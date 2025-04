Remco Evenepoel, ki se je v petek z zmago na Brabantski puščici vrnil na dirke, je danes na ardenski klasiki Amstel Gold Race osvojil tretje mesto. V ciljnem sprintu je moral priznati premoč Mattiasu Skjelmoseju in Tadeju Pogačarju, čeprav verjame, da je bil danes na dirki najmočnejši. Zmago mu je odnesel padec sto kilometrov pred ciljem in lovljenje glavnine, je prepričan 25-letni olimpijski prvak.

Remco Evenepoel je po dirki priznal, da ima ob razpletu mešane občutke. "Dobro je, da nam je končno uspelo uloviti Tadeja, vendar sem zaradi nesreče (padec sto kilometrov pred ciljem, op. a.) izgubil veliko energije. Brez nje bi verjetno lahko zmagal na dirki," je suvereno napovedal Belgijec.

Foto: Guliverimage

"Narváez (moštveni kolega Tadeja Pogačarja, op. a.) je padel pred menoj, skoraj mi je uspelo ostati na kolesu, a se je njegovo kolo odbilo v moje in končal sem na tleh. Brez tega bi morda dirko lahko zmagal v solo vožnji," je po poročanju portala Wielerflits v pogovoru z novinarji razmišljal Remco Evenepoel.

MATTIAS SKJELMOSE HAS JUST WON AMSTEL GOLD! 😲



The Dane beats Tadej Pogacar AND Remco Evenepoel in a thrilling sprint finish! pic.twitter.com/F7HL9uDgCK — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 20, 2025

"Verjetno sem bil najmočnejši na dirki, a tega ne bomo nikoli zares vedeli," je nadaljeval v svojem samozavestnem slogu. "V sprintu sem dal vse od sebe in začel zgodaj. Potisnila sta me (Pogačar in Skjelmose, op. a.) na čelo skupine, vlekli smo proti vetru in to je bilo to. Tudi pri lovljenju Pogačarja sem porabil veliko energije," je povedal dvakratni olimpijski prvak, ki je večino časa, ki sta ga s Skjelmosejem preživela v lovu na Pogačarja, ta je bežal od 48. kilometra pred ciljem, vozil v ospredju, rezal zrak in trošil več moči kot poznejši zmagovalec Skjelmose.

Foto: Reuters

Optimistično na naslednje dirke

Ali je imel pomisleke glede ciljnega sprinta? "Ne, čutil sem, da sem bil najmočnejši na vzponih, a sprint je vedno nekaj drugega. Veliko sem delal, zato se nimam kaj pritoževati. Škoda je le zaradi padca. A to je dober znak za naslednje tedne, lahko sem samo še boljši," je bil optimističen Evenepoel, ki ga v prihodnjih dneh čakata še dve srečanji s Pogačarjem in Skjelmosejem. V sredo na Valonski puščici in v nedeljo na spomeniku Liege–Bastogne–Liege.

