Tadej Pogačar po 55 kilometrih pekla: Na to nisem niti enkrat pomislil

"Lahko rečem, da je bila v smislu porabe moči to ena najtežjih dirk, kar sem jih odpeljal v življenju, svoje pa so prispevali še tlakovci, ki so predstavljali dodaten pritisk na telo. To je bila zagotovo ena najzahtevnejših in najtežjih dirk, ki sem jih kdajkoli odpeljal, sem pa vesel, ker sem danes pridobil precej dragocenih izkušenj, ki mi bodo pomagale, da Roubaix zame naslednjič ne bo tako peklenski kot danes," je najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar po dirki ocenil napore na kraljici klasik, ki se je je oprijel vzdevek severni pekel, in to ne brez razloga.

Zmaga ostaja cilj

Precej izčrpani, a vseeno dobro razpoloženi slovenski kolesarski zvezdnik je bil po dirki zadovoljen tako z individualnim izkupičkom kot izkupičkom ekipe. "Na koncu sva dva uvrščena med prvih pet (peto mesto je osvojil Pogačarjev moštveni kolega Florian Vermeersch, op. a.), tako da mislim, da se lahko naslednje leto vrnemo, ponovno z močno ekipo, in smo motivirani za to, da v prihodnjih letih posežemo tudi po zmagi," je bil optimističen Pogačar, ki je kljub vidni utrujenosti ohranil svoj hudomušni značaj. Le nekaj minut po prihodu v cilj, se je ob pogledu na črto na travnati zelenici sredi velodroma, kjer je sicer nogometno igrišče, takoj postavil v položaj na štart in simuliral začetek šprinterske akcije.

"Tour je še zelo zelo daleč"

Na vprašanje, ali je kljub brutalnosti terena užival v današnji dirki in ali se je kdaj vprašal, kaj za vraga v luči bližajoče se Dirke po Franciji počne na Roubaixu, kjer nevarnosti prežijo na vsakem vogalu, je dejal, da na Tour danes ni pomislil niti enkrat. "Tour je še zelo zelo daleč, osredotočal sem se samo na današnjo dirko in na nek način tudi užival. Čeprav v resnici nikoli čisto zares ne uživaš, ko pet ur voziš na vso moč, ampak to je bil dan izjemnega dirkanja," je skoraj 260 kilometrov dogajanja povzel Pogačar in se na hitro ustavil tudi pri padcu 38 kilometrov pred ciljem na tlakovanem sektorju Mons-en-Pevele, kjer je napačno ocenil desni ovinek in pristal v travi ob cesti s poškodovanim kolesom.

"Moral bi vedeti, da se bliža ovinek, ne iščem izgovorov"

"S**** se dogaja," je dogodek slikovito povzel za francosko televizijo, na podvprašanje na novinarski konferenci, ali je na skorajšnji padec v ovinku (potem se mu je snela še veriga), potem ko je napadel glavnega tekmeca, vplival tudi motorist, ki se je ustavil pred njim, pa je Pogačar dejal, da ne, in priznal, da je bil enostavno prehiter. "Ko greš na vso moč in so motocikli pred tabo in ne zavijejo, tudi misliš, da ni ovinka. Ampak moral bi vedeti, da se bliža ovinek, ne iščem izgovorov, se zgodi," je bil glede napake, po kateri se je njegov glavni tekmec odpeljal naprej, iskren 26-letni slovenski kolesarski as, ki je znova s superlativi opisoval van der Poela.

Če bi bil otrok, bi navijal za van der Poela

"Mathieu je velik šampion in eden najboljših kolesarjev na svetu in to, da lahko dirkam z njim, je zame velika čast. Vedno pravim, da če bi bil danes otrok in bi vozil kolo, bi bil on moj vzornik. To, da se lahko merim z njim, mi daje dodatno motivacijo," je dejal in priznal, da je bil Nizozemec boljši, tudi če ne bi prišlo do padca in tehničnih težav.

Na vprašanje, ali je tudi njemu žal, da na koledarju ni več dirk, na katerih bi se lahko medsebojno borila za zmago, je Pogačar odgovoril, naj raje uživamo v tem, kar trenutno v kolesarstvu doživljamo, in ne bodimo požrešni. "Vsak od naju bo šel na nove dirke, kjer naju čakajo novi nasprotniki, tako da se lahko veselimo tudi tega."

Pogačarja zdaj čaka kratek počitek, v akciji pa bo že čez teden dni, ko bo v Ardenih nastopil na enodnevni dirki Amstel Gold Race (20. april).

