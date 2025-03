Tadej Pogačar spet blizu, a brez zmage: Znova bomo poskusili naslednje leto

"Analizirali bomo in videli, ali smo storili kaj narobe. Trenutno lahko rečem, da smo dobro dirkali. Osebno sem poskusil vse, to je bila dobra, eksplozivna dirka, a dva sta bila močnejša," je v pogovoru za televizijo Eurosport po dirki povedal tretje uvrščeni Slovenec Tadej Pogačar. "Znova bomo poskusili naslednje leto," je še dodal zvezdnik moštva UAE Team Emirates – XRG.

"Noge so zelo dobre, mogoče mi manjka zgolj surova moč"

V svoji zbirki ima že sedem zmag s kolesarskih spomenikov, štirikrat je zmagal na Lombardiji, dvakrat na Liege – Bastogne – Liege in enkrat na dirki po Flandriji. Dva spomenika, ki se mu še izmikata sta Pariz – Roubaix, na katerem še ni dirkal in pa Milano – Sanremo, ki mu zaradi nezahtevne trase sploh ne ustreza.

"Na papirju je res videti malce prelahka trasa in seveda bi rad, da je Poggio dolg pet kilometrov z desetimi odstotki naklona. Toda je, kakršen je, zato težko naredim razliko." Foto: Guliverimage

"Na papirju je res videti malce prelahka trasa in seveda bi rad, da je Poggio dolg pet kilometrov z desetimi odstotki naklona. Toda je, kakršen je, zato težko naredim razliko. Tu delujejo zakoni fizike, čudežev ni," je priznal 26-letni slovenski as, ki je s tretjim mestom izenačil svojo najboljšo uvrstitev na spomladanski klasiki. Tretji je bil tam tudi lani, prej pa četrti leta 2023, peti leta 2022 in 12. na svojem debiju na Classicissimi leta 2020.

Lani je odločilni napad sprožil na zadnjem klancu dirke na Poggiu, pa se mu ni uspelo otresti sprinterjev Jasperja Philipsena in Michaela Mattherwsa, tokrat je napadel na Cipressi, pa sta z njim ostala specialista za klasike Van der Poel in Ganna. "Noge so zelo dobre, mogoče mi manjka zgolj surova moč. Lahko poskušam neštetokrat, a manjka mi nekaj vatov maksimalne moči. Vendar forma je dobra," je ocenil svetovni prvak Pogačar, ki pa še ni bil pripravljen potrditi svoje udeležbe na kraljici klasik, dirki Pariz – Roubaix: "Ne morem reči."

"Tadej je bil najmočnejši na vzponih, bil je impresiven na Cipresso"

Mathieu van der Poel, svetovni prvak iz leta 2023, je danes še drugič v karieri osvojil Sanremo in se veselil še sedme zmage na spomenikih. "Težko je verjeti. Res sem bil osredotočen na zmago, a vedeli smo, da bo Tadej zelo močan. Res dobro sem se počutil na koncu, na začetku pa je bilo v dežju in mrazu obupno. To je tretja zaporedna zmaga na tem spomeniku za ekipo, kar je edinstveno," je v prvem odzivu za organizatorje dejal nizozemski as.

"Tadej je bil najmočnejši na vzponih, bil je impresiven na Cipresso." Foto: Guliverimage

Tri zmage ima s Flandrije, pa zdaj po dve iz Sanrema in Roubaixa. Zavedal se je, da bo danes njegov najnevarnejši tekmec prav Pogačar. "Tadej je bil najmočnejši na vzponih, bil je impresiven na Cipresso. Ko smo ostali le trije, je bilo sodelovanje zgledno. Vedel sem, da se me bo skušal Pogačar znebiti na Poggiu, a počutil sem se zelo močnega. Upal sem sicer na protinapad, a je bil močan in se vrnil," je dogajanje z zaključka 116. izvedbe spomladanske klasike še povzel 30-letni van der Poel.

V zaključnem sprintu je Pogačarja in Ganno še presenetil z dolgim sprintom. "Vedel sem, da bosta skušala sprintati od daleč, sama pa sta najbrž mislila, da si želim čim krajši sprint. Menim, da sem ju s tem malce presenetil. Začel sem že 300 m pred ciljem in zdržal do konca. To je bila prava taktika," je bil zadovoljen priljubljeni MVDP.

"Zadovoljen sem, sledil sem dvema bogovoma kolesarstva"

"Zmagati na Milano – Sanremo je nekaj posebnega, deliti so oder s Tadejem in Filippom pa je čast. To sva dva izjemna kolesarja," je tekmecema še polaskal Nizozemec, Filippo Ganna pa je bil po dirki čustven: "Mislim, da je bila to ena mojih najboljših predstav sploh. Ko sta se me otresla, sem jima sledil na spustu in sem šel 'na polno'. Sploh nisem zaviral, govoril sem si, da je popolnoma vseeno, tudi če padem. Zadovoljen sem, sledil sem dvema bogovoma kolesarstva, na koncu pa sem bil že pošteno v rdečem," je za CyclingProNet dejal 28-leni Italijan.

Pogačar ima naslednjo dirko v programu 28. marca, ko bo nastopil na belgijski enodnevni dirki E3 Saxo Classic. V Belgiji ga nato 30. marca čaka še preizkušnja Gent – Wevelgem, 6. aprila pa naslednji spomenik, Dirka po Flandriji.

