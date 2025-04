Kaj v nedeljo čaka kolesarje na dirki Pariz–Roubaix:

Sprva je bil Florian Vermeersch načrtovan celo kot kapetan moštva UAE Team Emirates - XRG za dirko Pariz–Roubaix, a ko se je za nastop na kraljici klasik odločil še Tadej Pogačar, je bil Belgijec degradiran v vlogo prvega pomočnika. "Prvotni načrt je bil, da vozim na zmago, a takrat ni bilo govora o tem, da si Tadej želi dirkati. Tako pa v nedeljo ne bom vodja ekipe, zato bodo moje možnosti za zmago manjše," je povedal v intervjuju za belgijski časnik Het Laatste Nieuws.

Za debitanta Pogačarja ga ne skrbi

Nekdanji belgijski prvak do 23 let je strokovnjak za enodnevne dirke, prav Roubaix pa mu je pisan na kožo. Na zloglasnih granitnih kockah – teh bo letos 55 kilometrov – je leta 2021 prišel do drugega mesta, zaostal je le za zmagovalcem, Italijanom Sonnyjem Colbrellijem, iz moštva Bahrain - Victorious, premagal pa je tudi Mathieua van der Poela. "Paris–Roubaix ni samo hitra vožnja po tlakovcih, ampak tudi bitka za pozicije in drznost vožnje na robu ceste, kar mi kot nekdanjemu kolesarju ciklokrosa dobro uspeva," pravi.

Pogačar je opravil dva ogleda trase in pozna tlakovane sektorje, meni Vermeersch. Foto: Guliverimage

A ker je v ekipi tokrat Pogačar, brez težav sprejema vlogo pomočnika. In čeprav bo Slovenec v nedeljo kot profesionalec debitiral na brutalni dirki, Vermeerscha ne skrbi za kapetana. "Opravil je dva ogleda trase in pozna tlakovane sektorje. Zahvaljujoč svojim izkušnjam na Dirki po Flandriji ve, kako napeto bo v nedeljo. Tadej pa bo imel pomoč ekipe, ki mora narediti dirko težko. Glede na vremensko napoved – veter v hrbet ali bočni veter – nas čaka ves dan pritiskanja. V Flandriji je bil načrt, da Tadeja pripeljemo do drugega vzpona na Oude Kwaremont, od tam pa bi se nato sam boril z van der Poelom. V Roubaixu obstaja velika verjetnost, da bomo šli v finale iz Arenberškega gozda v skupini in bo v zaključku taktičen boj."

Weather update from the cobbles of #ParisRoubaix: It is sunny with a chance of rainbows 🌈☀️ #WeAreUAE pic.twitter.com/m3TAJHOYqN — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 11, 2025

Močna ekipa ima tudi načrt B

A če se Pogačarju pripeti kakršnakoli nevšečnost, ki bi ga izločila iz boja za zmago, ima UAE Team Emirates - XRG načrt B. Vermeersch je vsekakor drugi največji adut ekipe, ob njem pa še prekaljena specialista Nils Politt in Mikkel Bjerg. "Tadej je in ostaja prednostna naloga, a vedno mora obstajati načrt B. Športni direktor Joxean Matxin je sam rekel, da je Roubaix stoodstotno dirka po mojem okusu in da lahko tudi zmagam," še pravi Belgijec, ki je v tej sezoni zapravil dve priložnosti. "Na E3 Saxo Classic in Gent-Wevelgem mi je bilo dovoljeno dirkati zase, vendar nisem izkoristil vse prednosti, ker sem bil v slabem položaju. Res sem bil jezen, ker sem sam zamočil."

Leta 2021 je na severnem peklu osvojil drugo mesto, za zmagovalcem Colbrellijem. Takrat je bila dirka mokra, o čemer priča tudi fotografija povsem blatnih kolesarjev. Foto: Guliverimage

Je Tadej prelahek?

Pri možnostih svetovnega prvaka Pogačarja za zmago na severnem peklu nekaj dvomov povzroča predvsem njegova teža. Slovenec je lahek kolesar, hribolazec z izjemnim razmerjem moči na kilogram telesne mase. Na ravnini ta prednost ne bo tako izrazita, a Vermeersch meni, da se temu vprašanju pripisuje prevelika teža. "Dejstvo, da tehta manj od drugih favoritov, pri 32-milimetrov širokih gumah skorajda ni pomembno. S pol bara manjšim tlakom v njegovih gumah v primerjavi z mojimi ne bo poskakoval po tlakovcih. Ker pa je premalo višinskih metrov, bo težje odprl vrzel kot na Dirki po Flandriji. Na ravnini pa morda res ne more najbolje izkoristiti svojih izjemnih vatov na kilogram."

Poleg Vermeerscha, Pogačarja, Politta in Bjerga bodo v nedeljo barve UAE Team Emirates - XRG branili še Juan Sebastian Molano, Antonio Morgado in Tim Wellens.

