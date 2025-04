Za to, da je fraza "ti si premajhen za košarko" pogosto za lase privlečena, je bil v preteklosti najboljši dokaz danes 60-letni Tyrone Curtis "Muggsy" Bogues, ki je s 160 centimetri še danes najmanjši košarkar, ki je kadarkoli zaigral v ligi NBA, ob tem pa je v najmočnejši ligi na svetu, v kateri se je udejstvoval kar 14 sezon, pustil velik pečat.

A višina ni bila edina "težava", ki ji je moral kljubovati nekdanji član Charlotta. Tako kot številni drugi ameriški košarkarji v ligi NBA je tudi Bogues med odraščanjem moral premagati številne ovire, med katerimi so številne takšne, da bi pot nekdanjega košarkarja brez težav spremenili v hollywoodsko uspešnico s srečnim koncem.

Bogues proti Jordanu. Foto: Guliverimage

Bogues se je rodil leta 1965 v Baltimoru. Da njun sin najverjetneje ne bo velikan, sta se zavedala tudi njegova starša, saj je mama v višino merila 150, oče pa 165 centimetrov. Muggsy je odraščal ob treh starejših sorojencih v zahtevnih razmerah v okolici z visoko stopnjo kriminala in uporabe trdih drog. Že pri petih letih je bil hospitaliziran zaradi strelnih ran.

"Bil sem ob napačnem trenutku na napačnem mestu. Zunaj našega stanovanja se je vnel prepir, in ker sem bil radoveden, sem šel pogledat, kaj se dogaja. Neki otrok je takrat razbil okno bara, lastnik pa je proti nam streljal s puško, vsi smo začeli teči. Na srečo je strel zgrešil mojo glavo, nisem se pa povsem izognil," se je kasneje spominjal Bogues.

To sicer ni bila edina mučna izkušnja med odraščanjem. Bil je priča trenutku, ko so v njegovem naselju človeka pretepli do smrti, zatem je bil, ko je dopolnil le 12 let, njegov oče obsojen na 20 let zapora zaradi oboroženega ropa, ob čemer je njegov brat Chuckie začel konzumirati trde droge. Leta 1995 je Muggsy svojega brata rešil z ulice in mu pomagal pri odvajanju od drog. Chuckie od takrat ni več užival drog, brata pa še danes živita skupaj.

Vzdevek Muggsy postal stalnica

Muggsy je bil poleg košarke talentiran tudi za bejzbol in rokoborbo. Kot otrok je ogromno časa preživel na igrišču, zato so mu prijatelji tudi nadeli vzdevek Muggsy po enem izmed članov fikcijske predstave Bowery Boys, ki je bila takrat popularna. Muggsy je bil njihov vodja.

"Prijatelj mi je dejal, da sem kot Muggsy, ker vsem kradem žoge, se družim s prijatelji in vodim ekipo. Najprej sem ta vzdevek sovražil, ker sem mislil, da je govora o mojem videzu, nato pa sem se navadil in to ime se je obdržalo, sčasoma mi je prirastlo k srcu," je razlagal Bogues. "Veliko mojih soigralcev dolgo sploh ni vedelo, da je moje pravo ime Tyrone," je pripovedoval nekdanji košarkar.

Foto: Guliverimage

Kljub zahtevnim okoliščinam pa se je Bogues izognil vsem težavam in predispozicijam. Najprej je obiskoval univerzo Wake Forest, kjer je igral košarkar in bil štiri leta član Wake Forest Demon Deacons, nato ga je pot vodila do vloge profesionalnega košarkarja. V ligi NBA je preživel 14 sezon, v povprečju je dosegal 7,7 točke na tekmo, s 5.557 asistencami in 1.067 ukradenimi žogami pa je postal vodilni v obeh statističnih prvinah Charlotte Hornets.

Leta 1987 izbran na naboru

Bogues je bil leta 1987 izbran na naboru kot 12. s strani Washington Bullets. Takratni navijači Washingtona so z razlogom dvomili o izboru svojega moštva, sploh ker je povprečna višina košarkarja v ligi NBA skoraj 205 centimetrov. Takrat je v višino meril 42 centimetrov manj kot povprečni NBA košarkar, za nameček je bil njegov soigralec takrat tudi najvišji košarkar v ligi Manute Bol, ki je v višino meril 231 centimetrov, torej je bilo med njima kar 71 centimetrov razlike. Trenutno najnižji košarkar v ligi je član Memphisa z dvosmerno pogodbo Yuki Kawamura, ki v višino meri 173 centimetrov, torej še vedno 13 centimetrov več od nekdanjega člana najmočnejše lige.

"Še zdaj se vsako leto ob naboru spomnim na trenutek, ko sem bil sam izbran. Tista noč je bila zame in za mojo družino nekaj res posebnega. V trenutku, ko sem zaslišal svoje ime, je z mojih ramen padlo res veliko breme." Bogues je sicer takoj osvojil srca navijačev po svetu, večino svoje kariere je tekme začenjal v prvi peterki, čeprav ni bil nikoli izbrani v All-Star zasedbo, pa je s svojo karizmo in uspehom kljub zakonom narave dokazal, da je mogoče prav vse in postal eden izmed obrazov lige NBA v 90. letih.

Največji pečat je pustil v dresu Charlotta. Foto: Guliverimage

Po dolgem obdobju v Charlottu, katerega član je bil vse od leta 1988 do 1997, se je preselil h Golden State Warriors, nato pa še k Toronto Raptors, z ekipo pa je podpisal pogodbo za veteranski minimum. Zaradi kroničnih težav s kolenom je v sezoni 2000/01, ki je bila tudi njegova zadnja, odigral le tri tekme. Zadnjič se je na parketu znašel 21. januarja 2001, nato je bil zamenjan v New York Knicks, kamor pa ni nikoli šel. Zatem je bil poslan še k Dallas Mavericks, a je ekipi sporočil, da se bo odmaknil z igrišč in pomagal mami, ki je umirala za rakom. Takratni lastnik Mark Cuban se je Boguesu zato sicer odpovedal, a kljub temu izplačal nadaljnja tri leta v njegovi pogodbi.

"Mama mi je pomenila vse, nisem želel več igrati. Imel sem še tri leta na pogodbi, a nisem več igral. Izplačali so mi torej 17 let igranja, igral sem 14. Še danes sem neizmerno hvaležen Marku Cubanu, čeprav ga nisem nikoli spoznal. Lahko bi preprosto odkupil mojo takratno pogodbo, a jo je spoštoval in mi iz lastnega žepa izplačal še tri leta," je leta kasneje razlagal Bogues.

Upa, da bo dočakal naslednika

Tega je na parketu krasil odličen nadzor nad igro, dolgo je ohranil tudi rekord kot edini košarkar, ki je na tekmi dosegel deset asistenc brez izgubljene žoge, za vedno pa se je v zgodovino vpisal tudi dogodek iz play-offa leta 1995, ko se je v eni izmed obrambnih akcij suvereno zaustavil Michaela Jordana, mu žogo tudi ukradel, a so sodniki kljub temu Boguesu določili osebno napako. Vseeno je 160 centimetrov visoki košarkar takrat ukradel pozornost. "Jordan je bil glasen, dejal je, da mi bo pokazal, pa sem mu rekel, naj poskusi. Še danes sem prepričan, da je bilo moje posredovanje čisto," pravi Bogues.

V družbi Dennisa Rodmana in Tima Hardawaya starejšega. Foto: Guliverimage

A bolj kot statistični dosežki je Boguesu danes v mislih ostal predvsem njegov vpliv na družbo in razmišljanje. "Vesel sem, da sem vplival na perspektivo ljudi, predvsem otrok," pravi. Na to je v njegovi knjigi spominov opozoril tudi Stephen Curry, ki je napisal spremno besedo. Kljub temu je rekord Boguesa, kot kaže, daleč od ogroženega, saj je še danes najnižji košarkar, ki je igral v ligi. "To moramo spremeniti, upam, da bodo tudi nižji košarkarji dobili priložnost in opozorili nase. Upam, da se bo to spremenilo še v času mojega življenja," je še dodal Bogues.

