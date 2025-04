V nedeljo, 27. aprila, bodo vse oči ljubiteljev kolesarstva uprte v četrti spomenik sezone, slovito belgijsko klasiko Liege–Bastogne–Liege. Dirka, znana tudi kot La Doyenne ali stara dama, z 252 kilometri in kar 4.365 višinskimi metri velja za eno najzahtevnejših enodnevnih preizkušenj v koledarju. Na trasi z 11 kategoriziranimi vzponi bomo najverjetneje znova spremljali obračun dveh kolesarskih težkokategornikov, Tadeja Pogačarja in Remca Evenepoela. Vsak od njiju je v zadnjih štirih letih dvakrat zmagal na tej dirki: Pogačar v letih 2021 in 2024, Evenepoel pa v letih 2022 in 2023. Letošnja izvedba bo iz različnih razlogov njun prvi pravi neposredni dvoboj na stari dami. V preteklih letih so njuno srečanje preprečile poškodbe in smrt v družini.

Tadej Pogačar si je danes z ekipo ogledal traso dirke Liege-Bastogne-Liege. Foto: Guliverimage Leta 2022 je Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) dirko izpustil zaradi smrti mame svoje partnerke Urške Žigart, leto pozneje si je že v uvodnih kilometrih trase pri padcu zlomil zapestje, kar je močno otežilo njegove priprave na Dirko po Franciji, lani pa je bil zaradi posledic padca na Dirki po Baskiji odsoten Remco Evenepoel (Soudal Quickstep). Trasa z zahtevnim profilom sicer ustreza obema, zato bo njuno soočenje v smislu merjenja moči še toliko bolj enakovredno.

Remco Evenepoel je na dirki Liege-Bastogne-Liege zmagal v letih 2022 in 2023, Tadej Pogačar pa leta 2021 in 2024. Za oba je bila to prva zmaga na kolesarskih spomenikih. Foto: Guliverimage

Upravičeno samozavestna

Oba glavna akterja v ring stare dame upravičeno vstopata samozavestno. Pogačar po izjemnem prvem delu sezone, v katerem je dosegel že šest zmag, tudi na sloviti Dirki po Flandriji, in bil drugi na brutalni preizkušnji v Roubaixu, Evenepoel pa po vrhunski vrnitvi po poškodbi, po kateri je zmagal že na prvi dirki (Brabantska puščica) in bil tretji na Amstel Gold Race, s tem da je trdil, da je bil na dirki najmočnejši. Sredina Valonska puščica je sicer razmerje moči premaknila v prid Slovencu, ki je zmagal z največjo prednostjo v zadnjih 22 letih (deset sekund), s tem da se je Belgijec izgovarjal, da mu zahteven zaključek na strm Mur de Huy ne ustreza in da ga je zdelal mraz.

Bo tudi tokrat odločil napad na vzponu La Redoute? Pogačar se je lani takole oziral za tekmeci ... Foto: A.S.O./Gaëtan Flamme

Bo Pogačar povedel v številu zmag na spomenikih?



Če bi Pogačar v nedeljo zmagal, bi tehtnico v številu zmag na večni lestvici spomenikov (Milano–Sanremo, Flandrija, Pariz–Roubaix, Liege, Lombardija) znova nagnil na svojo stran. Trenutno imata oba z Mathieujem van der Poelom, glavnim tekmecem na kolesarskih spomenikih, osem zmag, s tem da Nizozemec v Liegeu in Lombardiji ne bo nastopil, kar Slovencu daje edinstveno priložnost, da se utrdi na vrhu lestvice še aktivnih kolesarjev.

Remco Evenepoel danes med ogledom trase v Liegu. Kolesarji in kolesarke ekipe Soudal (tudi Urška Žigart) bodo na dirki nastopili v florescentno zelenih dresih z napisom "Shine for Safety" kot del pobude za večjo varnost kolesarjev na cestah. Foto: Guliverimage

Favoriti v senci

Čeprav bo v nedeljo največ pozornosti namenjene dvoboju med Pogačarjem in Evenepoelom, pa seznam potencialnih favoritov s tem še zdaleč ni končan. Mattias Skjelmose (Lidl–Trek), nekoliko presenetljivi zmagovalec Amstla, Francoz Kévin Vauquelin (Arkea–B&B Hotels), izvrsten drugi na Valonski puščici, Britanec Tom Pidcock (Q36.5), lani drugi v Liegeu in tretji na Valonski puščici, napadalni Irec Ben Healy (EF), Marc Hirschi in še nekaj drugih bo čakalo na svojo priložnost, če se prvima dvema zalomi.

