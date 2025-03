Kot so za spletni portal Velo potrdili pri ekipi UAE je zdravstveno stanje Tadeja Pogačarja, še posebej glede na to, za kako hud padec je šlo, zelo spodbudno.

Podrobnejši zdravniški pregled je pokazal, da Pogačar pri padcu ni utrpel hujših posledic, da ni prišlo do zlomov, k sreči se je izognil tudi poškodbi glave, je pa na svojem telesu odkril na "ducate in ducate" trnov, poroča Velo.

Zdravniki so se po podrobnejšem pregledu odločili, da Pogačar ne potrebuje nadaljnjih preiskav v bolnišnici.

From hitting the deck to solo victory 🤯



Tadej Pogačar delivers a tenacious ride to take his third win at Strade Bianche 💪

