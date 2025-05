Vse oči bodo na Primožu Rogliču. "Vemo, kako težko bo."

"Vemo, kako težak bo ta Giro, in zavedamo se tudi, da bodo vse oči uprte v Primoža," nekaj dni pred startom 108. Dirke po Italiji pravi glavni športni direktor kolesarskega moštva Red Bull – BORA – hansgrohe Rolf Aldag. Glavni adut ekipe na rožnati pentlji, ki se bo začela v petek, 9. maja, v Albaniji, končala pa 1. junija v Rimu, je slovenski veteran Primož Roglič, Aldag pa je prepričan, da so ob Kisovčana postavili "močno in uravnoteženo ekipo".

"Naš cilj na Giru je jasen, želimo krojiti razplet v generalni razvrstitvi in ​​navijačem ponuditi razburljivo dirko," je nekaj dni pred startom 108. Dirke po Italiji poudaril športni direktor moštva Red Bull – BORA – hansgrohe Rolf Aldag. "Vemo, kako težak bo ta Giro, in zavedamo se tudi, da bodo vse oči uprte v Primoža. Zato se na štart v Albaniji odpravljamo z močno in uravnoteženo ekipo. Primož je v odlični formi, skupina okoli njega pa je dobro uigrana in nam daje pravo taktično globino," je še poudaril Nemec.

Hrbtenica ekipe za visokogorje

Kolesarje v treh tednih od 9. maja do 1. junija na rožnati pentlji čaka 21 etap, skupno 3.443 kilometrov dirkanja in kar 52.350 višinskih metrov. Boj za skupno zmago se bo odločal na dveh kronometrih v skupni dolžini 42 kilometrov, predvsem pa na zahtevnih gorskih etapah. Na teh bo lahko Primož Roglič, kapetan in glavni adut Red Bull – BORE – hansgrohe, računal na izdatno pomoč Giovannija Aleottija, Jaija Hindleyja in Danija Martíneza, ki "tvorijo hrbtenico ekipe za visokogorje".

Hindley in Martinez sta potencialno tudi nadomestna aduta nemško-avstrijske ekipe. Avstralec je rožnato pentljo osvojil leta 2022, medtem ko je bil 29-letni Kolumbijec lani drugi v skupnem seštevku in edini, ki je za zmagovitim Tadejem Pogačarjem po treh tednih dirkanja zaostal manj kot deset minut. Pogačarja je lani na Giru v eni od gorskih etap pogumno izzval tudi 21-letni Italijan Giulio Pellizzari, tedaj še v dresu prokontinentalne ekipe VF Group - Bardiani CSF - Faizanè (PRT).

Giulio Pellizzari je lani na Giru navdušil tudi Tadeja Pogačarja. Foto: LaPresse

Nadaljevati izjemen niz

V 16. etapi lanskega Gira, na ciljnem vzponu na Monte Pana je mladi italijanski up za Pogačarjem zaostal le 16 sekund, letos pa bo na rožnati pentlji dirkal prvič kot član ekipe svetovne serije. Mladenič, ki je ob Rogliču vozil še na letošnji Dirki po Kataloniji, je predviden za tretjega člana gorske podporne falange, obenem pa bi utegnil biti as iz rokava pri kakšnem napadu na etapno zmago, saj si želi ekipa tudi nadaljevati trend iz zadnjih osmih sezon, v katerih z Gira nikoli ni prišla brez vsaj ene etapne zmage ali uvrstitve med najboljše tri v generalni razvrstitvi.

Le štiri leta starejši Pellizzarijev rojak Aleotti pa je bil ključen gorski pomočnik že Hindleyju leta 2022 in Martinezu lani. Lani je Rogliču na španski Vuelti pomagal do četrte zmage, leta 2023, ko je slovenski as še v dresu nizozemske ekipe Jumbo – Visma osvojil tudi Giro, pa je Aleotti odstopil po šesti etapi. V petek bo začel že svoj peti zaporedni Giro.

Janu Tratniku je bila zaupana vloga cestnega kapetana. Foto: Guliverimage

Zaupnica idrijski lokomotivi

Za bolj raven in valovit teren pa se ekipa zanaša na izkušnje in vsestranskost. Vlogo cestnega kapetana so zaupali 35-letnemu Idrijčanu Janu Tratniku, ki je leta 2020, takrat še kot član Bahraina, na rožnati pentlji že osvojil etapo, letos pa je bil ob Rogliču že na dirkah po Algarveju in Kataloniji. Tudi 31-letni Nemec Nico Denz je Rogliča letos spremljal v Kataloniji, Slovencu pa bo tokrat pomagal še na tretjem grand touru zapored, lani je bil Zasavčev pomočnik na Touru in Vuelti. Ekipo lokomotiv zapolnjuje 31-letni Italijan Giani Moscon.

Preberite še: