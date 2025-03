Alen Milavec jih je namreč posnel z enega od balkonov s pogledom na zgodovinsko središče Siene Piazzo del Campo, kjer je cilj spektakularne kolesarske dirke, ki ljubitelje kolesarstva navdušuje s fotogeničnimi razgledi na toskanske griče in doline.

"Dan pred dirko sem na glavnem trgu iskal najboljšo lokacijo. Našel sem bar z balkončkom in ga rezerviral za dan dirke. Vse skupaj me je stalo 50 evrov, zraven sem ves dan še jedel in pil. Roko na srce, to je bil najbolje zapravljen denar v mojem življenju. K sreči je Pogi po grozljivi nesreči dobro. Gremo na naslednjo zahtevno dirko," je svoj zapis sklenil Alen Milavec, ki je športni javnosti znan tudi kot osebni fotograf Tadeja Pogačarja.



Zgodbo o zakulisju nastanka ikonične fotografije je objavila tudi španska Marca.

