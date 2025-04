Posmehoval se mu je cel svet, lahko se je samo prijel za glavo

Katarski nogometaš Fahad Khalfan al Bloushi je pred kratkim dopolnil 33 let. Še vedno je aktiven na zelenicah. Igral je v številnih klubih v bogatih arabskih državah, dal kar nekaj zadetkov, nenazadnje oblekel tudi dres izbrane vrste Katarja, a bo vseeno nogometni javnosti ostal najbolj v spominu zaradi zapravljene priložnosti iz leta 2010, ki je tako izstopala od drugih, da ji je bilo v trenutku usojeno, kako se bo zapisala v zgodovino.

Kako je Fahad Khalfan zapravil nemogoče proti Uzbekistanu:

Zgodilo se je 15. novembra 2010 na tekmi osmine finala azijskih iger v Guangzhouju. Na nogometnem turnirju na Kitajskem so nastopile olimpijske zasedbe, v katerih ni manjkalo mlajših igralcev. Katar se je pod vodstvom nizozemskega stratega Coja Adriaanseja za preboj v četrtfinale potegoval proti Uzbekistanu. Redni del srečanja se je končal brez zadetkov, tako da se je igral podaljšek.

Stoodstotna? Ne, tisočodstotna priložnost.

Fahad Khalfan je pri 18 letih zbral dva reprezentančna nastopa. Po nesrečni prigodi na Kitajskem ni več prejel priložnosti. Foto: Guliverimage Že v prvi minuti podaljška se je Katarcem ponudila naravnost idealna priložnost za vodstvo z 1:0. Mnoge priložnosti, ko krene napadalec sam proti vratarju, se v nogometnem svetu opisujejo kot stoodstotne. Kaj bi šele potem dejali za priložnost, ki se je pred 15 leti proti Uzbekistancem ponudila 18-letnemu Katarcu Fahadu Khalfanu?

Izkoristil je bizarno napako čuvaja mreže Uzbekistana Timurja Jurajeva, ga zaobšel in sam neovirano krenil proti prazni mreži. To je bila "mat pozicija", o kateri lahko nogometaši samo sanjajo. Tisočodstotna priložnost. Bližal se je prazni mreži, tekmeci na čelu z vratarjem pa so bili tako daleč, da je imel ves čas, kar ga je na tem svetu, da je lahko razmislil o tem, kako bi se vpisal med strelce.

To bi lahko storil na različne načine. Lahko bi žogo z desno nogo samo potisnil v mrežo. To bi bilo najlažje, tega mu takrat ne bi mogel nihče preprečiti. Vseeno pa je Khalfan, ki je na tisti tekmi vstopil v igro v 63. minuti, šokiral z izborom. Izbral je daleč najslabšo rešitev, ki je bila povsem v nasprotju z logiko, ki jo je narekovala smrtna priložnost ob tako majhni oddaljenosti od vrat. Namesto da bi žogo z desno nogo poslal v mrežo, jo je udaril z zunanjim delom levega stopala. Žoga je krenila v neželeno smer, nato pa na presenečenje vseh, najbolj se je zagotovo smejalo že premagani obrambni vrsti Uzbekistana, zadel le vratnico.

Po vodi je splavala priložnost, kakršne ne vidiš pogosto. Vsaj neizkoriščene. Khalfan se je samo prijel za glavo, glavobol pa se je samo še stopnjeval, saj je kmalu po tem, ko se je posnetek njegove zapravljene priložnosti pojavil v medijih, postal spletni zvezdnik. Posnetek z njegovo zapravljeno priložnostjo je postal tako viralen, da si ga je na YouTubu ogledalo na milijone uporabnikov. Vse je zanimalo, kako je lahko kdo zapravil tako ogromno priložnost.

"Katarstrofa"

Da pa je bila njegova slaba volja še večja, je Katar na koncu izgubil dvoboj. Uzbekistan je v drugem delu podaljška prek Ivana Nagajeva dosegel zmagoviti zadetek. Katar je tako izgubil z 0:1 in izpadel iz tekmovanja, najstnik Khalfan pa je plačal visoko ceno, saj ni več zaigral za reprezentanco.

"To je bil največji zgrešeni strel vseh časov," so si mladega katarskega osmoljenca privoščili zlasti na Otoku, kjer je tabloid The Sun v zanj značilni šaljivi igri besed združil besedi "Katar" in "katastrofa" ter članek, v katerem je opisoval ponesrečen zaključni strel Khalfana, naslovil s skovanko "Katarstrofa".

Khalfan je svojčas pisal zgodovino tudi zaradi prijetnejših tem. Postal je prvi nogometaš, ki se je razvijal v akademiji ASPIRE in prišel do statusa članskega reprezentanta Katarja. V izbrani vrsti, kjer je zbral dva nastopa, mu je ponudil priložnost takratni selektor Katarja Bruno Metsu. Žal že pokojni Francoz (1954–2013) je pred 15 leti s Katarjem gostoval tudi v Sloveniji in v Ljudskem vrtu proti takratnim Kekovim izbrancem, ki so se pripravljali na SP 2010 v Južni Afriki, izgubil z 1:4. Foto: Guliverimage

"To je bil zanj zelo težak trenutek. Je mladi igralec in mora to čim prej pozabiti. Če bo na to mislil, ga bo to obremenjevalo v nogometu in življenju. Vsak igralec dela napake. Ta je bila velika, a tudi to se dogaja," je za Al Jazeero povedal njegov soigralec Mohammed Salah Elneel.

Pozneje Khalfanu ni uspela kariera, ki bi si jo želel. Slavo je želel pridobiti drugače, z zadetki in lovorikami, tako pa se je njegovo ime večinoma pojavljajo v medijih v sklopu raznoraznih lestvic in zbirk največjih zgrešenih strelov v zgodovini nogometa. Danes vztraja na nogometnih igriščih v drugi katarski ligi, kjer nastopa v dresu Al-Bidda.