Ljubitelji kolesarstva že nestrpno odštevajo dneve do 122. izvedbe francoske klasike Pariz–Roubaix, ena glavnih tem pogovorov in napovedi pa je Tadej Pogačar. Slovenski as in trenutno z naskokom najboljši kolesar sveta bo na severnem peklu dirkal prvič v profesionalni karieri, in čeprav ravninska dirka ne ustreza njegovim karakteristikam, velja za enega glavnih favoritov za zmago. Kot domala na vsaki dirki, ki se je loti.

Utegnejo biti zloglasne granitne kocke, po katerih slovi spomenik Pariz–Roubaix, vseeno prehud zalogaj za slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja? To je eno najbolj vročih vprašanj pred nedeljskim kolesarskim spektaklom na severu Francije. "Ne," je kratek odgovor belgijskega specialista za klasike Jasperja Stuyvena, ki je Pogačarja na kockah od blizu opazoval že v peti etapi Dirke po Franciji leta 2022.

To je bila zloglasna etapa, v kateri je imela nizozemska Visma | Jumbo a bike silne težave, njen takratni član Primož Roglič je padel čez balo sena in si poškodoval ramo, zaradi česar je kasneje odstopil s Toura, kapetan in kasnejši zmagovalec francoske pentlje Jonas Vingegaard je moral zamenjati poškodovano kolo, pri Vismi pa so to menjavo močno zakomplicirali. Danes je tisti, zanj nadvse kaotičen, dan proti Pogačarju izgubil le 13 sekund, a sporočilo je bilo jasno. Pogačar zna dirkati tudi na grobih tlakovcih.

Vrhunci pete etape Toura 2022:

Mladi slovenski kapetan moštva UAE Emirates se je takrat svojemu največjemu tekmecu za skupno zmago odpeljal prav v družbi Stuyvena, specialista za klasične dirke v takratni ekipi Trek - Segafredo. "Niti nisem bil presenečen, da se me je držal. Sposoben je vsega in zagotovo bo tudi ta konec tedna eden velikih favoritov za zmago," je Belgijec povedal v intervjuju za prireditelje nedeljske dirke.

"Pariz–Roubaix je ena redkih dirk, ki jo lahko odpeljem z zaprtimi očmi," je še dejal Stuyven, ki je bil na kraljici klasik najboljši leta 2017, ko je zasedel četrto mesto, letos pa bo bolj ali manj pomočnik prvemu adutu moštva Lidl - Trek Madsu Pedersenu ali pa nadomestni kandidat za zmago, če se danskemu asu kaj zalomi. In zalomi se lahko marsikaj, še opozarja Stuyven: "Vsaka klasika je psihološka vojna in Roubaix je zagotovo dirka, na kateri moraš biti zbran od začetka do konca. Najpomembnejše pa so vendarle noge, močnejši kot si, lažje pelješ čez kocke, predvsem pa ne smeš izgubiti trenutka. Če ga, je lahko veliko sra ... Jaz poskušam predvideti štrleče kamne in morebitne luknje. Nadvse pomembno pa je tudi, da te na cedilu ne pusti oprema."

