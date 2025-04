Pogačar se je na poseben način poklonil pokojni mami Urške Žigart

Za Tadeja Pogačarja in njegovo zaročenko Urško Žigart bo imela dirka Liege–Bastogne–Liege vedno poseben pomen, saj je Žigart pred LBL 2022 po težki bolezni umrla mama Darja. Takrat je Pogačar dirko izpustil in nemudoma odpotoval k Urški v domovino. Tri leta kasneje sta tako Tadej kot Urška na startu slovite dirke, Pogačar pa se je pokojni tašči poklonil tudi s posebnim napisom na dresu – "Zate, D" piše ob številki 1.

Tadej Pogačar je leta 2022 odpovedal nastop na dirki Liege–Bastogne–Liege, potem ko je nekaj dni prej umrla mama njegove partnerice Urške Žigart, Darja. Lani je Slovenec svojo zmago na tej dirki posvetil prav Darji, potem ko je s prsti, uprtimi v nebo, prečkal ciljno črto.

"Zame je bila dirka zelo čustvena. Na kolesu sem mislil na Urškino mamo, zaradi česar smo izpustili preizkušnjo pred dvema letoma, lani pa sem tu padel in si zlomil zapestje. Zadnji dve leti sta bili tu zelo zahtevni. Dirkal sem za Urškino mamo in vesel sem, da sem lahko znova osvojil to izjemno lepo dirko," je lani po zmagi dejal Pogačar.

Nič drugače ni niti letos, dres Pogačarja danes krasi napis "Zate, D," zraven pa je narisal tudi srček.

Na dirki letos v ženski konkurenci nastopa tudi Žigart (AG Insurance–Soudal).

