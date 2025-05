Strokovnjak opozarja: v bran je stopil Jonasu Vingegaardu

V petek se bo začel prestižni italijanski Giro d'Italia, na katerem bo slovenski kolesarski as Primož Roglič lovil drugo zmago na italijanski tritedenski pentlji. Drugi Grand Tour v koledarskem letu je nato Tour de France, kjer se obeta ponovni spopad Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda.

Oba sta imela v zadnjih letih tudi smolo s poškodbami. Pogi jih je skupil leta 2023 na Liege–Bastogne–Liege in si poškodoval zapestje, Jonas pa je utrpel grozovit padec na Dirki po Baskiji in imel številne težave pri pripravi na dirko vseh dirk, ki jo je navkljub vsemu končal na drugem mestu.

Od leta 2020 si slovenski in danski šampion izmenjujeta zmage na največji dirki na svetu – Pogačar je zmagal leta 2020 in 2021, Vingegaard mu je odgovoril z dominantno predstavo v letih 2022 in 2023. Lani je bil znova na vrhu Slovenec, ki je Vingegaarda ugnal z več kot šestminutno prednostjo.

"Če bi bil na mestu ekipe UAE Team Emirates, bi bil precej zaskrbljen"

Pogačar bo glede na predstave, ki jih kaže, tudi letos osrednji favorit, a nekdanji kolesar in zdaj analitik pri TNT Sports Adam Blythe opozarja, da bo Vingegaard letos drugačen tekmec. "Številni so pozabili, česa je Jonas sposoben, ko je stoodstotno pripravljen. Lani se je komaj vrnil po poškodbi in vseeno dobil etapo. Če bo letos zdrav, zna biti zgodba spet drugačna," so njegovo izjavo povzeli na cyclinguptodate.

Tadej Pogačar je tudi letos v izvrstni formi. Foto: Reuters

Pogačar letos blesti in je osvojil Dirko po Združenih arabskih emiratih, Strade Bianche, Dirko po Flandriji, Valonsko puščico in Liege–Bastogne–Liege ter bil na stopničkah na spomenikih Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix. Vingegaard pa je po padcu na Pariz–Nica moral počivati in ima za sabo skromno pomlad, a po besedah poznavalcev vedno tempira formo za julij.

"Lani je v etapi premagal najboljšega Pogačarja, kar smo ga videli do zdaj – in to po zgolj šestih tednih treninga. Letos je njegova priprava precej boljša. Če bi bil na mestu ekipe UAE Team Emirates, bi bil precej zaskrbljen. Ko je Jonas v vrhunski formi, ga Tadej še nikoli ni premagal," je še opozoril Blythe.