"Našo ekipo se pogosto poskuša prikazati, kot da smo v zaostanku glede strokovne podpore in znanosti, a to že dolgo ne drži," je v svoji kolumni za Het Nieuwsblad zapisal nekdanji dolgoletni menedžer ekipe Soudal Quickstep Patrick Lefevere. "Ob klasični podpori zdravnikov, fizioterapevtov in mentalnih trenerjev imamo zdaj tudi polnopravno trenerko za spanje. Kolikor vem, smo v tem edinstveni v svetu kolesarstva."

Remco Evenepoel Foto: Guliverimage

Gre za dr. Charlotte Edelsten, ki je priznana strokovnjakinja na področju znanosti o spanju, poroča specializirani kolesarski portal Wielerflits. "Od kolesarjev slišim, da zelo cenijo njeno delo. Spanje za vrhunskega športnika ni nekaj nepomembnega. Sam sem od nekdaj zelo slabo spal in dobro vem, da človek lahko dlje zdrži brez hrane in pijače kot brez spanja," je še dodal Lefevere. O natančnih metodah, ki jih uporablja dr. Edelsten, se v kolumni ni razpisal.

Tadej Pogačar sodeluje s trenerjem za možgane

Foto: Guliverimage Za zdaj ni znano, ali podobno pomoč uporablja tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, je pa znano, da z zaročenko, kolesarko Urško Žigart, sodelujeta s tako imenovanim "trenerjem za možgane" – Belgijcem Stijnom Quantnom, ta v Hasseltu vodi center Huis 39, ki se ukvarja z optimizacijo delovanja telesa in uma.

"S celostnimi testi proučujemo, kako delujejo različna področja možganov, kako se odzivajo in prenašajo dražljaje v telo," je v intervjuju za Het Nieuwsblad pojasnil Quanten.

"Možgane analiziramo kognitivno, nevrološko, čustveno, psihološko, mentalno in tudi vizualno. Na podlagi teh analiz razvijamo metode za izboljšanje delovanja možganov." Tudi pri svojem delu s športniki sledijo filozofiji marginal gains.

"Proučujemo, kako športnik mentalno pristopa k nalogam, in nato ustrezno prilagajamo treninge. Smo ena izmed opornih točk, na katerih temelji uspeh športnika. Nič več, a tudi nič manj," poudarja Quanten.

Preberite še: