samozavesten. Ampak to je le rahla prednost, saj Jannik izjemno dobro udari žogo. Mislim, da bo spet zelo tesna tekma, tako kot je bila v Parizu."

Wimbledon, finale



17.00 Jannik Sinner (Ita, 1) - Carlos Alcaraz (Špa, 1)

