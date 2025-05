Ena najbrutalnejših etap Gira, ali "dan, ko so veliki možje jokali"

"Dan, ko so veliki možje jokali," je o danes že zloglasni 14. etapi 71. Dirke po Italiji slikovito poimenoval italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport, ki tradicionalno izhaja na papirju rožnate barve in zaradi katerega tudi zmagovalec italijanske pentlje nosi rožnato majico. Leta 1988 jo je kot sploh prvi Neevropejec osvojil Američan Andrew Hampsten in se zapisal v zgodovino Gira.

Ena najbrutalnejših etap v zgodovini Gira

72. Giro in Hampsten pa sta se v zgodovino zapisala predvsem zaradi ene najbrutalnejših etap v moderni zgodovini in ja, 14. etapa z vzponom na prelaz Gavia je bila takšna zaradi vremena. Američan je zablestel v dandanes domala nepredstavljivih razmerah, v pravem snežnem metežu, ko je na 2.621 metrov visokem ikoničnem prelazu Gavia zapadlo meter novega pomladnega snega.

Prireditelji Gira so se 5. junija leta 1988 po najboljših močeh trudili, da bi kolesarjem v obupnem vremenu omogočili dirkanje na spektakularni gorski etapi od Chiesa do Bormia, a v boju s snežnim metežem večkrat skoraj obupali. Etapo so večkrat skrajšali, jo odpovedali, pa si spet premislili in vodstvo tekmovanja je trmasto vztrajalo, da naravi ne prepusti zmage.

Sadistični ultimat

Kolesarji so se na startu dolgo "gnetli kot cesarski pingvini," piše Velo, pa negodovali, se pritoževali, vodilne prepričevali, naj zaradi hudega mraza vse skušaj odpovedo, a jih ni nihče poslušal. Kmalu po startu 120-kilometrske etape so se ustavili v predoru in protestirali, a so jim vodilni prav pokroviteljsko postavili ultimat: "Hoteli vas čakajo na cilju etape, edini način, da pridete tja, pa je, da se pripeljete s kolesom, in prvi, ki pride čez ciljno črto, si lahko izbere hotel."

Ekipe so bile večinoma povsem nepripravljene na zimske razmere, tudi Andy Hampsten je startal v kratkih rokavih in s sončnimi očali na glavi, prav tako tedaj vodilni v skupnem seštevku, Italijan Franco Chioccoli – spomnite se ga lahko iz naše zgodbe o šokantnih dogodkih z Gira -, pa tudi avstralski profesionalec Allan Peiper – da, tisti Allan Peiper, ki je kot športni direktor UAE Emirates leta 2020 Tadeju Pogačarju z izjemno taktiko tlakoval pot do prve zmage na Dirki po Franciji.

Greli so se z grapo

Športni direktor Hampstenove ekipe 7-eleven Mike Neel je le imel toliko zdrave pameti, da je pred startom v bližnji športni trgovini za svoje varovance nakupil nekaj toplejše opreme, česar preostali direktorji niso naredili. Tako je bil Hampsten na vzponih vsaj približno zaščiten pred mrazom, v vse močnejšem sneženju, je iz spremljevalnega avtomobila dobil par neoprenskih potapljaških rokavic, grelnik za vrat in volneno kapo.

Američana z neprenskimi rokavicami ni tako zeblo kot Italijana Franca Chioccolija za njim. Foto: Guliverimage

"Z roko sem pogladil lase in mislil, da bom le obrisal nekaj vode, ko se mi je z glave in po hrbtu skotalila velika snežna kepa," se je trenutka, ko si je želel nadeti volneno kapo spominjal Hampsten. Ko so kolesarji opravili z vzponoma na Aprica in Tonale, je bila glavnina še strnjena, na 15-odstotnih naklonih Gavie pa se je hitro začela trgati. Tam so bili asfaltirani le serpentinasti odseki. V pelotonu je zavladal kaos, kolesarji so se ustavljali, da bi se s požirkom grape vsaj malce ogreli, se je spominjal Piper.

Nizozemec napadel, pa obupal

Divje razmere je s silovitim napadom prvi poskušal izkoristiti Nizozemec Johan Van der Velde, ki je ušel v vodstvo in za seboj pustil Hampstena, Chioccolija in tudi rojaka Erika Breukinka (Panasonic – Isostar). Prvi je prispel na Gavio, nato pa moral sestopiti s kolesa in s platišč očistiti sneg, ki mu je onemogočal zaviranje. A imel je dovolj trpljenja, čakal je ekipni avtomobil, da bi dobil nekaj toplih oblačil, pa z najbolj nevarnimi delih spusta je raje opravil peš. Na koncu je izgubil 47 minut.

Tudi vodilni kolesar Gira Chioccoli je trpel v hudem mrazu, za nameček pa ga je na cedilu pustila še ekipa Del Tongo, ki mu ni sledila s spremljevalnim vozilom, pač pa je skrbela za Flavia Giupponija daleč v ozadju. Chioccoli je ostal sam, trepetajoč in zagrenjen, njegov Giro pa bolj ali manj izgubljen.

Etapna zmaga ga ni zanimala

V vodstvu se je tako zdaj že v popolnem snežnem metežu znašel Hampsten. Po dres si je namestil izvod Gazzette in se po strmem in tehničnem spustu z otrplimi rokami na črnem ledu odpravil proti cilju v Borniu. Breukink ni bil daleč za njim, a ga v sodri in snegu ni mogel videti, zato je poganjal v svojem ritmu, čeprav je moral med nevarnim spustom nekajkrat z obema nogama na tleh loviti ravnotežje.

Nizozemec je Američana pred ciljno črto prehitel, Hampstenu je bilo vseeno za etapno zmago, zavedal se je, da ima pred favoriti za skupno zmago več minut prednosti in da je rožnata majica njegova. Chiocciolija je premagal skoraj za pet minut, prednosti pa do konca dirke ni več izpustil z rok. Na 71. Giru je barve takratne Jugoslavije zastopal tudi Primož Čerin, ki pa se je izognil trpljenju v 14. etapi, saj je odstopil še dve etapi prej.

Hampsten je postal prvi Neevropejec z zmago na Giru. Foto: Guliverimage

Prvi zmagovalec Gira, ki ni bil Evropejec

Hampsten je postal prvi Neevropejec z zmago na Giru, na naslednjega z drugega kontinenta je bilo nato treba čakati vse do leta 2012, ko je rožnato pentljo osvojil Kanadčan Ryder Hesjedal. Odtlej so bili še štirje takšni, leta 2014 Kolumbijec Nairo Quintana, 2019 Ekvadorec Richard Carapaz, 2021 še en Kolumbijec Egan Bernal in nazadnje, leta 2022, Avstralec Jai Hindley.

Takšna sadistična trmoglavost prirediteljev dirk bi bila dandanes nemogoča, kolesarji imajo pri tem več besede, Mednarodna kolesarska zveza pa strožje standarde, a vreme utegne tudi letos povzročiti težave. Že pred startom letošnje izvedbe dirke so se pojavile skrbi glede kraljevske 20. etape, na trasi katere je ikonični prelaz Colle delle Finestre, ki bi moral z 2,178 metri nadmorske višine predstavljati najvišjo točko dirke, t. i. Cima Coppi. Tam je bilo nekaj dni pred startom Gira še dva metra snega. Za zdaj še ni jasno, če bo spektakel sploh izvedljiv.

