Tadej Pogačar naredil vse, a se mu je prestižna zmaga spet izmaknila

Slovenskemu kolesarskemu zvezdniku Tadeju Pogačarju tudi v petek poskusu ni uspelo osvojiti spomenika Milano – Sanremo. Tako kot lani je prestižno, 289 kilometra dolgo dirko, končal na tretjem mestu.

Tokrat je s kolegi iz ekipe UAE Team Emirates-XRG silovit napad sprožil že na predzadnjem klancu na Cipresso in ob svetovnem prvaku sta ostala le Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), in Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Na zadnjem klancu Poggiu je nato Pogačar znova poskušal z napadom, a se ni mogel znebiti van der Poela, še več, Nizozemec je sprožil protinapad, medtem pa je vsaj začasno tam odpadel Ganna

Italijan, dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas, se je nato na tempo vrnil v zadnjem kilometru, trojica pa se je nato pomerila v sprintu. Slovenski as je skušal napasti s tretjega mesta, a sta bila van der Poel v ospredju in Ganna za močnejša. Van der Poel je oba tekmeca malce presenetil z zgodnjim sprintom in slavil svojo 52. profesionalno zmago in sedmo na spomenikih (največjih enodnevnih dirkah), s čimer se je med aktivnimi kolesarji izenačil s Pogačarjem.

Za van der Poela je bila to druga zmaga na Sanremu po letu 2023, za ekipo Alpecina pa je bilo to še tretje zaporedno slavje na prvem spomeniku sezone, potem ko je lani zmagal Belgijec Jasper Philipsen.

Na dirki sta nastopila še zmagovalec te dirke leta 2022 Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Pogačarjev pomočnik pri emiratih Domen Novak, a nista krojila razpleta pri vrhu. Druga skupina je sicer za zmagovalcem zaostala 43 sekund.

Danes so po dvajsetletnem premoru na dirki Milano – Sanremo spet dirkale tudi kolesarke, zmage na 156-kilometrski preizkušnji pa se je veselila nizozemska sprinterka Lorena Wiebes (SD Worx-Protime).

Wiebes je v zaključnem sprintu ugnala rojakinjo Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) in Švicarko Noemi Rüegg (EF Education-Oatley). Od slovenskih predstavnic je preizkušnjo končala le Urška Žigart na 49. mestu, Špela Kern (Cofidis) je odstopila.

Milano - Sanremo, potek dirke:

Cilj: Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) je sprožil zaključni sprint, izmučeni Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ga ni več uspel prehiteti, Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) pa se je spet moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Zadnji kilometer: Tudi Ganna je ujel vodilno dvojico, obeta se sprint za prestižno zmago.

5 km do cilja - Pogačar in Van der Poel se v Sanremo spuščata skupaj, tudi Filippo Ganna ni daleč. Glavnina vozi 58 sekund za čelom dirke.

6 km do cilja - Zdaj je Pogačarja z napadom presenetil Van der Poel, si privozil nekaj metrov prednosti, a ga je Slovenec ujel.

7,6 km do cilja - Ganna je še skoraj spet ujel vodilno dvojico, ko je Pogačar spet silovito pospešil, a se mu Van der Poela ne uspe otresti.

8,9 km do cilja - Tadej Pogačar je takoj sprožil silovit napad! Mathieu van der Poel se še drži svetovnega prvaka, medtem je Filippo Ganna izgubil stik, a tudi on ni prav daleč.

9 km do cilja - Kolesarji so na Poggiu! Kaj bo naredil svetovni prvak Pogačar?

15 km do cilja - Elitna trojica Pogačar - Van der Poel - Ganna ima že skoraj minuto prednosti pred zasledovalci. Slovenski as se bo močnih tekmecev poskušal otresti na Poggiu.

Foto: Guliverimage

21 km do cilja - Tadej Pogačar je na Cipressi opravil prvo selekcijo, zdaj se z njim proti zadnjemu vzponu na dirki Poggiu vozita še Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) in Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). 38 sekund za trojico pa se vozi razredčena glavnina, z nekaj močnimi kolesarji.

23 km do cilja - Pogačar in Van der Poel vodita, Filippo Ganna je izgubil stik, a jo bo še ujel, medtem ko je Gregoire odpadel. Elitna trojica ima kakšne pol minute prednosti pred zasledovalci.

24,6 km do cilja - Tadej Pogačar je sprožil napad! Sledijo mu lahko le Mathieu van der Poel, Filippo Ganna in Romain Gregoire.

27 km do cilja - Tim Wellens (UAE Emirates - XRG) je močno navil tempo na Cipresso.

32 km do cilja – V vodstvu zdaj sam kolesarji Italijan Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), njegova prednost pred glavnino pa je le še pol minute. V glavnini je tempo silovit, na čelu se izmenjujejo moštva Ineos Grenadiers, UAE Emirates – XRG, Alpecin – Deceuninck … Bije se hud boj za pozicije.

