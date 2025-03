Slovenski kolesar je sprva načrtoval nastop na E3 Saxo Classic in Gent-Wevelgem, vendar so zdaj z njegove ekipe sporočili, da se bo slovenski kolesarski as osredotočil na Dirko po Flandriji in Paris-Roubaix. Njegova naslednja dirka bo Dirka po Flandriji, ta je na sporedu 6. aprila, teden dni pozneje pa ga čaka preizkušnja na tlakovanih cestah - Severni pekel.

Pogačar je že v začetku februarja sprožil ugibanja, ko je šel na ogled tlakovanih odsekov. Prestižna dirka Paris-Roubaix je ena tistih, katere Pogačar še ni zmagal. Trasa mu ne ustreza najbolje, saj je večinoma ravninska. A 26-letni slovenski kolesar se je odločil, da bo poskusil, kar bo dirko zagotovo naredilo še bolj zanimivo. Letos je trasa dolga 259,2 km, tlakovanih odsekov pa bo je dobrih 55 km.

