Tadej Pogačar užival in trpel, kaj pa pravi o padcu?

"Užival sem, vzdušje je bilo neverjetno," je po svojem prvem članskem nastopu na kraljici klasik, francoskem spomeniku Pariz – Roubaix, povedal slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG). Zasedel je drugo mesto, za minuto in osemnajst sekund zaostal za Nizozemcem Mathieuom van der Poelom (Alpecin – Deceuninck), ki je izkoristil manjšo napako in padec Slovenca 39 kilometrov pred ciljem 260-kilometrske dirke.

Francoska klasika Pariz – Roubaix slovi predvsem po številnih brutalnih tlakovanih odsekih, letos jih je bilo na trasi nekaj več kot 55 kilometrov. Pogačar se je večino dneva dobro izogibal nevarnostim in pastem, v zaključku pa vseeno plačal davek.

39 kilometrov pred ciljem na tlakovanem sektorju Mons-en-Pevele, ki je bil eden od le treh označenih z najvišjo stopnjo težavnosti, petimi zvezdicami, je slovenski as narobe ocenil desni ovinek in pristal v travi ob cesti s poškodovanim kolesom. "Gledal sem motocikle, ki so stali ob ovinku, v moji glavi je šlo naravnost, zato sem v ovinek pripeljal zelo, zelo hitro, imeli smo tudi veter v hrbet. Prehitro je bilo," je v cilju dirke na znamenitem velodromu v Roubaixu z rameni skomignil Pogačar.

Pogačarjev padec:

💥 CAÍDA DE TADEJ POGACAR



El esloveno se va al suelo al pasarse en una curva en un tramo de pavé y Van der Poel se va en solitario hacia su tercera #ParisRoubaix seguida.



➡️ https://t.co/VlYuicyAxg pic.twitter.com/8u0x4LNZ4K — Teledeporte (@teledeporte) April 13, 2025

Kasneje je še enkrat menjal kolo, tedaj zaradi predrte gume, v tistem trenutku pa je bil van der Poel zanj že bolj ali manj neulovljiv. Vseeno je svetovni prvak Pogačar užival na svoji prvi članski udeležbi na severnem peklu. "Na vsakem sektorju je bila množica ljudi, kar nam je pomagalo tudi pri vetru. Res lepa dirka. Na koncu sem bil že precej prazen, v zaključku sem močno trpel. Zadnjih dvajset kilometrov je bilo zelo, zelo dolgih," je priznal.

Kljub temu, da na Roubaixu ni klancev, je trpel, pravi: "Bila je definitivno ena najtežjih dirk v moji karieri, škoda, da zadnjih 40, 35 kilometrov nisem imel računalnika, predstavljam si, da bi bile številke fenomenalne. Ko nas je v osredju ostalo pet, sem beležil najvišje številke v življenju."

"Škoda, da je Tadej padel, Mislim, da je slabo ocenil ovinek. Če ne bi bilo te napake, bi skupaj pripeljala na velodrom in se za zmago pomerila v sprintu. Vseeno pa je nekaj posebnega zmagati pred Pogačarjem. Težko bi se ga otresel. Ampak takšno je kolesarstvo, verjamem, da se bo vrnil prihodnje lepo po maščevanje," pa je povedal van der Poel, ki je še tretjič zapored osvojil prestižno dirko.