Na startni listi sta še dva Slovenca. Domen Novak bo pomočnik Pogačarja, Gal Glivar pa se bo dokazoval v dresu belgijske ekipe Alpecin. 111. izvedba stare dame bo zadnja v karieri Jakoba Fuglsanga, Romaina Bardeta in Gerainta Thomasa, ki se bodo letos poslovili od profesionalnega kolesarstva.

V nedeljo bo na sporedu tudi ženska preizkušnja dirke Liege-Bastogne-Liege (152,9 km in 2750 višinskih metrov). Na njeni deveti izvedbi bosta nastopili dve Slovenki: Urška Žigart (AG Insurance - Soudal) in Špela Kern (Cofidis).

Trasa 111. izvedbe dirke Liege-Bastogne-Liege

Bo tudi tokrat odločal vzpon na La Redoute?

Trasa, ki poteka po razgibanem ardenskem terenu, ima večino vzponov v zadnjih sto kilometrih. Najstrmejši bo Côte du Stockeu (1 km pri 12,8 %) 78,5 kilometra pred ciljem, najdaljši pa Col du Rosier (4 km pri 5,7 %) 60 kilometrov pred ciljem.

Foto: Guliverimage

Že večkrat je bil odločilen vzpon na La Redoute približno 30 kilometrov pred ciljem, kjer je lani napadel Pogačar, leta 2022 in 2023 pa Evenepoel. V zaključku bi lahko odločil tudi Côte de la Roche-aux-Faucons, zadnji kategorizirani klanec pred spustom v Liege in zaključnima dvema kilometroma ravnine.

Zadnji kilometer trase LBL:

Vremenska napoved je ugodna, vremenoslovci napovedujejo sonce in rahel severni veter.

Obeta se še en dan po meri kolesarskih sladokuscev.

11 kategoriziranih vzponov na dirki Liege-Bastogne-Liege 2025: · Côte de Saint-Roch: 1 km s povprečnim naklonom 11,2 % · Col de Haussire: 4,1 km s povprečnim naklonom 7,8 % · Côte de Mont-le-Soie: 4 km s povprečnim naklonom 6,1 % · Côte de Wanne: 2,8 km s povprečnim naklonom 7,4 % · Côte de Stockeu: 1 km s povprečnim naklonom 12,5 % · Côte de la Haute-Levée: 3,6 km s povprečnim naklonom 5,6 % · Col du Rosier: 4,4 km s povprečnim naklonom 5,9 % · Côte de Desnié: 1,6 km s povprečnim naklonom 8,1 % · Côte de La Redoute: 2 km s povprečnim naklonom 8,9 % · Côte des Forges: 1,3 km s povprečnim naklonom 7,8 % · Côte de la Roche-aux-Faucons: 1,3 km s povprečnim naklonom 11 %

Tom Pidcock med ogledom trase. Foto: Guliverimage

Zasedba UAE Emirates-XRG za Liege-Bastogne-Liege:

Tadej Pogačar

Domen Novak

Brandon McNulty

Felix Grosschartner

Stake vegard Laengen

Pavel Sivakov in

Florian Vermeersch Zasedba Soudal Quickstep za Liege-Bastogne-Liege:

Remco Evenepoel

Maximilian Schachmann

Mauri Vansevenant

Louis Vervaeke

Ilan Van Wilder

Gil Geldres

Pieter Serry Zasedba Lidl-Trek za Liege-Bastogne-Liege:

Mattias Skjelmose

Thibaut Nys

Andrea Bagioli

Julien Bernard

Giulio Ciccone

Patrick Konrad

Otto Vergaerde



Preberite še: