"Pogačar je eden na milijon" in tudi na severnem peklu lahko zmaga

"Morda je že zdaj najboljši kolesar vseh časov. Pogačar je eden na milijon," o slovenskem kolesarskem zvezdniku pravi legendarni Američan Greg LeMond, ki je prepričan, da lahko Tadej Pogačar v nedeljo osvoji tudi brutalni spomenik Pariz – Roubaix. "Ko osvojiš dva grand toura in postaneš svetovni prvak, pa imaš vso pravico reči: Nočem čakati še pet let," pa je o Pogačarjevi odločitvi, da se že letos spoprime z dirko, ki mu glede na karakteristike ne bi smela ustrezati, pravi športni direktor ekipe Bahrain - Victorious Aert Vierhouten.

Kaj v nedeljo čaka kolesarje na dirki Pariz - Roubaix:

(Video: Ana Kovač)

Ko je najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar letos naznanil, da se namerava prvič v profesionalni karieri lotiti tudi legendarne klasične dirke Pariz – Roubaix, je v kolesarskem svetu završalo. Mnogi so bili začudeni in skeptični, saj ravninska dirka z zloglasnimi tlakovanimi odseki nikakor ni po meri lahkih kolesarjev, ki se najbolje znajdejo na klancih, drugim se je zdelo povsem logično, da je kolesarskega purista, ki si želi zmagati na vseh dirkah, zamikala tudi kraljica klasik.

Ogromno premlevanj je bilo v zadnjem času glede Pogačarjeve teže. Je pri 66 kilogramih morda prelahek za brutalni izziv na granitnih kockah? Ima na ravnini, kje bo težko unovčil svoje izjemne sposobnosti in osupljivo moč na kilogram telesne teže, sploh kakšne možnosti za zmago? Tu je še pomanjkanje izkušenj na severnem peklu, ki se ga bo lotil prvič v profesionalni karieri, čeprav je leta 2015 že nastopil na mladinski izvedbi te slavne dirke in jo končal na 30. mestu.

"Pogačar zanesljivo ne bo prišel po drugo mesto"

Greg LeMond: Pogačar zanesljivo ne bo prišel po drugo mesto. Foto: Reuters Med glavne favorite za nedeljsko zmago večina poznavalcev še vedno prišteva specialiste za klasične enodnevne dirke, v prvi vrsti Nizozemca Mathieua van der Poela in Danca Madsa Pedersena, mnogi več možnosti kot Pogačarju pripisujejo tudi Belgijcu Woutu van Aertu in Italijanu Filippu Ganni, a prav vsi se tudi zavedajo, da je slovenski as bržčas zelo dobro preračunal, kakšne so njegove možnosti, saj na nobeno dirko ne pride le sodelovati. "Pogačar zanesljivo ne bo prišel po drugo mesto," poudarja legendarni ameriški kolesar in trikratni zmagovalec Toura Greg LeMond.

Tudi sam je v karieri dirkal na vseh petih spomenikih, a ni osvojil nobenega, drugi je bil na dirki v Milano - Sanremo in po Lombardiji, tretji na dirki Liege - Bastogne - Liege, četrti na Pariz - Roubaixu in sedmi na dirki po Flandriji. Pogačar je že štirikrat dobil Lombardijo, po dvakrat Liege – Bastogne – Liege in Flandrijo, v petih poskusih mu še ni uspelo ukrotiti Milana – Sanrema (letos in lani je bil tam tretji), na članski dirki Pariz – Roubaix pa doslej še ni dirkal. "Želim poskusiti, preden bo prepozno," je o svoji odločitvi povedal ambiciozni Pogačar.

"Morda je že zdaj najboljši kolesar vseh časov"

LeMond razume, da se Pogačar izzivu preprosto ni mogel upreti, slovita enodnevna dirka je bila tudi njemu močno pri srcu. "Tour de France ostaja moja najljubša dirka, Pariz - Roubaix pa je na drugem mestu. Sanjal sem o zmagi na tej dirki. Čarobna je," pravi. "Pariz - Roubaix je nekakšna kolesarska loterija. Prihaja do trkov, okvar koles in prav to dirko dela izjemno. Lahko ostane tudi sam in prav zato bi kot favorita na prvo mesto postavil Van der Poela. Mads Pedersen je prav tako močan. Toda ko imate Pogačarjev talent, njegovo odločnost in njegove sposobnosti, ni razloga, da tega ne bi zmogel. Tako močan je. Morda je že zdaj najboljši kolesar vseh časov. Pogačar je eden na milijon," je še dodal danes 63-letni strokovnjak.

"Zelo me zanima, kako se bo razpletlo"

Aert Vierhouten: Mislim, da si je po sezoni v kateri je osvojil dva grand toura in postal svetovni prvak zaslužil pravico reči: Nočem čakati še pet let, dirkati želim zdaj! Foto: Guliverimage Da Pogačar ni brez možnosti za nedeljsko zmago, s katero bi ponovil dosežek francoske legende Bernarda Hinaulta iz leta 1981, ko je Roubaix dobil kot aktualni šampion Toura, pa postal šele 12. kolesar v zgodovini z dvojčkom Flandrija – Roubaix v isti sezoni, meni tudi športni direktor Bahrain – Victoriousa Aert Vierhouten, ki je leta 2022 deloval v Pogačarjevi ekipi UAE Emirates. "Res nima ravno telesne zgradbe, ki bi jo pričakovali za Roubaix, a smo v športu videli že tudi bolj čudne stvari. Na Touru leta 2022 je briljantno opravil s 25 kilometri tlakovcev. Ampak 55 kilometrov kock na 260-kilometrski dirki? To je neka povsem druga pošast. Zelo me zanima, kako se bo razpletlo," je v pogovoru za Cyclinguptodate razmišljal 55-letni Nizozemec.

"Je prevelik purist, preveč strasten, da ga ne bi zamikala tudi ta dirka. In ko ga opazujete pri vožnjo po tlakovcih, izgleda zelo naravno. Že leta sanja o nastopu na Roubaixu in zakaj bi te sanje prestavljal v prihodnost. Mislim, da si je po sezoni v kateri je osvojil dva grand toura in postal svetovni prvak zaslužil pravico reči: Nočem čakati še pet let, dirkati želim zdaj!" je še pojasnil Vierhouten, ki je bil priča trenutku, ko se je Pogačarju v misli zasadila ideja o dirkanju na severnem peklu.

O Roubaixu razmišlja že nekaj let

"To je bilo prvo leto, ko je bila na njegovem koledarju Flandrija. Tisto pomlad smo opravili ogromno ogledov tlakovanih cest in takoj po Flandriji smo šli pogledati traso Toura, ki je tisto leto zajemal tudi etapo s kockami na severu Francije. Do konca tistega tedna smo bili vsi nasmejani do ušes in prav spomnim se Tadejevih besed: Nekega dne si želim dirkati skozi Trouee d'Arenberg" se je usodnega trenutka spominjal Vierhouten.

Pogačar sam je še najbolje pojasnil, kaj ga žene v takšne odločitve. "Trenutno ne razmišljam o tem, kako me vidijo ljudje in kakšna bo moja zapuščina. To so stvari, o katerih bom razmišljal po karieri. Delati želim samo stvari, ki ohranjajo moje zanimanje za kolesarstvo, da mi ne postane dolgčas in da ne izgubim motivacije. Želim si občutiti vse in iz kolesarstva potegniti kar največ, tako da, ko se upokojim, ne bom imel nobenih obžalovanj in bom lahko rekel, da sem naredil vse kar sem lahko v vseh pogledih. To je moj cilj."

