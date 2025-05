Trener Vingegaarda zatrjuje: To, kar počne Pogačar, ne vpliva na naš pristop #video

Čeprav je dvakratni zmagovalec Dirke po Fraciji Jonas Vingegaard zaradi padca na dirki Pariz–Nica izgubil večino pomladanskega tekmovalnega obdobja, njegov trener Tim Heemskerk glede priprav njegovega zvezdniškega varovanca ni zaskrbljen. Prepričan je, da preverjeni pristop, po katerem Danec dirka le na peščici dirk in se osredotoča samo na francoski Tour deluje. "Vemo, da ta pristop zanj deluje," je Heemskerk zatrdil v pogovoru za Velo. "Nekateri pravijo, da je manj dirkanja tvegano, ampak to se nam je že obrestovalo."

Po besedah trenerja Tima Heemskerka je ključno, da je Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), ki je začel resno trenirati šele pred dvema tednoma, v najboljši formi ravno v obdobju, ki največ šteje, torej julija, ko bo na sporedu Tour de France (5. do 27. julij) in ne prej.

"Ljudje bi ga seveda raje večkrat videli na dirkah, a mi sestavljamo načrt, ki nam daje največ možnosti za uspeh v najpomembnejšem delu sezone. To pa je tisto, kar največ pomeni tako Jonasu kot nam."

Vingegaard je trenutno na ogledu tras za Tour v Pirenejih:

Spomnil je na lanski primer, ko se je Vingegaard po hudih poškodbah na dirki po Baskiji v treh mesecih pripravil do te mere, da je na Touru osvojil drugo mesto in Pogačarja premagal v eni od etap.

Vingegaard je rad z družino in stran od direndaja dirk

Heemskerk zagotavlja, da je Vingegaard trenutno sproščen in ne čuti potrebe po dirkanju, če to ni nujno. "Rad preživlja čas z družino, želi se umakniti od vsakodnevnega vrveža dirk. To spoštujemo. Menimo, da je Jonas trenutno v dobrem položaju, da mu uspe. Na Pariz–Nici je bil že v dobri formi, čeprav še ne v taki, kot to pričakujemo na Touru, saj takrat še ni opravil višinskih priprav."

Danec bo po petih tednih omejenega treninga zaradi pretresa možganov, ki ga je staknil marca na dirki Pariz-Nica maja začel z višinskimi pripravami, nato pa bo kot ogrevanje pred Tourom, tako kot Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, nastopil na Kriteriju po Dofineji (8. do 15. junij).

"Če bo maja z ekipo opravil višinske priprave v Sierra Nevadi, ga bomo lahko pripeljali na zelo visoko raven. Tak program je že deloval leta 2022 in 2023," ostaja optimističen Heemskerk, ki vztraja pri trditvi, da Pogačarjeva izjemno uspešna tekmovalna pomlad, v kateri je med drugim zmagal na dveh spomenikih, Flandriji in Liegu, ter bil drugi na dirki Pariz-Roubaix, ne vpliva na njihove priprave.

Ne osredotočajo se na Pogačarja, ampak nase

"To, kar počne Pogačar, ne vpliva na naš pristop," je dejal. "Lahko analiziramo njegove sposobnosti, a vemo, da je sposoben vsega, zato se s tem ne ukvarjamo. Osredotočeni smo nase. Po Dofineji bomo morda kaj prilagodili, a s tem trening obdobjem in višinskimi pripravami imamo fizično prednost pred tekmeci," je samozavesten Heemskerk, ki verjame, da bo Vingegaard letos na Touru celo močnejši kot lani.

"V nekaj tednih bo pred časovnico prejšnjih sezon. Res je, da je izpustil nekaj dirk, a ima prednost v telesni teži pred višinskimi pripravami. Ne želimo, da je prezgodaj v formi. Dofine bo pomembna za analizo njega in tekmecev, a po tej dirki imamo še tri tedne časa. Na višini želimo narediti še en majhen korak," napoveduje Vingegaardov trener.

Dirka po Franciji se bo začela 5. julija v Lillu na severu Francije in končala tri tedne pozneje, 27. julija, v Parizu.

