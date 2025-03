Matej Mohorič je edini Slovenec, ki je v 115 izvedbah kolesarske dirke Milano-Sanremo, najdaljše dirke na koledarju (289 kilometrov) in prvega spomenika sezone, vpisal svoje ime med zmagovalce. Leta 2022 je po vratolomnem spustu s Poggia, ki ga je prevozil že več kot stokrat, in s pomočjo inovacije – potopnega sedeža – prvi prečkal ciljno črto v Sanremu. Kako se bo dirke lotil letos?

"Milano-Sanremo je skoraj moja domača dirka, tako da traso poznam do podrobnosti," je Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) razkril v pogovoru za Planet TV, ki bo v soboto od 14.30 prenašal pomladno klasiko oz. La Classicissimo. "Počutje je boljše kot prejšnji teden, saj sem bil pred dirko Strade Bianche precej slab. Napadel me je gastrovirus, zato izkušnja ni bila prijetna. Zdaj sem spet zdrav in nestrpno čakam sobotno dirko," je povedal eden najbolj spretnih kolesarjev na spustih.

Najbolj razburljivih 45 minut v sezoni

"Milano-Sanremo ima poseben čar, saj je finale, za razliko od preostalih spomenikov, vedno zelo odprt. Včasih je veljalo, da je to edini spomenik, kjer lahko zmaga tudi sprinter, vendar je konec v zadnjih letih postal tako eksploziven, da se to redko zgodi. Na tej dirki lahko zmaga specialist za vzpone, klasik ali sprinter – vse je mogoče. Zadnjih 45 minut, od vzpona na Cipresso do cilja, je verjetno najbolj intenzivnih 45 minut v celem letu. Pred tem se ne dogaja veliko, a konec vedno raznese dirko na sto koščkov. Mislim, da tudi v soboto ne bo razočarala."

Trasa dirke Milano-Sanremo:

Kot da skoraj tristo kilometrov ni dovolj, je tukaj še dež

Skoraj tristo kilometrov dolgo in izčrpavajočo dirko bo v soboto še dodatno otežil dež. "Napovedano je obilo padavin, kar bo dirko še otežilo. Nekaterim bo to ustrezalo bolj, drugim manj," pravi Mohorič, ki meni, da dež in nizke temperature ne bodo toliko vplivale na spust s Poggia, bodo pa zelo pomembne v kilometrih pred tem. "Mraz te fizično še bolj načne, kar pomeni, da v finale prideš še bolj utrujen in premražen. To zahteva več energije, saj moraš v vsak ovinek močneje zavirati in nato pospeševati, glavnina se bolj raztegne in težje je slediti. Hitrosti so nekoliko nižje, zato se bolj pozna surova moč kot aerodinamika in učinkovitost kolesarja pri gibanju skozi glavnino."

Foto: Guliverimage

Pogačarju vloge prvega favorita ne zavida

Mohorič se zaveda, da vloga favorita tudi letos pripada njegovemu rojaku Tadeju Pogačarju, lani tretjemu na dirki. "Tadej je že večkrat dokazal, da je trenutno najboljši kolesar na svetu, mu pa prav nič ne zavidam. Vloga prvega favorita ni preprosta. Pred dnevi sva se srečala na treningu in povedal mi je, da se rane z dirke Strade Bianche dobro celijo. Videti je motiviran in zagotovo si zelo močno želi zmage."

Zmaga Mateja Mohoriča leta 2022:

Potopni sedež?

Se bo Mohorič ponovno poslužil potopnega sedeža, ki mu je leta 2022 prinesel zmago? "Bomo videli v soboto na startu," ostaja skrivnosten.

"Na dirki je vedno malo improvizacije. V danih okoliščinah se moraš znajti čim bolje in ohraniti čim več energije v primerjavi z drugimi. Ključni trenutek dirke je ozek vhod na vzpon Cipresso – če imaš dober položaj, lahko prihraniš veliko energije. Naslednje ozko grlo je vrh Cipressa, nato sledi spust proti Aureliji ob morje in zadnji vzpon na Poggio. Po dveh tretjinah klanca, na najbolj strmem delu, običajno sledi brutalen napad. Zadnja leta je tam vedno napadel Tadej, zato je ključno, da to zdržiš in ostaneš čim bližje. Če si tip kolesarja kot jaz, ki v sprintu težko zmaga, lahko pa preseneti v napadu na spustu ali v zadnjih kilometrih do cilja, moraš to izkoristiti."

Neposredni prenos dirke Milano-Sanremo boste lahko spremljali v soboto, 22. marca, od 14.40 naprej na Planet TV. Komentatorja dirke bosta Ervin Čurlič in nekdanji vrhunski kolesar Kristijan Koren.

Preberite še: