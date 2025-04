Je Tadej Pogačar preutrujen in bi moral izpustiti jutrišnjo dirko?

Čeprav so številni mnenja, da je Tadej Pogačar na nedeljski dirki Amstel Gold Race, kjer je v ciljem sprintu trojice osvojil 2. mesto, kazal znake utrujenosti, ki so logična posledica naporne tekmovalne pomladi, in je marsikdo pričakoval, da bo pred nedeljskim spomenikom Liege–Bastogne–Liege izpustil sredino Valonsko puščico, pa v ekipi UAE Emirates o tem niso razmišljali. "Valonska puščica se preprosto dobro prilega programu," trdi Pogačarjev šef Mauro Gianetti in dodaja: "Dirkal bo zato, ker si to želi, ni pa nujno."

"V vsakem primeru še vedno potrebuje močno spodbudo v sredo ali četrtek, da bo popolnoma pripravljen na Liège (kolesarski spomenik Liege–Bastogne–Liege, ki bo na sporedu v nedeljo, 27. aprila, op. a.). Tako da bo vozil na Valonski puščici, seveda pa mu ni treba ponovno napasti 50 kilometrov od cilja ali nujno zmagati. Dirkal bo zato, ker si to želi, ni pa nujno. V ekipi imamo tudi druge kolesarje, ki so primerni za dirko, kot je Flèche Wallonne", je Mauro Gianetti, menedžer ekipe UAE Emirates XRG, dal vedeti v podkastu 'On connaît nos classiques' na RTBF.

Mauro Gianetti in Tadej Pogačar na startu dirke Amstel Gold Race, ki jo je Gianeti dobil pred 30 leti, Pogačar pa leta 2023. Foto: Guliverimage

Valonska puščica bo znova velik izziv za kolesarsko karavano. 205,2 kilometra dolga dirka s 3.060 višinskimi metri se bo začela v Cineyju in končala na vrhu znamenitega vzpona Mur de Huy. Na trasi bo 11 kategoriziranih vzponov, vključno s tremi vzponi na Mur de Huy (1,3 km s povprečnim naklonom 9,6 odstotka in maksimalnim do 19 odstotkov), ki bo tudi zaključni vzpon dirke.

Ekipe ne skrbi, da se bo Pogačar iztrošil?

Pa vendar, ali jih v ekipi ne skrbi, da se bo Pogačar z nastopom na Valonski puščici (205,2 kilometra in več kot tri tisoč višinskih metrov) samo še bolj iztrošil pred glavno dirko ardenskih klasik, spomenikom Liege–Bastogne–Liege?

"Ne skrbi nas," trdi Gianetti, "saj smo vedeli, da bo okrevanje od utrujenosti po dirki Pariz–Roubaix (prejšnjo nedeljo, 13. aprila, op. a.) najtežji del. Toda na koncu smo na dirki Amstel Gold videli, da je v dobri formi (2. mesto po ciljnem sprintu trojice, op. a.). Tadej bo imel po koncu Liega v tej sezoni za sabo 13 tekmovalnih dni. Seveda gre za velike dirke in dirke, ki jih vedno vozi na svoj način: s spektaklom, predanostjo, toda Valonska puščica se preprosto dobro prilega programu," odločitev o nastopu prvega kolesarja sveta na jutrišnji dirki zagovarja njegov šef.

​Na obeh dirkah v tem tednu se bo Pogačar znova srečal z glavnima tekmecema nedeljske dirke Remcom Evenepoelom (Soudal Quickstep) in Mattiasom Skjelomosejem (Lidl-Trek), potem pa ga čaka nekaj tekmovalnega premora. Naslednja dirka, na kateri bo stestiral formo za Dirko po Franciji, bo Kriterij po Dofineji v začetku junija. Tam naj bi se prvič letos srečal z dvakratnim zmagovalcem Toura Jonasom Vingegaardom (Visma).

