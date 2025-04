Čustven zapis Remca Evenepoela: Brez tebe bi verjetno končal kariero

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je imel v zadnjem obdobju ogromno smole. Med treningom je trčil v vrata poštnega avtomobila, ki so se nenadoma odprla, in si pri tem zlomil rebra, lopatico in roko, izpahnil ključnico ter si poškodoval še pljuča. Priprave na sezono so se mu podrle kot hišica iz kart. Zaradi vseh nevšečnosti dvakratni olimpijski prvak iz Pariza letos sploh še ni odpeljal nobene dirke.

Zdaj je napočil čas, da znova zavrti pedale v tekmovalnem ritmu. "Končno je tukaj teden moje vrnitve. Po mesecih čakanja lahko končno razmišljam o prvih dirkah. Pot do te točke ni bila lahka. Pravzaprav je bila najtežja v mojem življenju. Tako fizično kot psihično sem bil na dnu in pogosto sem se spraševal, ali sploh še imam prihodnost v tem športu," je v čustvenem nagovoru na Instagramu zapisal Evenepoel, ki bo 18. aprila dirkal na belgijski dirki De Brabantse Pijl.

"To si me naučila ti"

Njegovi cilji za letošnje leto so bili visoko zastavljeni. Med drugim je želel narediti korak naprej na Dirki po Franciji – lani jo je končal na tretjem mestu. Padec in okrevanje sta ga psihično zelo načela. V objavi se je posebej zahvalil svoji ženi Oumi, ki mu je stala ob strani skozi vse bolečine in dvome.

Žena Oumi mu vseskozi stoji ob strani, zaradi česar ji je hvaležen. Foto: Guliverimage

"Preživeti to temno obdobje skupaj z mano ni bilo lahko. Način, kako si se trudila in opravila vse izpite, je bil neverjeten! In to v času, ko sem bil poškodovan in psihično na tleh … Lahko rečem le: hvala ti za vse, habiba. Vsak dan si mi prinesla kakšno življenjsko lekcijo. Naučila si me ogromno – na vseh področjih življenja! Kako prebroditi težke trenutke, kako ohranjati fokus, kako ostati srečen, tudi ko ni lahko. Skupaj sva imela in bova še imela ogromno molitev – to si me naučila ti. In to je nekaj čudovitega, kar lahko delim s tabo," je zapisal.

"Brez tebe bi najbrž končal kariero"

Nato je dodal: "Iskreno – brez tebe bi najbrž končal kariero. Ti si bila tista, ki si me dvignila, ko sem bil na tleh. Samo rečem lahko: neizmerno te ljubim in hvala ti, ker si takšna, kot si. Si najlepša oseba (znotraj in zunaj) v celem vesolju. In neverjetno ponosen sem, da sem tvoj mož in da lahko skupaj gradiva svojo prihodnost."

Upa, da je slabih časov konec. Foto: Guliverimage

Zahvalil se je tudi staršem, ki ga podpirajo že od otroštva, pa tudi bližnjim sorodnikom in redkim prijateljem, ki so ga v težkih trenutkih znali razvedriti: "Vse, kar ste naredili zame, mi pomeni ogromno. Nikoli ne bom pozabil – in obljubim, da vam bom vse povrnil."

V karavano se torej vrača z dirko po domačih cestah v Ardenih. V koledarju ima zapisano tudi, da bo kolesaril še na dirkah Amstel Gold Race, Valonski puščici in belgijskem spomeniku Liège–Bastogne–Liège, kjer bo aktiven tudi slovenski šampion Tadej Pogačar.