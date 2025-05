Zgodba Juana Ayusa je posebna. Vstop v kolesarstvo ni bil samoumeven. Kot otrok je najprej igral nogomet, a ga je že zelo zgodaj začelo zanimati kolesarjenje. Zaradi prijatelja. Povabil ga je v lokalni kolesarski klub v obmorski španski Jávei. Hitro je spoznal, da ga ta šport resnično veseli. "Do enajstega leta sem včasih še isti dan igral nogomet in treniral kolesarstvo. A kmalu sem vedel, da mi največ pomeni prav kolo," je za Wieler Revue dejal španski kolesar.

Čeprav je bil rojen v Barceloni, je pomemben del otroštva preživel v Atlanti v ZDA. Zaradi očeta so se pri njegovi starosti enega leta preselili onstran Atlantika. Prav zaradi tega odlično govori angleško. Tudi ob povratku v domovino, ko je bil star pet let, ga pot ni zapeljala v španske šole, ampak sta starša želela, da nadaljuje izobraževanje v angleško govoreči šoli.

Foto: Guliverimage

Po vrnitvi v Španijo se je ustalil v Jávei, kjer je začel svojo športno pot. Tam je, kot pravi, njegov pravi dom in ne Barcelona.

Prvi navdih Alberto Contador

Kot številne mlade španske kolesarje je Ayusa v kolesarski svet potegnil Alberto Contador, ki je bil takrat na vrhuncu svoje kariere. "Njegovi boji za rumeno majico na Touru so me popolnoma navdušili," se spominja. Tudi sam je hitro začel uresničevati zmagovalne ambicije. Že kot mladinec je zmagoval z večminutnimi prednostmi pred konkurenco, zaradi česar je padel v oči tudi vodilnim pri UAE Emirates. Joxean Matxin, ki je znan po lovljenju talentov, ga je dodobra spoznal in v njem videl potencial. Leta 2021 je po krajšem uvodu pri razvojni ekipi Colpack že dobil priložnost v WorldTour ekipi in jo hitro upravičil.

Hitri vzpon in prve velike zmage

Leta 2022 je Ayuso kot 19-letnik debitiral na Vuelti in presenetil s skupnim tretjim mestom – postal je eden najmlajših kolesarjev s stopničkami na Grand Touru v zgodovini. A nato je sledilo obdobje poškodb, negotovosti in iskanja napredka. "Moral sem analizirati, kaj sem delal prav in kaj ne. Letos sem veliko stvari spremenil, treniram več, bolj specifično, bolj strukturirano," je razložil Ayuso.

Juan Ayuso vs Primož Roglič na Dirki po Kataloniji. Foto: Guliverimage

Spremembe so hitro prinesle rezultate. V sezoni 2025 je že osvojil Faun Drôme Classic, Trofeo Laigueglia in Dirko od tirenskega do Jadranskega morja. Na Dirki po Kataloniji je dobil gorsko etapo na La Molini, a moral na koncu priznati premoč slovenskemu kolesarskemu šampionu Primožu Rogliču, ki je bil v skupnem seštevku od mladega Španca boljši za 28 sekund.

Roglič kot motivacija, Pogačar kot nedosegljiva raven

Ravno Roglič pa bo v Ayusovih očeh od 9. maja do 1. junija na posebnem radarju. Oba namreč spadata med glavne favorite za osvojitev rožnate majice na Dirki po Italiji. "Želim postati boljši hribolazec. Vožnja na čas mi gre, a v gorah želim narediti preskok, da ujamem Rogliča, Evenepoela, Vingegaarda. Ne, ne omenjam Pogačarja. Če rečem, da želim biti boljši od njega, bo to tema v medijih," pravi v šali, saj se zaveda, da bi ob teh izrečenih besedah bila to naslovna zgodba v medijih.

"Seveda pa so moje sanje, da bi postal najboljši kolesar na svetu. Da bi nekega dne bil takšen, kot je on zdaj. Ampak naj ne bo nesporazumov: ne vidim ga kot tekmeca. On je oseba, ki je postavil letvico, s katero se spogledujemo vsi. Dejstvo, da mu na lanskem Touru po Franciji nisem mogel pomagati, je bilo težko, a moj odnos z njim je v redu. O tem sva se tudi zasebno pogovarjala in razumel je."

Tadej Pogačar mu je vzornik. Foto: Guliverimage

Ayuso ima s Pogačarjem poseben odnos. Ni nobenega rivalstva. Prijateljski je, poudarja Španec: "Je kot Messi. Ljudje me sprašujejo, ali je normalno, da je tako dober. Ni. On je izjema. Ko ga gledam, imam občutek, kot da gledaš Messija, kako dribla mimo vseh. Samo on to počne na kolesu."

Giro d'Italia kot osebni preizkus

Letos bo Juan Ayuso prvič vodja ekipe na tritedenski dirki. Na Giru 2025 bo njegova vloga jasna - dirkati na skupno zmago. V ekipi UAE Team Emirates si bo zaupanje moral zaslužiti z rezultati, a dosedanje dirke v letu 2025 kažejo, da je pripravljen. Zanj je zlasti pomembno, da bo konkurenčen Rogliču, s katerim sta že imela bitko na Dirko po Kataloniji.

Višinske priprave za Giro, ki se ob začel v petek v Albaniji, je opravil v Sierri Nevadi v Španiji, kjer so bile tudi nekoliko zimske razmere. In nepredvidljivo vreme čaka zagotovo kolesarje tudi na Giru d'Italia. Vendarle smo šele meseca maja. A se vsi v karavani zavedajo, da bo posebna pot že prve tri dni v Albaniji, saj kolesarji ne poznajo tamkajšnjih cest, povrhu vsega pa bodo morali favoriti za skupno zmago že v soboto pokazati svojo moč, saj jih bo čakal posamični kronometer v dolžini 13,7 kilometra in bo imel na sredini tudi krajši vzpon IV. kategorije.