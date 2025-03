Košarka je igra številnih vidikov, ki vplivajo na končni razplet. V večini je govora o napadu in obrambi, a so v ozadju kdaj tudi psihološke igrice med igralci. Mojster tovrstnih prijemov je bil kontroverzni in vselej nepredvidljivi Dennis Rodman, ki je pogosto prestopil mejo dovoljenega. Njegovi izpadi, psihološke igre, uporniški značaj in škandalozno vedenje so redno polnili naslovnice medijev. A je bil hkrati tudi ključni člen pri osvojenih petih naslovih lige NBA. Če si ga je zaželel veliki Michael Jordan pri Chicago Bulls, pove veliko. Veljal je za moža z neverjetnim občutkom za skok, v obrambi pa je bil trn v peti številnim zvezdnikom. Tokrat se bomo dotaknili nekaj njegovih kontroverznih prijemov, ki so prav tako zaznamovali njegovo športno pot.

Dennis Rodman je imel posebno otroštvo. Njegov oče Philander Rodman Jr. je bil znan po številnih razmerjih in naj bi imel 26 otrok.

Večino časa sta bila odtujena. Ko je bil Dennis še otrok, je oče zapustil družino in se preselil na Filipine. Zbližala sta se leta 2012, ko je bil Rodman zvezdnik lige NBA.

Do statusa zvezdnika je prišel po dolgi in nenavadni poti. Drugačen je bil od drugih košarkarjev – tako po slogu igre kot osebnosti. Tokrat se bomo dotaknili njegove drugačnosti, ki ga je ločila od preostalih, hkrati pa je bil eden najboljših obrambnih igralcev in skakalcev v zgodovini lige NBA.

Nespoštovanje legendarnega Larryja Birda

Za Dennisa Rodmana je veljalo, da se ni zmenil, kdo mu stoji nasproti. Tudi ni znal varčevati z besedami, imel je predolg jezik. Leta 1987 je igral za Detroit Pistons in moral v finalu vzhodne konference priznati premoč Boston Celtics na čelu z Larryjem Birdom. Po porazu je Rodman dejal, da je bil Bird precenjen in da ne bi bil tako hvaljen, če bi bil temnopolt.

Izjava je sprožila burno razpravo, mediji so jo pograbili. Prvi zvezdnik Detroita Isiah Thomas je skušal pomiriti nastali položaj, vendar je bila škoda že narejena. Bird ni namenil veliko pozornosti Rodmanovim besedam in se je raje osredotočal na delu na parketu.

Zapustil tekmo

Po sedmih sezonah igranja za Detroit Pistons se je Dennis preselil v vrste San Antonio Spurs, kjer je nadaljeval serijo konfliktov. Ni imel pretiranega spoštovanja do trenerja Boba Hilla, nič drugače do zvezdnika ekipe Davida Robinsona. Tega je označil, da je premehak.

Na eni izmed tekem je v jezi kar zapustil igrišče. Ni jim ga uspelo krotiti, zato so se mu odrekli in ga poslali v vrste Chicago Bulls, kjer sta imela z njim veliko dela legendarni trener Phil Jackson in tudi eden najboljših košarkarjev vseh časov Michael Jordan.

Vpliv Madonne

Še pred odhodom k Chicago Bulls je bil v središču dogajanja zaradi vezi s pevko Madonno. Spodbujala ga je k njegovemu uporniškemu ravnanju. Ko sta se po nekaj mesecih razšla, si je pobarval lase, potetoviral telo in postal še bolj divji, kot je bil že sicer.

Trdil je, da mu je Madonna ponudila 20 milijonov ameriških dolarjev, da bi imela otroka, vendar je zavrnil.

