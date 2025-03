Jonas Vingegaard razkril razsežnost poškodb po padcu na dirki Pariz–Nica

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je razkril, da je pri padcu v peti etapi dirke Pariz–Nica utrpel pretres možganov. To je tudi razlog, zakaj ga ni na startni listi dirke po Kataloniji, ki se je začela danes in kjer bi se znova srečal s Primožem Rogličem.

"Po padcu sem bil omotičen, po koncu etape pa sem se počutil tudi slabotnega in neverjetno utrujenega. Tako je ostalo še nekaj dni po nesreči," je Jonas Vingegaard razkril v intervjuju za danski medij BT in dal vedeti, da ni šlo zgolj za poškodbo leve roke, kot je sprva kazalo, ampak je padec pustil večje posledice. "Okrevanje po pretresu možganov je trajalo dlje, kot sem upal, saj sem potreboval veliko počitka," je povedal Vingegaard, ki je bil zaradi odstopa z dirke pred začetkom šeste etape precej razočaran.

Jonas Vingegaard confirms he suffered a concussion after his crash at Paris-Nice. pic.twitter.com/2MdwAngPUg — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 24, 2025

"Že dejstvo, da sem moral zapustiti dirko Pariz–Nica, me je zelo razočaralo, saj sem bil prepričan, da bi lahko rumeno majico obdržal vse do cilja v Nici. Še bolj žalostno pa je, da moram izpustiti tudi Dirko po Kataloniji, ki sem se je resnično veselil," je dodal Danec, ki mu je padec že drugo leto zapored prekrižal načrte v spomladanskem delu sezone.

Lani padec na Baskiji, letos na Pariz–Nica

Lani se je to (v precej hujši obliki) zgodilo na Dirki po Baskiji, letos še mesec prej, s tem da poškodba tokrat ni bila tako huda, da bi lahko ogrozila njegove priprave na francoski Tour. Lani je po padcu kar 12 dni preživel na intenzivnem oddelku v bolnišnici, letos je bil davek poškodbe manjši in se je kazal zgolj v obliki devetih dni brez kolesa.



"Trenutno stvari jemljemo dan za dnem in se prepuščam toku rehabilitacije, ki bo določila, ali moramo karkoli spremeniti ali dodati v moj program. V četrtek sem prvič spet sedel na kolo, a še vedno vozim zelo previdno. Sem pa vesel, da sem znova na kolesu," je dejal dvakratni zmagovalec Toura, ki naj bi po zdaj znanem programu dirk nastopil šele junija na Kriteriju po Dofineji, kjer se bo prvič letos soočil s Tadejem Pogačarjem in Remcom Evenepoelom, medtem ko Roglič te dirke nima v programu, a lahko se zgodi, da bo v tekmovalno areno stopil že prej.

