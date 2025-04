Tadej Pogačar trdno v vodstvu, Primož Roglič napredoval na četrto mesto

Petintridesetletni Roglič je po skupnem zmagoslavju na katalonski pentlji, svojem drugem po letu 2023, pridobil tri mesta in napredoval na četrto mesto. Pred Zasavcem so le Pogačar (11410 točk), Evenepoel (5064) in Nizozemec Mathieu van der Poel (4523). Roglič na četrtem ima 3929 točk.