Ljubitelji kolesarstva nestrpno odštevajo dneve do začetka 108. izvedbe Dirke po Italiji. Ta je zdaj res blizu, prva etapa bo na sporedu že ta petek, 9. maja, v Albaniji. Giro d’Italia, simbol italijanske strasti, epskih zmag in nepričakovanih preobratov, vedno poskrbi za neverjetne zgodbe, ki še dolgo burijo domišljijo ljubiteljev kolesarstva. Pred začetkom rožnate dirke predstavljamo tri najbolj bizarne in šokantne zgodbe, ki so zaznamovale njeno dolgo zgodovino.

V ponedeljek smo pripravili pregled slovenskih zmagovalcev Gira, v torek smo rožnato dirko razčlenili od A do Ž, v sredo smo predstavili ekipo, s katero se Primož Roglič podaja v boj za novo rožnato majico, danes pa je pred vami pregled treh najbolj nenavadnih zgodb, povezanih s slovito italijansko dirko.

1999 – ljubljenca Italije Pantanija suspendirajo tik pred zmago

Foto: Guliverimage

Eden najbolj šokantnih trenutkov v zgodovini Gira se je zgodil leta 1999, ko so ljubljenca italijanskih navijačev Marca Pantanija tik pred zadnjo etapo diskvalificirali zaradi previsoke ravni hematokrita (deleža rdečih krvničk v krvi).

Rutinski zdravstveni test, ki so ga takrat uporabljali kot posreden način za zaznavanje dopinga (neposrednega testa za EPO še ni bilo), je namreč pokazal, da njegova raven hematokrita znaša 52 odstotkov, kar je nad dovoljenim pragom 50 odstotkov. Po pravilih Mednarodne kolesarske zveze (UCI) to ni pomenilo neposredne obtožbe dopinga, je pa bil – uradno zaradi varovanja zdravja – zdravstveno diskvalificiran za obdobje 15 dni, kar je pomenilo konec njegovih sanj o še eni zmagi na najpomembnejši domači dirki.

Šok ob diskvalifikaciji je bil še toliko večji, ker je Pantani v trenutku izključitve z dirke vodil in nosil rožnato majico ter bil na poti proti praktično že zagotovljeni zmagi. Pred najbližjim zasledovalcem, rojakom Paolom Savoldellijem, je imel več kot pet minut prednosti.

Skozi zgodovino kolesarske kariere Marca Pantanija se lahko sprehodite v mestu Cesenatico blizu obmorskega mesta Rimini, kjer je njegov muzej. Foto: Ana Kovač

Il Pirata (tak je bil Pantanijev vzdevek zaradi znamenite rutice, ki je spominjala na gusarje) po tem ni nikoli več nastopil na Dirki po Italiji, njegova kariera pa je doživela sunkovit zasuk v negativno smer. Bil je uničen, počutil se je izdanega, preganjanega. Po tem incidentu je trpel za depresijo in postal odvisen od drog, zlasti kokaina.

Umrl je 14. februarja 2004, star komaj 34 let. Uradni vzrok smrti je bila zastrupitev s kokainom, čeprav obstajajo tudi številne teorije zarote in sumi, da je bil žrtev širše zarote v kolesarstvu.

1969 – Eddy Merckx diskvalificiran zaradi "sumljivega" dopinškega testa

Foto: Guliverimage Velik šok je bila tudi diskvalifikacija Belgijca Eddyja Merckxa na Giru leta 1969, tik pred 17. etapo. Tudi on je takrat nosil rožnato majico in tudi pri njem je bil usoden pozitiven test. V njegovem urinu so našli fencamfamin (stimulans, ki poveča budnost in zmanjša utrujenost) in ga takoj izključili z dirke.

Merckx je bil ob rezultatih testa šokiran, vseskozi je trdil, da je nedolžen. Kasneje so iz kolesarskih krogov prihajale informacije, da naj bi bili vsi Merckxovi prejšnji testi negativni in da so bile okoliščine pri tem pozitivnem testu "nenavadne". Njegovo diskvalifikacijo so številni dojeli kot politično odločitev, saj je bil Belgijec v času, ko je bila Italija zelo zaščitniško nastrojena do "svojega" Gira, tako zelo dominanten.

