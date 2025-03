"Sam sem nastopil na Roubaixu, ker sem nosil mavrično majico in sem jo želel počastiti. Kdo pa je zdaj svetovni prvak?" se je v intervjuju za Le Parisien hipotetično vprašal legendarni francoski kolesar Bernard Hinault, zmagovalec vseh treh tritedenskih dirk in več prestižnih enodnevnih klasik. "Če si bo Pogačar v glavo vtepel, da lahko zmaga na Roubaixu, potem bo," verjame sloviti Jazbečar, ki glede tveganja razmišlja podobno kot menedžer ekipe UAE Emirates Joxean Fernández "Matxín".

Foto: Guliverimage

"Kdo pravi, da bo Pogačar padel?"

"Padci so del kolesarstva, lahko se zgodijo kadarkoli. In kdo pravi, da bo Pogačar padel? Na koncu odloča on sam. Če si želi voziti Roubaix, mu morajo to omogočiti," poudarja Hinault, ki v Pogačarju vidi pravega naslednika stare šole kolesarjev, ki so napadali po instinktu in brez preračunljivosti. "Najbolj me spominja name in na Eddyja Merckxa. Napada v klanec in na ravnini, vozi Grand Toure in klasike. Prav zato ga imamo radi – je kolesar, ki napada in si reče: Bomo videli, kaj bo!"

70-letni Francoz je izpostavil še, da se Pogačar razlikuje od večine sodobnih kolesarjev, ki dirkajo previdneje in taktizirajo. "Nekoč so mi rekli, da sem nor, ker sem trdil, da je možno zmagovati tudi z napadom od daleč in da je to atraktivnejše za gledalce. Pogačar zdaj dokazuje prav to. Zanj je kolesarstvo igra, v kateri uživa. Za druge je to le služba, preveč razmišljajo. Pogačar nikogar ne posluša in če si želi imeti Roubaix na svojem seznamu zmag, potem mora poskusiti!"

Pogačar bo prvi aktualni zmagovalec Dirke po Franciji po letu 1991, ki bo nastopil na "severnem peklu." Zadnji, ki je to poskusil, je bil Američan Greg LeMond. Na Roubaixu je osvojil 55. mesto.