42 km do cilja – Na čelo glavnine so se prebili še člani Red Bull – BORE – hansgrohe in Pogačarjev UAE izrinili v "drugo vrsto". INEOS Grenadiers vztrajajo v ospredju na drugi strani ceste, medtem pa ubežna skupina razpada na vzponu Capo Berta. Odpadel je še Filippo Turconi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè).

50 km do cilja – Iz ubežne skupine je odpadel Tommaso Nencini (Solution Tech – Vini Fantini), sedmerica pa zdaj vozi le še 1:58 pred glavnino. V tej je vse bolj razgret boj za pozicije, prišlo je tudi že do padca, v katerega sta bili vpleteni Američan Neilson Powless (EF Education – EasyPost), Avstralec Chris Hamilton (Picnic PostNL), Novozelandec Laurence Pithie (Red Bull – BIRA – hansgrohe), Danec Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) … Vsi lahko nadaljujejo z dirko.

53 km do cilja - Tudi Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates - XRG so prevzeli pobudo na čelu glavnine, prednost vodilne osmerice naglo kopni in zdaj znaša le še dve minuti in pol.

62 km do cilja – Na čelo glavnine so se prebili kolesarji moštva Ineos Grenadiers, tempo diktira valižanski veteran Geraint Thomas. Prednost vodilne osmerice je hitro padla na 3:37.

70 km do cilja – Na čelu glavnine je zdaj Švicar Silvan Dilliers (Alpecin – Deceuninck), prednost ubežnikov je še vedno nekaj malega preko štirih minut, v zgoščeni glavnini pa je že zaznati nekaj več nervoze, tudi Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) se je komajda izognil padcu, ko mu je pot nenadoma presekal eden od manj zbranih kolesarjev v gneči.

82 km do cilja – Alpecin – Deceuninck še vedno vleče glavnino, kolesarji Lidl – Treka so odklonili pomoč pri diktiranju tempa in se umaknili, prednost bežeče osmerice pa je spet malce narasla in presegla štiri minute.

90 km do cilja – Razlika med ubežno osmerico in glavnino se je ustalila okoli treh minut in pol. Tempo v glavnini narekujejo kolesarji moštev Alpecin – Deceuninck in Lidl – Trek, Pogačarjev UAE Emirates – XRG se za zdaj še drži nekoliko nazaj.

104 km do cilja - Prednost ubežne osmerice še naprej raste in se približuje štirim minutam, nehalo pa je deževati.

Lorena Wiebes zmagovalka ženske dirke

14.20 – Pravkar se je končala 156-kilometrska ženska dirka Milano – Sanremo, zmage pa se je veselila Nizozemka Lorena Wiebes (SD Worx – Protime), ki je bila v ciljnem sprintu močnejša od rojakinje Marianne Vos (Visma | Lease a Bike).

Tretje mesto je zasedla Švicarka Noemi Rüegg (EF Education-Oatly). Slovenki Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) in Špela Kern (Cofidis) nista bili v osredju.

130 km do cilja - Osmerica ubežnikov zdaj vozi že dobre tri minute pred glavnino z vsemi tremi Slovenci.

137 km do cilja - Kolesarji že vidijo morje, podoben pogled jih bo spremljal dobršen del poti. Na vrhu nič novega, še naprej v begu Le Berre, Verre, Veistroffer, Sbaragli, Nencini, Stewart, Marcelussi in Turconi, glavnina s Pogačarjem zaostaja dobri dve minuti in pol.

144 km do cilja - Kolesarji so prevozili polovico trase, 144 kilometrov je za njimi, pred njimi pa še prav toliko. Še naprej v begu Le Berre, Verre, Veistroffer, Sbaragli, Nencini, Stewart, Marcelussi in Turconi, glavnina zaostaja 2:40.

Na ženski dirki je do konca ostalo še 25 kilometrov: Skoraj 45 kolesark je v glavnini, v tej tudi glavne favoritinje Lotte Kopecky, Elisa Balsamo, Katarzyna Niewiadoma in Marianne Vos. V glavnini kolesari tudi Urška Žigart.

150 km do cilja - Osmerica ubežnikov Le Berre, Verre, Veistroffer, Sbaragli, Nencini, Stewart, Marcelussi in Turconi so že prek prelaza Turchino in prek najvišje točke dirke (545 metrov). Glavnina, v kateri je tudi številka ena kolesarstva Pogačar, zaostaja 3:15.

161 km do cilja - Kolesarji so na poti na prelaz Turchino, ki pa je še pred sredino trase in predaleč od cilja, da bi bil lahko ključen v boju za zmago. Po njem jih namreč čaka še 150 kilometrov dirkanja večinoma na ravnini po Ligurski obali. Osmerica ubežnikov je še povečala prednost pred glavnino, v kateri je tudi Pogačar, trenutno imajo štiri minute prednosti. Tempo v glavnini diktira Alpecin.

173 km do cilja - Glavnina je nekoliko znižala zaostanek ubežne osmerice, ki ima slabe tri minute prednosti.