Foto: Guliverimage

Testiranje je potekalo v lokalnem laboratoriju v Savoni, brez neodvisnih opazovalcev, kar je dodatno podžgalo teorije zarote. Nekateri sumijo, da je bil vpliv lokalnih organizatorjev ali kolesarske zveze ključen pri odločitvi, morda celo z namenom omogočiti italijanski zmagi.

Merckx se je še istega leta vrnil na dirke in z dominantno predstavo zmagal na Dirki po Franciji, kar je okrepilo javno mnenje, da je bila diskvalifikacija na Giru krivična.

1989 – toaletna panika Francoja Chiocciolija (in zgodba, ki se je ponovila 2017)

Ena najbolj človeških, bizarnih in hkrati tragikomičnih zgodb iz sveta kolesarstva se skriva za imenom Toaletna panika, pod katero se je podpisal italijanski kolesar Franco Chioccioli, ki je leta 1989 na Giru med gorsko etapo, natančneje na vzponu proti Tre Cime di Lavaredo, doživel nepričakovano krizo.

Ravno v najbolj odločilnem trenutku, ko so se začeli napadi med favoriti, ga je nepričakovano stisnilo – moral je na veliko potrebo. Umaknil se je s ceste in stekel v grmovje, medtem pa so tekmeci izkoristili priložnost, napadli in si privozili ključno prednost. Chioccioli je izgubil dragocene minute in s tem tudi možnost za skupno zmago.

Foto: Guliverimage

Na koncu je dirko sicer končal visoko, na petem mestu, a ravno izgubljeni čas v "toaletni etapi" je pomenil konec njegovih sanj o rožnati majici leta 1989. Zmagovalec Gira 1991 je o dogodku kasneje govoril z nekaj grenkobe, a tudi z značilnim humorjem. Priznal je, da je bil to eden najbolj ponižujočih trenutkov njegove kariere, a da preprosto "ni mogel več držati".

Klic narave tudi za Dumoulina

Podobno se je leta 2017 zgodilo tudi Nizozemcu Tomu Dumoulinu, ki je v 16. etapi poskrbel za enega najbolj znanih obiskov stranišča v naravi v zgodovini športa. Dumoulin se je 33 kilometrov pred ciljem etape ustavil, snel čelado, slekel rožnato majico, spustil spodnji del dresa ter se zatekel v travo, kjer je počel, kar je pač počel.

Po opravljeni potrebi je skupaj z ekipo Sunweba besno lovil priključek h glavnini, njegova prednost pred prvim zasledovalcem v skupnem seštevku pa je z dveh minut in 41 sekund skopnela na 31 sekund.

Dumoulin je takšno prebavno reakcijo sprva pripisoval preveliki količini zaužitih energetskih ploščic, pozneje je v zelo odkritem pogovoru za nizozemski NOS pojasnil, da je v ozadju njegovih želodčnih težav na Giru slabo prebavljanje določenih živil.

"Številne skupine živil, kot sta fruktoza in laktoza, pri nekaterih ljudeh niso dobro prebavljive in nekateri imamo z njimi več težav kot drugi. Če si že na meji svojega prebavnega sistema in poješ le en kos tega živila ob napačnem času, na primer na Giru, se lahko zelo hitro izloči skozi prebavni trakt," je pojasnil ter na konkretnem primeru orisal, kako pomembno je vedeti, kaj tvojemu telesu ustreza in kaj ne.

"Na dan, ko v telo vneseš veliko kalorij, zaužiješ tudi veliko laktoze in fruktoze. Tako na primer že eno jabolko vsebuje dovolj fruktoze, zato je zame bolje, če namesto jabolka zaužijem kivi. Ali pa mleko. Mleko vsebuje ogromno laktoze, zato je zame bolje, če popijem mleko brez laktoze ali pa se mleku raje kar izognem," je povedal Dumoulin, ki se je po dogodku na Giru z nutricionisti posvetoval o svojem nadaljnjem prehranskem režimu.

Zaradi želodčnih težav je nekaj dni celo preživel v bolnišnici v Enschedeju, kjer so na podrobnejših preiskavah poskušali ugotoviti, ali je alergičen na določene prehranske izdelke, ki bi jih moral izločiti z jedilnika.

