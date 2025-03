Zmagovalka ženske izvedbe Dirke po Franciji Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) je bila ena od številnih žrtev sobotne italijanske klasike Strade Bianche. Po padcu in posledičnem odstopu je objavila fotografijo, na kateri so dobro vidne posledice padca na priljubljeni italijanski makadamski klasiki.

30-letna poljska kolesarka Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) je bila v soboto ena od žrtev makadamske klasike Strade Bianche, kjer se je z zmago okitila Nizozemka Demi Vollering (FDJ – SUEZ9), v moški konkurenci pa je bil kljub padcu znova nepremagljiv Tadej Pogačar.

Aktualna zmagovalka Dirke po Franciji je na Instagramu objavila dve fotografiji – prvo z dirke in drugo s postelje, kjer so dobro vidne odrgnine na nogi in obrazu – zraven pa dopisala svoje občutke o odstopu z dirke.

"Vedno sem bila razočarana, ko se na dirki Strade Bianche nisem uvrstila na zmagovalni oder (lani in leta 2022 je osvojila četrto mesto)! Mislim pa, da imam zdaj drugačno perspektivo! Vedno je lahko še slabše, zato sem hvaležen za to, kar imam, v tem primeru so to precej močne kosti. Zaključek dirke je bil videti izjemno in tudi sama bi si želela biti del tega. To je najboljši del vsake dirke! In upam, da bom kmalu spet tam!" je zapisala Niewiadoma.

Na dirki sta nastopili dve slovenski kolesarki, Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team) je osvojila 51. mesto, Špela Kern (Cofidis) pa je odstopila. Dirka je bila zelo selektivna, predčasno jo je končalo kar 73 kolesark.

Tadej Pogačar in Urška Žigart sta na dirki Strade Bianche nosila startno številko 1. Foto: Guliverimage