Psihološke igrice

Rodman je rad provociral tekmece in jih "spravljal ob živce". Imel je številne prijeme, kako jih razburiti. Alonza Mourninga in Shaqa O'Neala, ki sta bila centra in konkretne postave, je velikokrat zbadal. Mourningu, s katerim sta imela številne psihološke vojne, je denimo pred prostim metom zašepetal: "Ljubiš me, kajne?" Mourninga je sprovociral, da je nato zgrešil prosti met.

Sodnika udaril z glavo

Spremeniti ga niso mogli niti pri Chicago Bulls, kjer je imel nad seboj legendarnega Michaela Jordana in trenerja Phila Jacksona. Večkrat se je znašel v središču pozornosti.

Na eni izmed tekem se je zapletel v prepir s sodnikom in ga udaril z glavo. Sledila je izključitev, a je Rodman ostal vroče krvi. Ko je odhajal z igrišča, je provociral občinstvo, mahal navijačem, celo vrgel dres. Liga NBA ga je suspendirala, mu naložila denarno kazen, njegov ugled pa je še bolj dobil stigmo umazanega košarkarja (bad guy).

Poročna obleka

Ko je Dennis Rodman izdal svojo knjigo, je na promocijo prišel oblečen v poročno obleko in trdil, da se je poročil sam s sabo. Številni so se zgražali nad njegovo potezo, spet drugi so ga razumeli. "To je Rodman," so govorili. V tej zgodbi liga NBA ni ukrepala, a je spadala med bolj bizarne v zgodovini lige.

Brcanje snemalca – 11 tekem prepovedi

Ko je bil član Chicago Bulls, si je privoščil še eno neumnost. Na tekmi proti Minnesoti je v eni od akcij padel tik ob snemalca. V jezi ga je brcnil in si zaradi svojega početja prislužil kazen lige. Vodstvo ga je suspendiralo s prepovedjo igranja na enajstih tekmah, plačati pa je moral 200 tisoč ameriških dolarjev kazni. To je bila ena najstrožjih kazni v zgodovini lige.

Psihološke igre s Karlom Malonom v finalu 1997

V znamenitem finalu lige NBA med Chicagoo Bulls in Utah Jazz si je na svoj način privoščil Karla Malona. Vseskozi ga je provociral, mu šepetal v uho, se naslanjal nanj. Kot bi bila to njegova primarna naloga.

Krilnega centra Utah Jazz je po nenehnem zbadanju povsem vrgel iz tira. Zgrešil je ključne proste mete.

Kar zadeva psihološke igre, je bil Rodman eden izmed največjih v zgodovini lige. Zanimivo je, da sta se Rodman in Malone pomerila tudi izven parketa. Leta 1998 sta se namreč pomerila v wrestlingu.

Izpustil je trening zaradi rokoborbe

V času finala lige NBA leta 1998 se je Dennis Rodman odločil, da se ne bo udeležil treninga Bullsov, ampak je odšel v ring, kjer je nastopil z legendarnim borcem v wrestlingu Hulkom Hoganom.

V nadaljevanju serije se je vrnil v tabor Chicago Bulls in jim pomagal tlakovati pot do šestega naslova prvaka lige NBA.

Iskanje v Las Vegasu

Sredi sezone je Rodman prosil trenerski štab za 48-urni krajši oddih v Las Vegasu. A se ni pravočasno vrnil. Veliki Michael Jordan ga je osebno iskal in ga pripeljal nazaj v rotacijo moštva. Ko se je njegov izhod v mestu zabave zaključil, se je vrnil in kazal odlične predstave ter nekako dal vedeti, da v življenju potrebuje tovrstne izhode, da potem bolje funkcionira na parketu.

Rekorder po izključitvah in tehničnih napakah

Rodman je imel vselej predolg jezik, prav tako je s svojimi potezami ob živce spravljal tudi sodnike. Nočna mora je bil. Več kot 20-krat je bil izključen zaradi prerekanja, provokacij in celo norčevanja iz občinstva. Omenjeni primeri so le peščica tega, kar je Rodman počel v svoji karieri, v kateri je na različne načine pustil pečat.