Kdo je Pascal, ki mu je Remco Evenepoel posvetil čustveno zmago na Brabantski puščici?

In ta prav posebna oseba je Pascal Vanherberghen, dolgoletni prijatelj Remcovega očeta Patricka in eden največjih navijačev Evenepoela. Vse odkar je začel kolesariti, je Pascal le redkokdaj zamudil njegovo dirko, poroča belgijska Sporza.

Družini Vanherberghen in Evenepoel sta bili tesno povezani in ko je Pascal prejšnji mesec nenadoma umrl, je to močno prizadelo tudi družino Evenepoela, ki je včeraj spomin nanj obeležil s posebno gesto. Najprej je ob prečkanju ciljne črte s kazalcem pokazal v nebo, nato pa objel ženo in sina pokojnega prijatelja in jima dal vedeti, da je zmaga za njunega očeta in moža. Tudi šopek, ki ga je prejel ob zmagi, je z zmagovalnega odra predal ženi pokojnega družinskega prijatelja.

Evenepoel je zmagovalni šopek predal ženi pokojnega družinskega prijatelja Pascala Vanherberghena. Foto: Guliverimage

"Pascal je bil najboljši prijatelj mojih staršev. Običajno bi bil tukaj nekje," je Evenepoel pojasnil po dirki. "Ta zmaga je zanj. Za nami je zaradi moje poškodbe že tako težko obdobje, potem pa nas je prizadela še njegova smrt. Upam, da je ponosen tam zgoraj," si želi Evenepol.

Remcova gesta je zelo ganila tudi njegovega očeta Patricka Evenepoela. "Kaj mi to pomeni? Ogromno. Pravzaprav vse. To je bila prva dirka brez Pascala in potem je Remco zmagal," je bil ganjen Remcov oče. "Vse sva preživela skupaj. Na Lombardiji (po hudi poškodbi Remca Evenepoela, ki je s ceste zletel v globino) je z nama z Joeri tri dni preživel v recepciji bolnišnice. Takih stvari človek ne pozabi," je povedal Patrick Evenepoel.

Vdova PascalaVanherberghena in Remcova mama Agna Van Eeckhout. Foto: Guliverimage

Remco Evenepoel bo v akciji spet to nedeljo, ko se bo prvič v letošnji sezoni pomeril z najboljšim kolesarjem na svetu Tadejem Pogačarjem. Na startni listi enodnevne nizozemske dirke Amstel Gold Race je tudi lanski zmagovalec Tom Pidcock.

