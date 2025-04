"Tukaj sem zato, da zmagam," so Tadeja Pogačarja citirali pri belgijskem mediju Het Nieuwsblad. "Dirka po Flandriji je povsem drugačna preizkušnja kot Milano–Sanremo, veliko težja. Tlakovani odseki so Mathieujev (Van der Poelov, op. p.) teren, tam ga je težko premagati. A v igri so še drugi kolesarji," je Pogačar želel breme pritiska nekoliko razporediti med konkurenco.

Za zmago bo 26-letni slovenski kolesarski zvezdnik verjetno uporabil podobno taktiko kot leta 2023, ko je z vztrajnimi napadi na tlakovanih vzponih strl kolesarje Alpecin-Deceuninck.

"Mathieu je eden najboljših sprinterjev, zato se bom poskušal izogniti sprintu z njim. Dirka mora biti težka, le tako lahko izničim njegovo prednost," poudarja Pogačar, ki si ne želi ponovitve scenarija iz dirke Milano–Sanremo, kjer je zmago izgubil v podaljšanem sprintu z Van der Poelom in Filippom Ganno.

Če bi izbiral, bi raje ostal doma z Urško

Pogačar je prepričan, da prisotnost Van der Poela na dirki lahko koristi obema, saj lahko s skupnimi napadi nevtralizirata taktiko tekmecev. "Všeč mi je njegov slog dirkanja in njegova moč. A če bi lahko izbiral med tem, da ostanem doma z Urško ali dirkam proti Mathieuju, bi raje ostal doma," je bil dobro razpoložen Pogačar, ki je v Belgijo pripotoval v torek, včeraj pa opravil ogled trase za dirko Pariz–Roubaix in celo postavil nekaj najboljših časov na ključnih sektorjih.

Optimizem pred Roubaixom

"Ogled je bil super, dirke se veselim. Je Roubaix moj veliki cilj? Hm, težko rečem. Najprej ga moram preizkusiti in videti, kako mi ustreza," odgovarja. "A optimističen sem, da lahko odpeljem dobro dirko."

Sam na številne odseke granitnih kock, ki jih prinaša trasa Roubaixa, ne gleda kot na strah in trepet. "Mislim, da so prve šprinterske etape na Grand Tourih ali konec Milano–Sanrema na Cipressi bolj nevarni," pravi. Pojasnil je še, da je bila odločitev, da nastopi na Roubaixu, njegova. "To je ena najpomembnejših dirk in želel sem jo preizkusiti, preden bo prepozno."

