Organizatorji dirke Milano-Sanremo, prvega kolesarskega spomenika sezone 2025, so objavili startno listo za moško in žensko izvedbo dirke. Na njej je tudi pet slovenskih kolesarjev in kolesark: Tadej Pogačar, ki sodi v najožji krog favoritov, njegov moštveni kolega in nepogrešljivi pomočnik Domen Novak, Matej Mohorič, do zdaj edini slovenski zmagovalec te dirke, Urška Žigart ter Špela Kern.

Odštevanje do začetka prvega kolesarskega spomenika sezone, najdaljšega med vsemi petimi Milano-Sanremo, se počasi izteka. Obe ediciji, 116. izvedba moške (289 kilometrov) in prva po 20 letih odsotnosti ženska izvedba dirke Milano-Sanremo (156 kilometrov), bosta na sporedu v soboto 22. marca.

Organizatorji so danes objavili startno listo obeh izvedb. Na njej so trije slovenski kolesarji (Pogačar, Novak in Mohorič) ter dve slovenski kolesarki (Žigart in Kern).



Trasa 116. izvedbe dirke Milano-Sanremo:

Zasedba ekipe UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogačar (Slo)

Domen Novak (Slo)

Stake Vegard Laengen (Nor)

Brandon McNulty (Zda)

Jhonatan Narvaez (Ekv)

Nils Politt (Nem

Tim Wellens (Bel)

Športni direktor: Andrej Hauptman

Trasa ženske izvedbe dirke Milano-Sanremo:

Zasedba ekipe Bahrain-Victorious:



Matej Mohorič (Slo)

Nikias Arndt (Nem)

Damiano Caruso (Ita)

Kamil Gradek (Pol)

Fran Miholjević (Hrv)

Robert Stannatd (Aus)

Edoardo Zambranini (Ita)

V moški konkurenci bo številko ena nosil lanski zmagovalec Jasper Philipsen, ki se bo moral soočiti z močno konkurenco, vključno s Tadejem Pogačarjem, ki je bil lani s tretjim mestom najbližje zmagi na tem zanj najtežje dosegljivem spomeniku, Filippom Ganno, Jonathanom Milanom, Madsom Pedersenom, Thomasom Pidcockom in Mathieuom Van der Poelom.



Pri ženskah bo številko ena nosila svetovna prvakinja Lotte Kopecky, ki bo sezono začela prav v Sanremu. Med prijavljenimi so tudi Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Marianne Vos, Kristen Faulkner in Lorena Wiebes.

Vremenoslovci napovedujejo 60-odstotno možnost dežja, kar bo še dodatno začinilo konec dirke.

